Анита Цой: «У Загитовой хороший задел для успешного старта музыкальной карьеры. Поклонники поддержат ее, что бы она ни сделала»

Певица Анита Цой прокомментировала выступление олимпийской чемпионки с песней на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

«Сейчас в мире идет тенденция коллабораций. Люди переходят из одной сферы в другую. Слияние людей из разных сфер приводит к интересным результатам, когда человек из нетворческой среды приходит в музыку или наоборот.

Поэтому, если Алину полюбят, ее музыка будет продаваться и все будут ждать от нее песен, то почему бы ей не занять место в музыкальном шоу-бизнесе?

У Алины очень хороший задел для успешного старта музыкальной карьеры. Она личность мирового уровня, и поклонники будут поддерживать ее, что бы она ни сделала. Буду только рада видеть ее на высших местах в рейтингах. Всегда нужно реализовывать себя и не останавливаться на достигнутом», — сказала Цой.

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