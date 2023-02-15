Елена Радионова: «Буду подавать заявку на турнир шоу-программ. Это даст мне возможность снова прикоснуться к эмоциям соревнований»
Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова сообщила, что планирует принять участие в турнире по шоу-программам.
Турнир пройдет 18 марта в Москве.
«Буду подавать заявку, я очень жду это мероприятие, потому что это даст мне возможность снова окунуться в любимую атмосферу, прикоснуться к эмоциям соревнований, ведь это жизнь, с которой меня связывало очень многое.
Для меня и тех фигуристов, которые также закончили спортивную карьеру, это отличная возможность выступить.
Это отличная новость, что турнир шоу-программ все-таки решили проводить. Такие соревнования у нас будут впервые, а это всегда интересно», – сказала Радионова.
Турнир фигуристов по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. Список участников станет известен 1 марта
11 комментариев