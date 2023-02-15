Арсений Федотов: «Я всегда пытаюсь доказать, что я лидер, и это дает мне дополнительную мотивацию»

Теги сборная России чемпионат России среди юниоров мужское катание Арсений Федотов Фигурное катание

Арсений Федотов прокомментировал выступление в короткой программе на первенстве России по фигурному катанию в Перми. 

«Почему произошел сбой на дорожке? Я отпрыгал все прыжки, хотел на эмоциях откатать все и случайно ошибся. Такое нечасто бывает, здесь просто лед другой. Привык к своему, домашнему.

Я всегда пытаюсь доказать, что я лидер, и это дает мне дополнительную мотивацию. Психологически это не давит.

Добавил еще один четверной в произвольную, второй сальхов, будет три четверных и два тройных акселя. Акробатику в номерах отрабатываю в основном только на льду. Этому нужно уделять время, как и любому другому элементу», – сказал Федотов. 

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5 комментариев

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oldparakhod
Главное, что бы травмы не помешали. А так , красавчик конечно. Удачного проката в ПП.
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Е...С
Арсений - большой талант, но психологические проблемы могут и прийти с взрослением.
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0
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oleg
В России растет наш российский Нейтан Чен! Браво Арсений!
+1
0
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Оскар Муравьев
У Эмери был один юниорский лидер во взрослые так и не вышел и пропал с радаров.. Пока с юношами у Этери беда.. Никого не вывела на взрослый уровент
+1
-1
0
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private dancer
Смотреть на катание Арсения - одно удовольствие ! Только,пожалуйста, аккуратнее в следующий раз на дорожке )
+4
-1
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