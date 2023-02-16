Федотов исполнил четверные тулуп и сальхов в произвольной программе на первенстве России, Лазарев прыгнул два четверных лутца

Теги сборная России чемпионат России среди юниоров мужское катание Арсений Федотов Лев Лазарев Григорий Федоров Фигурное катание

Юноши выступили с произвольными программами на первенстве России по фигурному катанию в Перми.

Победитель Арсений Федотов исполнил четверной тулуп, каскад четверной сальхов – тройной тулуп и упал с сольного четверного тулупа. Во второй половине программы сделал каскад тройной аксель – тройной сальхов через ойлер и секвенцию тройной аксель – двойной аксель.

Серебряный призер Лев Лазарев прыгнул два четверных лутца – сольно и в секвенции с двумя двойными акселями. Также фигурист сделал тройной аксель. С четверного тулупа упал.

Бронзовый призер Григорий Федоров исполнил четверной лутц, но упал с четверного тулупа. Во второй половине программы прыгнул два тройных акселя – сольный с недокрутом и в каскаде с двойным сальховом.

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15 комментариев

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AilinAlex
Ответ Е...С
Тулупчики побеждают лутцы.
В борьбу против ТШТ даже Леву вписали. Увидели лутцы против тулупа и сальхова сделали выводы,типа больше ничего не было стоящего у Арсения.
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Оле-Лукойе
Ответ AilinAlex
Лутцы и пролетный триксель Левы восхитили. Арсений техничен и выразителен, каждое движение, элемент отточен . Еще бы Колю сюда. Трое этих мальчишек особняком стоят от других, они потрясающие ребята.
Колю амбиции родителей как бы не погубили, как фигуриста (((
+3
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AilinAlex
Лутцы и пролетный триксель Левы восхитили. Арсений техничен и выразителен, каждое движение, элемент отточен . Еще бы Колю сюда. Трое этих мальчишек особняком стоят от других, они потрясающие ребята.
+6
0
+6
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Адриана
Оба классные, интересно будет за ними следить. Надеюсь Лёва никуда не уйдёт от Давыдова.
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Адриана
Ответ Toplady
Так и вы не забывайте, что Льву отметили недокрут, а федотову моргнули, в кп спотыкач федотова в упор не видели)), 2 балла подушечку постелили в кп. Уж если отмечаете недокруты, так у всех
Не было у Федотова недокрута, в замедленном показе всё видно.
+6
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Адриана
Ответ Е...С
Тулупчики побеждают лутцы.
Ну тогда Самарин должен быть везде первый, он делает лутцы.
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Леличек
Ну молодцы ребятки! Так держать!
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фынский аксель
Ответ Е...С
Тулупчики побеждают лутцы.
Скорее тулуп, сальхав и трикса
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Мурманчанин37
Ответ Toplady
Так и вы не забывайте, что Льву отметили недокрут, а федотову моргнули, в кп спотыкач федотова в упор не видели)), 2 балла подушечку постелили в кп. Уж если отмечаете недокруты, так у всех
Для особо умеющих "понимать" прочитанное: я ответил на "тулупчики побеждают лутцы"
+6
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private dancer
Лёва так смешно ножкой делает перед прыжком ) Типа "ну-ка попробуй не покорись ! " )
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Toplady
Ответ Мурманчанин37
Как удобно забыли про 2 трикселя Арсения против одного Льва))
Так и вы не забывайте, что Льву отметили недокрут, а федотову моргнули, в кп спотыкач федотова в упор не видели)), 2 балла подушечку постелили в кп. Уж если отмечаете недокруты, так у всех
+4
-11
-7
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oleg
Федотова с Победой!!! На голову лучше всех.
+19
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Мурманчанин37
Ответ Е...С
Тулупчики побеждают лутцы.
Как удобно забыли про 2 трикселя Арсения против одного Льва))
+28
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Е...С
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Toplady
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