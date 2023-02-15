Турнир фигуристов по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. Список участников станет известен 1 марта

18 марта в Москве пройдет турнир фигуристов по шоу-программам.

Участники представят показательные номера длительностью от 2,5 до 3 минут, созданные специально для турнира, не показанные и не анонсированные ранее.

Организаторы не устанавливают требований к исполнению обязательных технических элементов и не ограничивают участников в выборе костюмов и реквизита.

К участию в соревнованиях приглашаются любые действующие или бывшие фигуристы 2007 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира допускаются без предварительного отбора.

По итогам предварительного рассмотрения заявок к участию будут приглашены до 20 фигуристов. Список участников будет объявлен 1 марта.

Награда за первое место на турнире составит 5 млн рублей, за второе – 3 млн рублей, за третье – 1 млн рублей.

Каждому приглашенному участнику будет выплачен гонорар в размере 250 тысяч рублей. Эти средства фигуристы смогут потратить на постановку программы, костюмы, реквизит и другие расходы, связанные с участием в турнире.