Кагановская и Ангелопол подадут заявку на турнир по шоу-программам

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол намерен принять участие в турнире шоу-программ, который пройдет 18 марта в Москве.

«Планируем заявиться на этот турнир, но пока не знаем, пройдем ли отбор. Участников будет достаточно ограниченное количество», – сообщила тренер фигуристов Анжелика Крылова.

К участию будут приглашены до 20 фигуристов.

Турнир фигуристов по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. Список участников станет известен 1 марта

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3 комментария

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Karina kolesnikova
Ответ Katerina Sunny
20 фигуристов - это так мало даже для действующих спортсменов. Неудивительно, что Алёнка не стала даже заморачиваться.
Ужасно мало! Вот бы сделали две лиги - действующие и завершившие.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
20 фигуристов - это так мало даже для действующих спортсменов. Неудивительно, что Алёнка не стала даже заморачиваться.
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Svetlana Yablonskaya
Вот это хорошая новость! Ребята красивые, всегда радость их видеть. А им лишняя практика.
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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