Крылова о звездной болезни Кагановской и Ангелопола: «Как бороться? Жестко. Хорошо, что они слушают, но иногда очень тяжело»
Анжелика Крылова, тренер российского танцевального дуэта Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, рассказала о пристальном внимании к своим подопечным.
– Как со звездной болезнью у Кагановской с Ангелополом? Их так хвалят сейчас.
– Иногда прям плохо. Мне хочется прям в чат фанатов написать: заканчивайте. Мне хочется это все закрыть, это слишком.
Как бороться? Жестко. Боремся. Хорошо, что они слушают. Иногда это прям очень тяжело, – сказала Крылова.
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