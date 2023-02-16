Федотов исполнил четверные тулуп и сальхов в произвольной программе на первенстве России, Лазарев прыгнул два четверных лутца

Юноши выступили с произвольными программами на первенстве России по фигурному катанию в Перми.

Победитель Арсений Федотов исполнил четверной тулуп, каскад четверной сальхов – тройной тулуп и упал с сольного четверного тулупа. Во второй половине программы сделал каскад тройной аксель – тройной сальхов через ойлер и секвенцию тройной аксель – двойной аксель.

Серебряный призер Лев Лазарев прыгнул два четверных лутца – сольно и в секвенции с двумя двойными акселями. Также фигурист сделал тройной аксель. С четверного тулупа упал.

Бронзовый призер исполнил четверной лутц, но упал с четверного тулупа. Во второй половине программы прыгнул два тройных акселя – сольный с недокрутом и в каскаде с двойным сальховом.