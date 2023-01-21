Шорт-трекист Ивлиев: «Интересно попробовать коллаборацию со спортсменами из других видов. У Трусовой получилось бы в шорт-треке, почему нет?»

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев высказался о медийности своего вида спорта.

– Просто выживать шорт-треку наверняка сложнее, чем биатлону, лыжам, фигурному катанию.

– Да, в плане медийности шорт-треку, конечно, тяжело. Многие до сих пор вообще не знают, что такое шорт-трек.

– И что делать?

– Было бы интересно попробовать коллаборацию со спортсменами из других видов спорта, например, то же фигурное катание.

– На Универсиаде была история, что фигуристка выступит в соревнованиях по шорт-треку. Реально, условная Валиева или Трусова могут преуспеть в шорт-треке?

– Интересная история. На самом деле все зависит от качеств, желания и способностей человека. Думаю, если условная фигуристка или фигурист задастся целью научиться кататься на наших коньках, то все выполнимо.

Но в нашем спорте много технических нюансов, я занимаюсь шорт-треком уже 15 лет, и до сих пор бывают технические ошибки. Так что даже примерно нельзя назвать время, за которое человек научится кататься.

– Вы не хотите против фигуристов выйти? Там турнир по показательным программам будет.

– Уф, не уверен, что потяну прямо соревнования, у меня свой график тренировок довольно интенсивный. Мне скорее интересно обменяться видами спорта с кем-то из фигуристов. Например, я бы бросил своеобразный вызов Саше Трусовой. Может, она захочет попробовать покататься у нас, слышал, она любит пробовать все новое.

Она атлетичная, резкая фигуристка, прыгала в длину, у нее бы и в шорт-треке получилось бы, почему нет? А я бы попробовал что-нибудь прыгнуть. Не четверной, конечно, хотя бы одинарный, ха-ха. Такие коллаборации и продвижению шорт-трека помогут, – сказал Ивлиев.

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