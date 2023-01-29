Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Миронова и Устенко покажут произвольный танец, Кагановская и Ангелопол выступят вне конкурса
29 января на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию дуэты выйдут на лед с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выступят вне конкурса.
Чемпионат Санкт-Петербурга-2023
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 17:15 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал «Студия-38».
Первая разминка
1. Мария Нехаева – Федор Санин
2. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Положение после ритм-танца
1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 66,09
2. Мария Нехаева – Федор Санин – 59,71
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