Анита Цой: «У Загитовой хороший задел для успешного старта музыкальной карьеры. Поклонники поддержат ее, что бы она ни сделала»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Певица Анита Цой прокомментировала выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой с песней на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

«Сейчас в мире идет тенденция коллабораций. Люди переходят из одной сферы в другую. Слияние людей из разных сфер приводит к интересным результатам, когда человек из нетворческой среды приходит в музыку или наоборот.

Поэтому, если Алину полюбят, ее музыка будет продаваться и все будут ждать от нее песен, то почему бы ей не занять место в музыкальном шоу-бизнесе?

У Алины очень хороший задел для успешного старта музыкальной карьеры. Она личность мирового уровня, и поклонники будут поддерживать ее, что бы она ни сделала. Буду только рада видеть ее на высших местах в рейтингах. Всегда нужно реализовывать себя и не останавливаться на достигнутом», — сказала Цой.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

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60 комментариев

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Iuliia Timofeyeva
Это просто фееречно насколько журналимты торллят Загитову😅 ну, сделала глупость, ну с кем не бывает, но зачем так разгонять-то🤣 ну, или у журналистов какие-то свои счеты с этим персонажем, тут уж хз
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Alexey Belskiy
Не было бы певиц Birdy и Adele естественно можно слушать и наслаждаться.Но все познается в сравнении.
Ни один человек не хочет ездить на Lada Vesta когда есть Aurus,есть Rolls-Royce.
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Gemma157
поклонники поддержат даже если кумир справит нужду на виду у большой публики
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scorp19
Поклонники это некие сектанты, которым хоть ссы в глаза всё божья роса. Однако, ничего не сказано про наличие голоса или какого-либо артистического таланта, что весьма показательно. Никто про это не говорит, потому что его нет. Все только о будущих продажах лохам говорят. Ну это вполне может получиться, не спорю.
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yak444
Ответ Pelageya_20
Так она и катается. Весь год работает в шоу. У неё гастроли на полгода вперёд расписаны. Кроме работы имеет право иметь хобби, а что это будет - занятия по гончарному делу или вокал это её личное дело. Пригласили спеть спела, ничего в этом преступного нет. Чего все вполошились непонятно, у нас по стране много коллективов художественной самодеятельности выступает. На лавры профпевцов она не претендует.
Беснуются народ, их мечта, отправить Алину в Ижевск, работать кондуктором, а их любимки займут её трон, оказалась несбыточной. Ни как не могут понять, что претендентов на её трон, пока не предвидится, всем их любимка до Алины, как до Луны.
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Додик Аксель
Пара ЧЯ не смотря на возраст уже очень мастеровита ! Катает свои программы уверенно на высоком уровне и обещают вырасти в больших мастеров. Здоровья, удачи и успеха им !
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AnnaPak
Ответ Astin
дада, и кукурузу вырастит, и бронхит у всех вылечит, и фрезерный станок освоит, и все без образования!! так талантлива!!!
Мы рады за вас, сколько профессий освоили, кукурузину большую вырастили ?!
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Rums67
Ответ Lilia Sadykova
Кстати в шоу Заги очень классно вписывается. Лично видела ее на шоу Навки. Вот лед это ее стихия, а не вот это вот все. Не нужно ОЧ опускаться до клона Бузовой
Щербакова, по вам ,тогда кто?
Клон шнура - 2?
Гдп ваши советы?
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ВЛАДИМИР КОРФ
Ответ Rums67
Петь из фигурки может только Щербакова? Песню с плохими словами? Где опрос её таланта, текста песен?
А где Щербакова пела?
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Юлия Т.
И ничего про наличие голоса... Казалось бы...
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Rums67
Ответ Lilia Sadykova
А при чем здесь Щербакова? Я вроде их не сравнивала. или вы просто ляпнули, чтоб просто лишний раз на Щербу набросить? Каждый должен заниматься своим делом, певицы- петь, фигуристки - кататься, тем более если фигуристка с музыке ноль. Любишь петь- иди в караоке, а не вот это вот кринжовое караоке под фанеру на всю страну.
Петь из фигурки может только Щербакова? Песню с плохими словами? Где опрос её таланта, текста песен?
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ВЛАДИМИР КОРФ
Ответ Pelageya_20
На фоне всеобщей истерии подумалось, что это агенты конкуренток, которым она мешает царить в ледовых шоу, таким образом пытаются её выдавить в шоубизнес, в надежде, что шоубиз её сожрёт. Но ведь они опять ошибаются, она ведь и там добьется успеха.
Сильно однако 🤣🤣🤣
Фаны АЗ, ваши комментарии всегда вызывают 2 реакции - либо фейспалм, либо смех, а зачастую обе одновременно ))
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yak444
Смешно на вас "доброжелатели", если Алину, кто то похвалит или поддержит, это обязательно стеб или подкупили, не можете смириться, что все проходит в разрез вашего мнения, бедолаги, так старались, убежали, что про Алину скоро ни кто не вспомнит и вдруг такое, многие даже опять на лёд отправляют им кажется, что на льду она менее опасна.
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Pelageya_20
Ответ Maturmalai
Да, если вчитаться, то Анита просто тонко подколола Алину, а вместе с ней и весь отечественный музыкальный шоу-бизнес.
Ну Анита сама пролезла за счет мужа, так что не ей заниматься подколками.
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Pelageya_20
Ответ Olgacher
Ещё раз. Алина выступила с новым показательный номером и как дополнение-поздравление с днем всех влюбленных- сюрприз, вокальный номер- дуэт с певицей Зиберт. Новый показательный и вокальный. О чем она и сказала в своём посте. Отстаньте уже от неё. Лень хочется, чтобы прекратился этот театр абсурда
На фоне всеобщей истерии подумалось, что это агенты конкуренток, которым она мешает царить в ледовых шоу, таким образом пытаются её выдавить в шоубизнес, в надежде, что шоубиз её сожрёт. Но ведь они опять ошибаются, она ведь и там добьется успеха.
+2
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oldparakhod
Ключевая фраза, .....что бы она не сделала. .....
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Elvira r
Угомонитесь уж с этим загитовским пением. Ну спела, попробовала, получилось плохо. Ну и что. Многие плохо поют и лезут , пытаются засветиться. Не от большого ума видимо
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ВЛАДИМИР КОРФ
Ответ Утренняя Аврора
В наше время коллабораций пора Аните Цой вставать на коньки и завоевывать новую аудиторию. Кто еще не высказался по поводу певческого таланта Алины? Киркоров, Басков, Долина,Пугачева, Земфира,и далее по списку. Ждемс. Желательно положительно. Время Бузовых. Куда деваться?
Пугачева и Земфира уже показали, что они не вторят всякому мракобесию. В любом его проявлении. А вот от Баскова с Киркоровым думаю точно надо будет ждать комментариев. И непременно восторженных.
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Утренняя Аврора
Ответ Оскар Муравьев
Астанавитесь это разовая акция как и с боксом и многим чем другим
Да как сказать, если сейчас элита шоу бизнеса поддержит, Алинке мозги запудрят, Да, здравствует Бузова 2!
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Lilia Sadykova
Ответ Ника138
Как же так? Кататься Алине на соревнованиях - "Нет, нет, нет, мы эту девочку больше не увидим!" Кататься в шоу - "Шоу, фу, фу, фу!". А теперь оказывается это ее дело. Трусы и крестик - все ваше)
Кстати в шоу Заги очень классно вписывается. Лично видела ее на шоу Навки. Вот лед это ее стихия, а не вот это вот все. Не нужно ОЧ опускаться до клона Бузовой
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Pelageya_20
Ответ Lilia Sadykova
Дело Алины- кататься! Как ведущая она никакая, уже 2 года в этой сфере и все равно мямлит и слова забывает. Про пение лучше промолчу
Так она и катается. Весь год работает в шоу. У неё гастроли на полгода вперёд расписаны. Кроме работы имеет право иметь хобби, а что это будет - занятия по гончарному делу или вокал это её личное дело. Пригласили спеть спела, ничего в этом преступного нет. Чего все вполошились непонятно, у нас по стране много коллективов художественной самодеятельности выступает. На лавры профпевцов она не претендует.
+8
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Lilia Sadykova
Ответ Lana-shu
Да, видно , что пение щербаковой в Вашем вкусе.
А при чем здесь Щербакова? Я вроде их не сравнивала. или вы просто ляпнули, чтоб просто лишний раз на Щербу набросить? Каждый должен заниматься своим делом, певицы- петь, фигуристки - кататься, тем более если фигуристка с музыке ноль. Любишь петь- иди в караоке, а не вот это вот кринжовое караоке под фанеру на всю страну.
+2
-4
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Оскар Муравьев
Астанавитесь это разовая акция как и с боксом и многим чем другим
0
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Лидия Развозжаева
Ответ Тимаш
Надо было переименовать шоу "Влюбленные в фигурное катание" на "Влюбленные в Алину Загитову" 😄 Всё равно про всех остальных забыли, лишь Алина который во всех площадках. Алина сама себе продюсер и менеджер. Отличный ход 👍 Умница!
Отличная идея!И ведь собирает Алина полный зал!
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tancha.20
А что скажет Леди Гага?
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