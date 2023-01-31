Матвей Ветлугин: «Если бы Валиева вышла на турнир шоу-программ с танцем Wednesday, она бы заслуженно выиграла. Такого до нее никто и близко не делал»
Российский фигурист Матвей Ветлугин считает, что Камила Валиева легко выиграла бы турнир по шоу-программам с номером Wednesday.
– Матвей, ты отличный катальщик. Кажется, что турнир шоу-программ для тебя подходит идеально. Уже думал над идеями?
– По поводу новых соревнований вообще ничего не знаю! Только слухи. Одни разговоры — что мы будем катать, какой там вообще свет, какой регламент. Ничего не понятно.
В любом случае нужно показать что-то такое, что до этого не показывал никто. Может быть, открыть свой стиль. Откатать просто драму или просто лирику можно и на любом показательном.
Условно, если бы Камила Валиева вышла на турнир шоу-программ с танцем Wednesday, она бы выиграла абсолютно заслуженно. Потому что такого до нее никто и близко не делал. Так что на этом турнире нужно именно открыть свой стиль.
Понятно, что свои задумки я сейчас раскрыть не могу, но у меня есть наброски, парочка идей, направлений, – сказал Ветлугин.
Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой
https://www.youtube.com/watch?v=7adMqKUUp3I
Там же его спящий ковбой. Все новое - хорошо забытое старое.
весь инет подорвала её прога... многие, в этом, даже заговор кремля увидели 😅