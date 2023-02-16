Певец Дмитрий Колдун: «Не могу оценить выступление Загитовой с точки зрения вокальных данных. Ее голос записан и отредактирован»

Певец Дмитрий Колдун поделился мнением о вокальном номере с участием олимпийской чемпионки .

14 февраля фигуристка спела в дуэте с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

«Голос Алины записан и отредактирован, и на контрасте с Zivert, которая поет вживую, это хорошо слышно.

По этой причине я не могу оценить данное выступление с точки зрения ее вокальных данных», – сказал Колдун.

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