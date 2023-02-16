Певец Дмитрий Колдун: «Не могу оценить выступление Загитовой с точки зрения вокальных данных. Ее голос записан и отредактирован»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Певец Дмитрий Колдун поделился мнением о вокальном номере с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

14 февраля фигуристка спела в дуэте с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

«Голос Алины записан и отредактирован, и на контрасте с Zivert, которая поет вживую, это хорошо слышно.

По этой причине я не могу оценить данное выступление с точки зрения ее вокальных данных», – сказал Колдун.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

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14 комментариев

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Lukeria
Вообще-то у нас почти все певцы под фанеру. У дочки Аллы Пугачевой вообще голоса нет и ничего БКЗ собирает)))
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ВЛАДИМИР КОРФ
Ответ Владимир Георгия
И не надо оценивать, она поёт для себя и фанатов.
Для себя и фанатов она бы пела бесплатно у себя дома, выкладывая в соц сети. А здесь она пела на всю страну. А если так, будь готова что тебя непременно будут оценивать, и не только в хвалебных тонах.
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Валерий Касаев
Ответ olvl
Лет на пять, наверно, теперь работой журналисты обеспечены - надо же весь мир опросить и узнать мнение всех, как спела Загитова)).
Лучше на почте работать. Чем её слушать. Не гадяйка. Позор.
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Максим Катебо
Наконец-то хоть более менее здравый комментарий. Смысл оценивать то чего и не было. Был бы живой звук - другой разговор…
Но в целом, сам формат выступления странноватый и даже кринжовый.
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Rums67
Ответ Iligorska
Были на арене в этот день…хорошо бы расслышать, пение Алины! При всем уважении к спортсменке Загитовой, кто-то явно, делает из нее Бузову, как-бы не тот же продюсер) ну не мама же Алины это выдумывает. Она не только с фанерой даже не справилась, но так нелепо танцевала…Алин, остановись, девочка! Занимайся спортом!
Бузова вам всем хейтерам нос утерла. Работает в театре в Москве.
Худ рук и сами артисты в восхищении от её трудоспособности.
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Rums67
Значит прослушал Алинину работу.
Видел её на сцене.
Значит любит фигурное Дима Колдун !
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Адриана
Ответ Iligorska
Были на арене в этот день…хорошо бы расслышать, пение Алины! При всем уважении к спортсменке Загитовой, кто-то явно, делает из нее Бузову, как-бы не тот же продюсер) ну не мама же Алины это выдумывает. Она не только с фанерой даже не справилась, но так нелепо танцевала…Алин, остановись, девочка! Занимайся спортом!
Эта девочка сама может решать, чем и как ей заниматься, если бы не Алина, о чём бы вы писали? Спела девчонка в шутку, потролила заранее многих, можно подумать, что это чудо, именуемое Zivert ( не понимаю, почему русские любят себя иностранными буквами именовать) поёт лучше, этот шёпот у неё песней зовётся. Вообще не знала её до этого шоу ( и слава богу), сейчас станет ( благодаря Алине) супер известной.
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Дмитрий
Все! Корнелюк пробил портал в мир шоубиза! До Киркорова осталось.. 3… 2… 1…
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Самасебезвезда
Ответ Iligorska
Были на арене в этот день…хорошо бы расслышать, пение Алины! При всем уважении к спортсменке Загитовой, кто-то явно, делает из нее Бузову, как-бы не тот же продюсер) ну не мама же Алины это выдумывает. Она не только с фанерой даже не справилась, но так нелепо танцевала…Алин, остановись, девочка! Занимайся спортом!
А вот многие другие, кто там был, говорят, что всё было не плохо. Но понятно, конечно, что фанатам Ленки Родиной виднее🤣
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olvl
Лет на пять, наверно, теперь работой журналисты обеспечены - надо же весь мир опросить и узнать мнение всех, как спела Загитова)).
+12
-1
+11
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Владимир Георгия
И не надо оценивать, она поёт для себя и фанатов.
+6
-4
+2
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Iligorska
Были на арене в этот день…хорошо бы расслышать, пение Алины! При всем уважении к спортсменке Загитовой, кто-то явно, делает из нее Бузову, как-бы не тот же продюсер) ну не мама же Алины это выдумывает. Она не только с фанерой даже не справилась, но так нелепо танцевала…Алин, остановись, девочка! Занимайся спортом!
+10
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-1
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Toplady
Так это хорошо, что не в живую, пощадили людей
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Sanan1908
Блин, щас все будут писать и говорить , про Алину и то как она спела 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ интересно сколько это будет продолжаться
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