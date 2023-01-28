Крылова о звездной болезни Кагановской и Ангелопола: «Как бороться? Жестко. Хорошо, что они слушают, но иногда очень тяжело»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Анжелика Крылова, тренер российского танцевального дуэта Василиса КагановскаяВалерий Ангелопол, рассказала о пристальном внимании к своим подопечным.

Как со звездной болезнью у Кагановской с Ангелополом? Их так хвалят сейчас.

– Иногда прям плохо. Мне хочется прям в чат фанатов написать: заканчивайте. Мне хочется это все закрыть, это слишком.

Как бороться? Жестко. Боремся. Хорошо, что они слушают. Иногда это прям очень тяжело, – сказала Крылова.

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30 комментариев

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Ayla
им скоро будет очень сильно прилетать из-за роста, он низкий как партнер, и в целом пара невысокая, будет серьезная проверка на адекватность и зрелость
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Natalia Solomakha
Кстати, по ним это видно, нравится пара, но крыша у обоих подслетела на волне тик-токов. Ещё маленькие, не понимают, какая это всё фигня.
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Revery
Ответ Anastasia1990_
Вы сбивайте корону Ангелополу чаще, его хамство в соцсетях просто недопустимо, если он хочет не растерять своих поклонников. Они болельщикам не дети, не внуки и не братья-сестры, чтобы терпеть и спускать на тормозах их (особенно Валерия, Василиса вроде в адеквате) заносчивость.
Подростки склонны к категоричности и обострëнному чувству справедливости. Ничего, пообтешется. Но в публичном пространстве лучше лишний раз промолчать, интернет никогда ничего не забывает и аукнуться всë может в любой момент.
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Феникс
Ответ ribikorto
Публично застыдив ученика за звездную болезнь, вряд ли чем-то поможешь. Скорее спровоцируешь обиду и возможную смену тренера в будущем. В тренерстве наши тренеры шарят, а в педагогике в большинстве своем нет. Поэтому постоянно не могут справиться с возрастными проблемами и закидонами. Пока дети, все хорошо, а дальше начинается.
Переходить не к кому. Иностранцы не будут работать с россиянами. Да и не будет федерация заморачиваться с молодыми талантами и искать для них подходящих специалистов. В России таких нет. Вот если получится у Крыловой с КА - то можно будет сказать что специалист квалифицированный. А пока что в рос танцах - выжженное поле.
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missis-Zima
Ответ Девушка Безимени
С того, что на безрыбье и рак - рыба)
Когда их засовывали под астраханских рыб,они были намного интереснее.Это про безрыбье.
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Irina Kistler
Ответ lenapan
Василиса красавица и просто прелесть. Как с этим бороться?
Вокруг посмотреть: красавиц много, она далеко не первая, у неё ( в целом у пары) маленький рост, по ТВ сойдёт, а на стадионе проигрывают тем, кто выше, поэтому надо пахать в 10 раз больше и выигрывать техникой, слаженностью, хореографией, они в хороших руках, но все другое надо отсекать
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missis-Zima
Пара красивая,любимцы публики.Анжелика их и сама любит и балует,видно по ее с ними обнимашкам.Это ее первый большой проект,что говорить.Терпение и удачи тренеру,удачи паре.
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missis-Zima
Ответ Anastasia1990_
Вы сбивайте корону Ангелополу чаще, его хамство в соцсетях просто недопустимо, если он хочет не растерять своих поклонников. Они болельщикам не дети, не внуки и не братья-сестры, чтобы терпеть и спускать на тормозах их (особенно Валерия, Василиса вроде в адеквате) заносчивость.
Возможно это он считал борьбой за справедливость и защитой притесняемой Алины)Если вы о случае после КПК. Раньше вроде не огрызался на болельщиков,я не слышала такого.
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missis-Zima
Ответ 020408jo
А с чего там звездить то
c красивого катания и симпатий болельщиков
+1
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Princess23
Анжелика Алексеевна, Ангелопол уже предлагал вам закрыть рот? Подождите скоро предложит
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Девушка Безимени
Ответ Elizaveta Queen
Так это не звездность,а уверенность в себе.
Уверенность в звездности
+6
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Девушка Безимени
Ответ 020408jo
А с чего там звездить то
С того, что на безрыбье и рак - рыба)
+7
-2
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Anneta28
Ответ Е...С
Корона там уже ого-го. Не представляю, что с ними будет когда подрастут.
Особенно у Валерика. Ничего не будет, пару раз на землю опустят, быстро придёт в себя
+17
-6
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Elizaveta Queen
Так это не звездность,а уверенность в себе.
0
-7
-7
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ribikorto
Публично застыдив ученика за звездную болезнь, вряд ли чем-то поможешь. Скорее спровоцируешь обиду и возможную смену тренера в будущем. В тренерстве наши тренеры шарят, а в педагогике в большинстве своем нет. Поэтому постоянно не могут справиться с возрастными проблемами и закидонами. Пока дети, все хорошо, а дальше начинается.
+10
-5
+5
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020408jo
А с чего там звездить то
+7
-2
+5
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Anastasia1990_
Вы сбивайте корону Ангелополу чаще, его хамство в соцсетях просто недопустимо, если он хочет не растерять своих поклонников. Они болельщикам не дети, не внуки и не братья-сестры, чтобы терпеть и спускать на тормозах их (особенно Валерия, Василиса вроде в адеквате) заносчивость.
+23
-9
+14
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Katerina Sunny
Вообще удивительно, я помню про обстоятельства, но пара ещё даже не ЧМ по юниорам.
+7
-3
+4
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Е...С
Ответ HoratioH
Забавно, что тут говорят, мол валерку захейтили за поддержку алиначки. Хотя по факту его захейтили за хамство и борзое отношение к фанатам
А он это все писал только для увеличения просмотра своего канала и хотел новых подписчиков получить, реклама так и летела в тот момент. Еще ни один раз что-то в этом духе напишет.
+8
-5
+3
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Надумочка
Ответ maalry
А они кто вообще? Очнитесь!
Да, совсем бред. Какая-то звездная болезнь теоретически может быть из наших у олимпийских девочек 2018/2022, они хотя бы имеют какую-то реальную известность. Остальные - только в очень узких кругах больших любителей ФК, тем более уж КА.
+8
-4
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HoratioH
Забавно, что тут говорят, мол валерку захейтили за поддержку алиначки. Хотя по факту его захейтили за хамство и борзое отношение к фанатам
+25
-13
+12
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HoratioH
Ответ Светлана Менова
Да ладно, тут вон Ангелопол огреб всего лишь за то, что суши от Загитовой ел)))
Он огреб не за суши, а за своё хамство
+32
-13
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maalry
А они кто вообще? Очнитесь!
+12
-8
+4
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Оле-Лукойе
Ничего, если их из чата поклонников выкинуть на спортс, сразу звёздная болезнь пройдет, тут Валере накидали просто за хорошие слова про Алину.
+4
-8
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Евгения Гринева
Ого, если у танцоров так, что же там девочками происходит, особенно в пубер
+1
-1
0
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