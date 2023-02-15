Мария Бутырская: «Не рассматриваю возможность участия в турнире шоу-программ. Пусть выступают молодые, у них много идей, они в форме»

Теги Мария Бутырская женское катание Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Чемпионка мира 1999 года в женском одиночном катании Мария Бутырская заявила, что не планирует участвовать в турнире по шоу‑программам.

Соревнования пройдут 18 марта в Москве. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира допускаются к турниру без предварительного отбора.

«Даже не рассматриваю возможности по участию. Я слышала про турнир, но подробно с форматом не ознакомлена.

Всему свое время. Пусть молодые, которые недавно закончили спортивную карьеру в фигурном катании, выступают.

У них много идей, они в форме, пусть показывают программы и радуют публику», – сказала Бутырская. 

Турнир фигуристов по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. Список участников станет известен 1 марта

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1 комментарий

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Kareglazaya
Они б еще Родниной и Чайковской позвонили с таким вопросом)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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