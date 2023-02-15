Елена Радионова: «Буду подавать заявку на турнир шоу-программ. Это даст мне возможность снова прикоснуться к эмоциям соревнований»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова ТАСС Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова сообщила, что планирует принять участие в турнире по шоу-программам.

Турнир пройдет 18 марта в Москве.

«Буду подавать заявку, я очень жду это мероприятие, потому что это даст мне возможность снова окунуться в любимую атмосферу, прикоснуться к эмоциям соревнований, ведь это жизнь, с которой меня связывало очень многое.

Для меня и тех фигуристов, которые также закончили спортивную карьеру, это отличная возможность выступить.

Это отличная новость, что турнир шоу-программ все-таки решили проводить. Такие соревнования у нас будут впервые, а это всегда интересно», – сказала Радионова. 

Турнир фигуристов по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. Список участников станет известен 1 марта

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11 комментариев

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EmperorNazer
Ответ Лакс
для этого ведь еще надо предварительно отобраться поскольку она не ОЧ и не ЧМ. Правда т.к. ОЧ и ЧМ не много, то попытаться конечно можно.
Ну вообще, ОЧ и ЧМ, если брать все виды, прилично. Если захотеть, вполне можно забить всю квоту ими одними.
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Оле-Лукойе
Я бы на Погорилую посмотрела. Этот формат - вот прямо для неё создан.
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Александр Шульгин
Ответ Лакс
для этого ведь еще надо предварительно отобраться поскольку она не ОЧ и не ЧМ. Правда т.к. ОЧ и ЧМ не много, то попытаться конечно можно.
Надеюсь не отберется, никогда она мне не нравилась. Но протащат наверное
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Самая цитируемая и вообще недура
Учитывая, что в постановке Радионовой будет принимать живейшее участие г-жа рудковская, Лену ждём с фирменными спецэффектами-на пуантах в бассейне, подвешенную к потолку, и все это -под билана. .
+3
-2
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Надумочка
Ответ Лакс
для этого ведь еще надо предварительно отобраться поскольку она не ОЧ и не ЧМ. Правда т.к. ОЧ и ЧМ не много, то попытаться конечно можно.
Вряд ли такой фигуристке как Лена откажут по формальным признакам. Не знаю, как сейчас, но в свое время ее катание отличалось эстетикой и артистизмом, как раз для этого шоу.
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Мурманчанин37
Ради - крутая))
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olvl
Здорово. Лене удачи.
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Hiro Nakamura
Ответ Лакс
для этого ведь еще надо предварительно отобраться поскольку она не ОЧ и не ЧМ. Правда т.к. ОЧ и ЧМ не много, то попытаться конечно можно.
Вообще-то она ЧР, 3 место на ЧМ, дважды второе место ЧЕ и дважды ЮЧМ. В своё время была очень известной.
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Маргарита В Сафронова
Мне Лена очень понравилась в Новогоднем огоньке. Ей необходимо на турнир.
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Лакс
для этого ведь еще надо предварительно отобраться поскольку она не ОЧ и не ЧМ. Правда т.к. ОЧ и ЧМ не много, то попытаться конечно можно.
+5
-1
+4
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блОК
😍😍😍
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