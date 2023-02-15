Меладзе о пении Загитовой: «Прекрасно, когда человек хочет петь. Если Алина действительно пойдет в музыкальную индустрию, это будет интересно зрителям»
Заслуженный артист России Валерий Меладзе высказался о пении олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Фигуристка выступила в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание».
«По-моему, это прекрасно, когда человек хочет петь. Если Алина действительно пойдет в музыкальную индустрию, это будет интересно зрителям.
Но ей придется много работать над подбором песен и развивать навыки, чтобы ее музыкальная карьера была не ниже спортивной.
А в шоу-бизнесе появится еще один красивый человек. Я всегда рад новым лицам. Будем ждать от Алины хитов», – сказал Меладзе.
«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму
Вчера Саша Бойкова пыталась в латексе народ впечатлить, аж целую минуту солировала , поставив Козловского у борта, старалась (движения в целом выучены были, но не хватило экспрессии что-ли, как-то заученно получилось, механически). Потом и Дима во вью подчеркнул,что выбор номера -Сашиных рук дело и даже спросил у зала, понравилось ли им... А народ второй день вокал Загитовой обсуждает. Не в латексе дело, Сашуль 😘😜