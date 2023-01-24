Медведева о популярности футбола и фигурного катания: «Медийно они сейчас примерно на одном уровне. Любой спорт жесть как сложен, есть ли смысл в дискуссии о зарплатах?»
Евгения Медведева сравнила популярность футбола и фигурного катания.
– Многие спортсмены – не из числа футболистов – очень ревностно относятся к тому вниманию, которое есть к российскому футболу. Мол, чего они выиграли, что о них так много пишут? У тебя такого нет?
– Нет, и не было никогда. Возможно, потому что вокруг фигурного катания в России тоже большой ажиотаж, особенно, после Олимпийских игр в Корее.
Еще Юлька Липницкая в 2014-м начала масштабно поднимать интерес, когда сделала яркий вклад в победу нашей команды. Потом был 2018 год, а Пекин этот интерес вывел на новый уровень.
Получается, уже около десяти лет вокруг фигурного катания очень громко. Ну и в начале нулевых также был огромный интерес.
Меня почти в каждом таком интервью спрашивают, что популярнее – футбол или фигурное катание. Мне кажется, медийно сейчас наши виды спорта примерно на одном уровне.
– Как думаешь, почему произошел такой всплеск?
– Соперничество, сталкивание лбами всегда привлекает внимание, особенно с появлением социальных сетей, разных сообществ.
Раньше были Плющенко и Ягудин, людям это было интересно. Но такой массовый интерес, мне кажется, пошел именно с Сочи-2014.
– В начале года Ирина Роднина снова жестко высказалась о российских футболистах. Говорит, они не достойны тех денег, которые им платят…
– Сейчас я приехала на сборы к «Динамо» и своими глазами увидела, как ребята работают перед сезоном. Это действительно изнурительные тренировки. И достойны они или не достойны…
Понятно, что у нас в стране пока не родился свой Криштиану Роналду или свой Месси. Нужно над этим еще работать, это никто не отрицает. Но то, что ребята работают на износ, – это факт.
Давайте помнить, что любой вид спорта – жесть как сложно. Поэтому не знаю, есть ли вообще смысл в дискуссии, достоин кто-то чего-то или нет, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
А Евгения Медведева - чистая Джина Лоллобриджида !
Сказала бывшая фигуристка, шампионька мира, которая за Динамо на сборы ездит как эскортница.