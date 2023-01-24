Медведева о популярности футбола и фигурного катания: «Медийно они сейчас примерно на одном уровне. Любой спорт жесть как сложен, есть ли смысл в дискуссии о зарплатах?»

Теги премьер-лига Россия Евгений Плющенко Алексей Ягудин болельщики Динамо Москва Сочи-2014 Ирина Роднина болельщики женское катание Юлия Липницкая Евгения Медведева Матч ТВ деньги Футбол

Евгения Медведева сравнила популярность футбола и фигурного катания.

– Многие спортсмены – не из числа футболистов – очень ревностно относятся к тому вниманию, которое есть к российскому футболу. Мол, чего они выиграли, что о них так много пишут? У тебя такого нет?

– Нет, и не было никогда. Возможно, потому что вокруг фигурного катания в России тоже большой ажиотаж, особенно, после Олимпийских игр в Корее.

Еще Юлька Липницкая в 2014-м начала масштабно поднимать интерес, когда сделала яркий вклад в победу нашей команды. Потом был 2018 год, а Пекин этот интерес вывел на новый уровень.

Получается, уже около десяти лет вокруг фигурного катания очень громко. Ну и в начале нулевых также был огромный интерес.

Меня почти в каждом таком интервью спрашивают, что популярнее – футбол или фигурное катание. Мне кажется, медийно сейчас наши виды спорта примерно на одном уровне.

– Как думаешь, почему произошел такой всплеск?

– Соперничество, сталкивание лбами всегда привлекает внимание, особенно с появлением социальных сетей, разных сообществ.

Раньше были Плющенко и Ягудин, людям это было интересно. Но такой массовый интерес, мне кажется, пошел именно с Сочи-2014.

– В начале года Ирина Роднина снова жестко высказалась о российских футболистах. Говорит, они не достойны тех денег, которые им платят…

– Сейчас я приехала на сборы к «Динамо» и своими глазами увидела, как ребята работают перед сезоном. Это действительно изнурительные тренировки. И достойны они или не достойны…

Понятно, что у нас в стране пока не родился свой Криштиану Роналду или свой Месси. Нужно над этим еще работать, это никто не отрицает. Но то, что ребята работают на износ, – это факт.

Давайте помнить, что любой вид спорта – жесть как сложно. Поэтому не знаю, есть ли вообще смысл в дискуссии, достоин кто-то чего-то или нет, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Schiaff1no
Возможно она женский футбол имела ввиду, да и то глобально уже сравнивать сложно. Интересное заявление конечно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muzzy İzzet
Вот глупая
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вату ждёт Кувалда
Медийность только Спортс делает,и его домохозяйки этим танцам на льду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дженнифер Коннелли
Футбол это самое важное дело из всех неважных дел!!! Футбол это целая жизнь. Его можно любить сильнее, чем театр, музыку и политику вместе взятые!! Ваши ФК просто ни о чем по сравнению с футболом ! Да простит меня фанаты ФК
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Н.Ф.
Ответ Buharoid
На самом деле очень интересное явление: локальный кружок бешеных домохозяек генерирует столько фриковой активности вокруг своих алиночек, что находятся люди, которые начинают на серьезных щах сравнивать ФК и футбол по популярности.
ЛКБД ©
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ utsh44psmr
Жесть 😑🤡
Истинная правда !
А Евгения Медведева - чистая Джина Лоллобриджида !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Забелин
Женька Красотка! Вот так вот наша любимка утерла нос этим ногомячистам! Иди вперёд Женька, ты умница, мы тебя любим! (С) Нейросеть сделала комментарии поклонниц ФК к этому посту.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pele_kan
интересно, откуда вообще есть пошло сравнение ФК и футбола? просто 2 вида спорта на букву "ф" ? можно еще с фехтованием сравнить)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Женя, пора делать фото с сиськами, а не этот детский сад.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
utsh44psmr
Ответ Denkaaaa
серьезно?футбол смотрят очень много народу по всему миру!а кто смотрит фк?домохозяйки ,которые ничего не понимают и детки которые занимаются фк,все!вот это популярность!
Хорошо. Внутренние российские соревнования по футболу < внутренние российские соревнования по ФК.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ChefJhonnyMorgan
Может хватит уже сравнивать популярность этих видов спорта? Никогда фигурное катание не будет и близко к футболу, единственное, что радует, что она хотя бы про доходы футболистов ничего не стала комментировать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Buharoid
На самом деле очень интересное явление: локальный кружок бешеных домохозяек генерирует столько фриковой активности вокруг своих алиночек, что находятся люди, которые начинают на серьезных щах сравнивать ФК и футбол по популярности.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mold-cel
Если бы Женя заработала много, то наверное не лезла бы во все эти шоу и в телевизор. И мы бы все только выиграли. Так что я за то, чтобы фигуристы зарабатывали больше чем футболисты
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frog19
Нет. Всем представителям кливляшек на льду лишь только мечтается дотянуться до футбола в плане интереса аудитории, престижа соревнований, иметь такие же призовые, спонсорские контракты и т.д. А многим даже кажется что они уже на одном уровне и даже превзошли. Такие смешные ))) Успокойтесь, вас смотрят лишь девочки подростки, женщины домохозяйки и полтора мужика. Вот вся ваша популярность. Женя, у нас 3 место футболистов на Евро в 2008 отмечала вся страна, люди бухали не просыхая ))) и говорили и гордились этим ещё несколько лет. Так ни с одной вашей золотой олимпийской медалью не было и не будет. одним днём порадовались и забыли.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexFed
"Медийно они сейчас примерно на одном уровне."
Сказала бывшая фигуристка, шампионька мира, которая за Динамо на сборы ездит как эскортница.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Популярность футбола и ФК просто меркнет перед "популярностью" медиафутбола которым нас закормил Спортс. По приблизительным подсчетам на сайте не менее 1/4 публикаций об этом псевдоспорте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deimon7.7
Жесть - это мнение самих фигуристов, думающих что их прыжки под музыку медийно на одном уровне с футболом)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fat_bastard
Вот когда после побед росийских фигуристов на знаковых международных соревнованиях на улицу будет высыпать ликующая толпа, тогда и поговорим об одинаковом уровне популярности
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denkaaaa
серьезно?футбол смотрят очень много народу по всему миру!а кто смотрит фк?домохозяйки ,которые ничего не понимают и детки которые занимаются фк,все!вот это популярность!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EvertoniaMen
Ладно, не смейтесь. Миллиарды российских домохозяек формируют невидимую нам популярность вокруг ФК!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pension
Мерин Серёжи Рамоса по популярности кроет фигурное катание, как бык овцу
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Шахматы круче и популярнее и футбола и ФК. Точка! Споры не принимаются!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EvertoniaMen
🤣🤣🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
Повезло, что в Африке, Южной Америке, большей части Азии нет возможностей заниматься на серьёзном уровне фигурным катанием, хоккеем, лыжами. Иначе что-то мне подсказывает, что наши результаты в этих видах спорта были примерно равны результатам в футболе
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Ну понимаю там ещё футбол с хоккеем можно сравнивать , но с фигурным катанием - как-то не корректно .
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий