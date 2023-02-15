Турнир фигуристов по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. Список участников станет известен 1 марта

Теги сборная России Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

18 марта в Москве пройдет турнир фигуристов по шоу-программам. 

Участники представят показательные номера длительностью от 2,5 до 3 минут, созданные специально для турнира, не показанные и не анонсированные ранее.

Организаторы не устанавливают требований к исполнению обязательных технических элементов и не ограничивают участников в выборе костюмов и реквизита.

К участию в соревнованиях приглашаются любые действующие или бывшие фигуристы 2007 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира допускаются без предварительного отбора.

По итогам предварительного рассмотрения заявок к участию будут приглашены до 20 фигуристов. Список участников будет объявлен 1 марта. 

Награда за первое место на турнире составит 5 млн рублей, за второе – 3 млн рублей, за третье – 1 млн рублей.

Каждому приглашенному участнику будет выплачен гонорар в размере 250 тысяч рублей. Эти средства фигуристы смогут потратить на постановку программы, костюмы, реквизит и другие расходы, связанные с участием в турнире. 

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31 комментарий

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Sne$hinka
Транькова-Волосожар мне, пожалуйста.
Еще Липницкую, Медведеву, Загитову, Туктамышеву, Плющенко, Ягудина, Ильиных и Кацалапова.
Из призеров Мишу Коляду, Алиева.

Остальных по конкурсу.
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Veronika spuria
Хорошее денежное вознаграждение, только, пожалуйста, без недоработанных программ, поставленных на отвали, вчера хватило.
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Kareglazaya
Нужно было хотя бы по видам фигурного катания разделить, потому что сложно сравнивать показательный танцоров или парников с выступлением одиночника или одиночницы.
Да и по критериям оценки много вопросов, например, будут ли судьи, зрительское голосование или оба варианта одновременно.
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Дудабот Уно
Ответ Александр Шульгин
Посмотрим какой это бред
Мы лучше глазами посмотрим)
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Анастасия Платонова
Ответ Люблю Женьку
Не будет. Новость выше об этом.
Видела, спасибо.
Жаль конечно..
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Alealeale
Нужны были конкретные критерии по техническим элементом для каждого вида. Иначе какой это турнир? Как определять победителя? По зрительским симпатиям? Сделали бы один тройной прыжок, дорожку и два вращения. Даже Загитова бы такое осилила.
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Александр Шульгин
Ответ Дудабот Уно
"зачем бред пишЕте" Благодарю за цитату)
Посмотрим какой это бред
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Е...С
Ответ TheWitcher
„Полный список участников станет известен 1 марта. Но уже сейчас могу сказать, что как минимум парочка олимпийских чемпионов уже готовятся к нему. Думаю, не так уж сложно будет догадаться, о ком речь.“ © Лапидарность
Плющенко-Ягудин, Аня-Алина.
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Qwerty 1636
Ответ Александр Шульгин
Интересно Кондратюк будет участвовать или ему Трусова запретит
А чего вы решили, что Саша ему что-то запрещает? Она так раньше делала? Я не помню.
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Варлампий Варлампий
Неужели кто-то действительно с увлечением смотрит эту бесконечную череду шоу? Самих фигуристов кроме денег это хоть как-нибудь увлекает? Сомнительно это всё.
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Vladimir Arutin
Ответ Natalia Shkurina
Ну так это и не спортивный турнир, можно и голосованием
Понятно .Победитель Щербакова !
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Дудабот Уно
Ответ Александр Шульгин
Интересно Кондратюк будет участвовать или ему Трусова запретит
"зачем бред пишЕте"
Благодарю за цитату)
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Сладкий пончик
Нечто обтекаемое
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Александр Шульгин
Ответ Anna Leonova
Регламент судейства будет таким же газообразным как требования? Или сразу к смс голосованию перейдем?
ну вообще голосование платное это наверное будет верное решение
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Syndycate
А где самое интересное и важное, как будет определяться победитель? Или опять по ходу турнира будем менять правила?)
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Александр Шульгин
Ответ ЮИ
И как они планируют победителя определять? По аплодисментам?
это самый главный вопрос
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Александр Шульгин
Ответ TheWitcher
„Полный список участников станет известен 1 марта. Но уже сейчас могу сказать, что как минимум парочка олимпийских чемпионов уже готовятся к нему. Думаю, не так уж сложно будет догадаться, о ком речь.“ © Лапидарность
Ну если ему не сложно так написал бы
0
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Александр Шульгин
Ответ Евгения Гринева
Без зрителей будет проходить получается, жаль
Почему без зрителей, зачем бред пишите
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Александр Шульгин
Интересно Кондратюк будет участвовать или ему Трусова запретит
+2
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Люблю Женьку
Ответ Анастасия Платонова
Интересно, Алёнка Косторная будет? Хотела поучаствовать, даже про трио разговоры были...
Не будет. Новость выше об этом.
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Александр Шульгин
Главный вопрос как будут судить, вот это бы раскрыли
+3
0
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Sincere
Ответ Евгения Гринева
Без зрителей будет проходить получается, жаль
С чего такой вывод?
0
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garovatat
Ответ Anna Leonova
Регламент судейства будет таким же газообразным как требования? Или сразу к смс голосованию перейдем?
или сразу просто раздайте деньги в соответствии со своими критериями, чего уж там
+9
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Евгения Гринева
Без зрителей будет проходить получается, жаль
+1
-1
0
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Лакс
ну наконец то и спортс увидел инфу на ленте ТАСС вместо того чтобы дать ссылку на первоисточник:
https://fsrussia.ru/novosti-federatsii/novosti-federatsii/turnir-po-shou-programmam
+1
0
+1
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