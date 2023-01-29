Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Миронова и Устенко покажут произвольный танец, Кагановская и Ангелопол выступят вне конкурса

29 января на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию дуэты выйдут на лед с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

и выступят вне конкурса.

Чемпионат Санкт-Петербурга-2023

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 17:15 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал «Студия-38».

Первая разминка

1. Мария Нехаева – Федор Санин

2. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Положение после ритм-танца

1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 66,09

2. Мария Нехаева – Федор Санин – 59,71