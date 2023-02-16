Кагановская и Ангелопол подадут заявку на турнир по шоу-программам
Танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол намерен принять участие в турнире шоу-программ, который пройдет 18 марта в Москве.
«Планируем заявиться на этот турнир, но пока не знаем, пройдем ли отбор. Участников будет достаточно ограниченное количество», – сообщила тренер фигуристов Анжелика Крылова.
К участию будут приглашены до 20 фигуристов.
Турнир фигуристов по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. Список участников станет известен 1 марта
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