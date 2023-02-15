Арсений Федотов: «Я всегда пытаюсь доказать, что я лидер, и это дает мне дополнительную мотивацию»

прокомментировал выступление в короткой программе на первенстве России по фигурному катанию в Перми.

«Почему произошел сбой на дорожке? Я отпрыгал все прыжки, хотел на эмоциях откатать все и случайно ошибся. Такое нечасто бывает, здесь просто лед другой. Привык к своему, домашнему.

Я всегда пытаюсь доказать, что я лидер, и это дает мне дополнительную мотивацию. Психологически это не давит.

Добавил еще один четверной в произвольную, второй сальхов, будет три четверных и два тройных акселя. Акробатику в номерах отрабатываю в основном только на льду. Этому нужно уделять время, как и любому другому элементу», – сказал Федотов.