Крылова о звездной болезни Кагановской и Ангелопола: «Как бороться? Жестко. Хорошо, что они слушают, но иногда очень тяжело»

, тренер российского танцевального дуэта – , рассказала о пристальном внимании к своим подопечным.

– Как со звездной болезнью у Кагановской с Ангелополом? Их так хвалят сейчас.

– Иногда прям плохо. Мне хочется прям в чат фанатов написать: заканчивайте. Мне хочется это все закрыть, это слишком.

Как бороться? Жестко. Боремся. Хорошо, что они слушают. Иногда это прям очень тяжело, – сказала Крылова.