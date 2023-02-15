Мария Бутырская: «Не рассматриваю возможность участия в турнире шоу-программ. Пусть выступают молодые, у них много идей, они в форме»

Чемпионка мира 1999 года в женском одиночном катании заявила, что не планирует участвовать в турнире по шоу‑программам.

Соревнования пройдут 18 марта в Москве. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира допускаются к турниру без предварительного отбора.

«Даже не рассматриваю возможности по участию. Я слышала про турнир, но подробно с форматом не ознакомлена.

Всему свое время. Пусть молодые, которые недавно закончили спортивную карьеру в фигурном катании, выступают.

У них много идей, они в форме, пусть показывают программы и радуют публику», – сказала Бутырская.

Турнир фигуристов по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. Список участников станет известен 1 марта