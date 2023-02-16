Федоров о бронзе первенства России: «Поставлю троечку. Буду рад медали, но впечатлений от проката это не изменит»

Фигурист Григорий Федоров прокомментировал выступление на первенстве России среди юниоров в Перми (3-е место).

«Не очень доволен. Пока конкретно не разбирали ошибки, но большинство ошибок очевидны. Волновался, борюсь со своей нервной системой. Это с опытом приходит, нужно кататься и не сдаваться. Пока не обсуждали, как будем готовиться к финалу Гран-при. В штатном режиме.

Если сравнивать мою готовность с моим выступлением – поставлю троечку. Форма была хорошая, должен был лучше кататься. Буду рад медали, но впечатлений от проката это не изменит», – сказал Федоров.

«Давно смирился, что международных стартов не будет, – ждем, что будет дальше. Нет обиды на тех, кто принимает такие решения. Выступления Томаса Баха – что-то смотрел, но не вникаю в подробности. Когда нас допустят, тогда будем радоваться. Мыслей о смене гражданства не возникало», – добавил фигурист.