Турнир фигуристов по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. Список участников станет известен 1 марта
18 марта в Москве пройдет турнир фигуристов по шоу-программам.
Участники представят показательные номера длительностью от 2,5 до 3 минут, созданные специально для турнира, не показанные и не анонсированные ранее.
Организаторы не устанавливают требований к исполнению обязательных технических элементов и не ограничивают участников в выборе костюмов и реквизита.
К участию в соревнованиях приглашаются любые действующие или бывшие фигуристы 2007 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира допускаются без предварительного отбора.
По итогам предварительного рассмотрения заявок к участию будут приглашены до 20 фигуристов. Список участников будет объявлен 1 марта.
Награда за первое место на турнире составит 5 млн рублей, за второе – 3 млн рублей, за третье – 1 млн рублей.
Каждому приглашенному участнику будет выплачен гонорар в размере 250 тысяч рублей. Эти средства фигуристы смогут потратить на постановку программы, костюмы, реквизит и другие расходы, связанные с участием в турнире.
Еще Липницкую, Медведеву, Загитову, Туктамышеву, Плющенко, Ягудина, Ильиных и Кацалапова.
Из призеров Мишу Коляду, Алиева.
Остальных по конкурсу.
Да и по критериям оценки много вопросов, например, будут ли судьи, зрительское голосование или оба варианта одновременно.
Жаль конечно..
Благодарю за цитату)
https://fsrussia.ru/novosti-federatsii/novosti-federatsii/turnir-po-shou-programmam