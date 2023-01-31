Матвей Ветлугин: «Если бы Валиева вышла на турнир шоу-программ с танцем Wednesday, она бы заслуженно выиграла. Такого до нее никто и близко не делал»

Теги сборная России мужское катание женское катание Матвей Ветлугин Камила Валиева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Российский фигурист Матвей Ветлугин считает, что Камила Валиева легко выиграла бы турнир по шоу-программам с номером Wednesday.

– Матвей, ты отличный катальщик. Кажется, что турнир шоу-программ для тебя подходит идеально. Уже думал над идеями?

– По поводу новых соревнований вообще ничего не знаю! Только слухи. Одни разговоры — что мы будем катать, какой там вообще свет, какой регламент. Ничего не понятно.

В любом случае нужно показать что-то такое, что до этого не показывал никто. Может быть, открыть свой стиль. Откатать просто драму или просто лирику можно и на любом показательном.

Условно, если бы Камила Валиева вышла на турнир шоу-программ с танцем Wednesday, она бы выиграла абсолютно заслуженно. Потому что такого до нее никто и близко не делал. Так что на этом турнире нужно именно открыть свой стиль.

Понятно, что свои задумки я сейчас раскрыть не могу, но у меня есть наброски, парочка идей, направлений, – сказал Ветлугин.

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой

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38 комментариев

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AllaS
Танец Камиле удался.Но уже на сегодняшний день , кто только его не танцует в собственных вариациях. И наши и иностранцы.Теперь уже понадобится, что-то новенькое на турнир, если - удивить!
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Камаз Арбузов
Ответ Anneta28
Ну это совсем не удивительно. Шанаеву с Дроздом никто не знает, по большому счету.
Если бы выдали на льду что-то подобное тому, что выдала Камила, то и у них бы были хотя бы несколько сотен тысяч просмотров. Это совершенно разного уровня показательные. Хотя, вам, пишущей злобные комментарии под каждым постом о Камиле, объяснять бесполезно.
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Товарищ Майор.
Ответ Додик Аксель
Даже моя 5-летняя внучка оценила это выступление. Называет себя Уэнсдей, танцует под этот клип. Дочь ей куклу Уэнсдей сшила и заказала платье. Будет в садике на утреннике выступать. )))
https://pikabu.ru/story/zvezda_utrennika_9885089?cid=263058764 будет звездой утренника
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grey9610212
Praise is no pudding
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Товарищ Майор.
Я об этом ещё 25 декабря писал. Но к марту номер, как и вау-эффект, уже ослабеют сильно. Надо Камиле, если она будет участвовать, какой-нибудь другой, свежий, номер
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Товарищ Майор.
Ответ Angry_bear
Хм... Похоже Матвей симпатизирует Камиле)
Камиле сложно не симпатизировать
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Додик Аксель
Даже моя 5-летняя внучка оценила это выступление. Называет себя Уэнсдей, танцует под этот клип. Дочь ей куклу Уэнсдей сшила и заказала платье. Будет в садике на утреннике выступать. )))
+4
-3
+1
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Товарищ Майор.
Ответ Gemma157
Никто не делал? А актриса из сериала+сотни тысяч тиктокеров?
а ледовой крошкой кто-нибудь в зрителей кидал?))
+4
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Gemma157
Никто не делал? А актриса из сериала+сотни тысяч тиктокеров?
+9
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+7
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Vladimir Arutin
Ответ Alexander X
написал тут уже один ответ - с этим могут быть проблемы ... не у всех достаточно средств ставить несколько прог и шить к ним костюмы... к стати, отсутствие новых показалок на чр у остальных из тшт, может быть с этим и связанно😔
Может быть .А с Камилой наверное боялись,что могут отстранить и поэтому презентовали .
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Anneta28
Ответ Камаз Арбузов
Посмотрел ради интереса количество просмотров показательной Шанаевой и Дрозда, самое большее 3 тысячи. У Камилы многомиллионные просмотры, например, на канале "random fs videos", посвящённый в основном прокатам Саши Трусовой, уже 6,5 миллионов просмотров.
Ну это совсем не удивительно. Шанаеву с Дроздом никто не знает, по большому счету.
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papadok
Ответ Sportsfan
Надо для такого турнира делать правило, что программа должна быть абсолютно новая, нигде до этого момента не катанная. Как с песнями на Евровидении. Иначе это неинтересно и бессмысленно.
По-моему, исходно правилами оговорено, что программы будут новыми.
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papadok
Вообще, сложно пока представить, чем будут удивлять. Пока похоже, что может получиться дублер последних фигурных телешоу, учитывая, что выступить смогут, якобы, и любители, и закончившие карьеру. Может получиться гала-шоу всех фигурных "конезаводчиков" :)
+2
0
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Камаз Арбузов
Ответ Anneta28
До неё, на этих же показалках, делали Шанаева с Дроздом.
Посмотрел ради интереса количество просмотров показательной Шанаевой и Дрозда, самое большее 3 тысячи. У Камилы многомиллионные просмотры, например, на канале "random fs videos", посвящённый в основном прокатам Саши Трусовой, уже 6,5 миллионов просмотров.
+5
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sabina_katarina
Ответ О.Н.Т.
Простите за нескромный вопрос, а что она на там такого делала, чего до неë никто и близко не делал? У всех коньки на ногах, а у камилачки на руках были ?
Да даже если бы на руки надела - тоже не ново.) https://www.youtube.com/watch?v=3K792sigTB4&ab_channel=SkateGuard
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Alexander X
Ответ Vladimir Arutin
Написано, что номер не должен быть до этого презентован на публике .
написал тут уже один ответ - с этим могут быть проблемы ... не у всех достаточно средств ставить несколько прог и шить к ним костюмы... к стати, отсутствие новых показалок на чр у остальных из тшт, может быть с этим и связанно😔
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Леди Брэкнелл
Класс, меньше 1,5 месяцев до турнира, а спортсмены не в курсе что и как будет.
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papadok
Не надо про уникальность. Очень красивый танец, но восторг вызывает, потому что узнаваем оригинал. Получилось "похоже". Что до пародий в ФК, например - вот
https://www.youtube.com/watch?v=7adMqKUUp3I
Там же его спящий ковбой. Все новое - хорошо забытое старое.
+16
-2
+14
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Vladimir Arutin
Ответ Alexander X
ясн... но надо бы точный актуальный регламент узнать...
Написано, что номер не должен быть до этого презентован на публике .
+2
-1
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Alexander X
Ответ Sportsfan
Надо для такого турнира делать правило, что программа должна быть абсолютно новая, нигде до этого момента не катанная. Как с песнями на Евровидении. Иначе это неинтересно и бессмысленно.
тогда всем участникам придётся платить... не у всех есть лишние средства на костюмы и постановку отдельной проги...
+6
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+5
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Alexander X
Ответ Vladimir Arutin
Писали предварительные требования .И там было такое .
ясн... но надо бы точный актуальный регламент узнать...
+5
0
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Angry_bear
Хм... Похоже Матвей симпатизирует Камиле)
+5
-2
+3
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Sportsfan
Надо для такого турнира делать правило, что программа должна быть абсолютно новая, нигде до этого момента не катанная. Как с песнями на Евровидении. Иначе это неинтересно и бессмысленно.
+20
-2
+18
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Vladimir Arutin
Ответ Alexander X
а есть уже где-то такое требование?🤔
Писали предварительные требования .И там было такое .
+4
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Alexander X
и попробуй не согласиться😅
весь инет подорвала её прога... многие, в этом, даже заговор кремля увидели 😅
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-9
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