Певец Дмитрий Колдун: «Не могу оценить выступление Загитовой с точки зрения вокальных данных. Ее голос записан и отредактирован»
Певец Дмитрий Колдун поделился мнением о вокальном номере с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
14 февраля фигуристка спела в дуэте с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».
«Голос Алины записан и отредактирован, и на контрасте с Zivert, которая поет вживую, это хорошо слышно.
По этой причине я не могу оценить данное выступление с точки зрения ее вокальных данных», – сказал Колдун.
«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму
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Но в целом, сам формат выступления странноватый и даже кринжовый.
Худ рук и сами артисты в восхищении от её трудоспособности.
Видел её на сцене.
Значит любит фигурное Дима Колдун !