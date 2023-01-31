Российский фигурист считает, что легко выиграла бы турнир по шоу-программам с номером Wednesday.

– Матвей, ты отличный катальщик. Кажется, что турнир шоу-программ для тебя подходит идеально. Уже думал над идеями?

– По поводу новых соревнований вообще ничего не знаю! Только слухи. Одни разговоры — что мы будем катать, какой там вообще свет, какой регламент. Ничего не понятно.

В любом случае нужно показать что-то такое, что до этого не показывал никто. Может быть, открыть свой стиль. Откатать просто драму или просто лирику можно и на любом показательном.

Условно, если бы Камила Валиева вышла на турнир шоу-программ с танцем Wednesday, она бы выиграла абсолютно заслуженно. Потому что такого до нее никто и близко не делал. Так что на этом турнире нужно именно открыть свой стиль.

Понятно, что свои задумки я сейчас раскрыть не могу, но у меня есть наброски, парочка идей, направлений, – сказал Ветлугин.

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой