Кагановская и Ангелопол подадут заявку на турнир по шоу-программам

Танцевальный дуэт и намерен принять участие в турнире шоу-программ, который пройдет 18 марта в Москве.

«Планируем заявиться на этот турнир, но пока не знаем, пройдем ли отбор. Участников будет достаточно ограниченное количество», – сообщила тренер фигуристов .

К участию будут приглашены до 20 фигуристов.

Турнир фигуристов по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. Список участников станет известен 1 марта