Меладзе о пении Загитовой: «Прекрасно, когда человек хочет петь. Если Алина действительно пойдет в музыкальную индустрию, это будет интересно зрителям»

Заслуженный артист России Валерий Меладзе высказался о пении олимпийской чемпионки .

Фигуристка выступила в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

«По-моему, это прекрасно, когда человек хочет петь. Если Алина действительно пойдет в музыкальную индустрию, это будет интересно зрителям.

Но ей придется много работать над подбором песен и развивать навыки, чтобы ее музыкальная карьера была не ниже спортивной.

А в шоу-бизнесе появится еще один красивый человек. Я всегда рад новым лицам. Будем ждать от Алины хитов», – сказал Меладзе.

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