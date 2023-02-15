Меладзе о пении Загитовой: «Прекрасно, когда человек хочет петь. Если Алина действительно пойдет в музыкальную индустрию, это будет интересно зрителям»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова музыка Фигурное катание

Заслуженный артист России Валерий Меладзе высказался о пении олимпийской чемпионки Алины Загитовой

Фигуристка выступила в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание». 

«По-моему, это прекрасно, когда человек хочет петь. Если Алина действительно пойдет в музыкальную индустрию, это будет интересно зрителям.

Но ей придется много работать над подбором песен и развивать навыки, чтобы ее музыкальная карьера была не ниже спортивной.

А в шоу-бизнесе появится еще один красивый человек. Я всегда рад новым лицам. Будем ждать от Алины хитов», – сказал Меладзе.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
И это все о нем
Ответ olvl
И только вас купить нельзя)). Очень смешно, ну, правда. Может, уже хватит?
Ой ,а кто мнение этой дамы будет покупать ,кому это мнение вообще важно.Помните ,как Алина однажды сказала ,: я вам не нравлюсь ,я поплачу об этом завтра ,если вспомню,хороший ответ всем хейтерам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eva2426
Ответ Вошь энтропийная
В разделе фигурного катания разблокирован новый персонаж.
Мы перешли на новый уровень в игре
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
И это все о нем
Ответ Мария Курникова
Какой позор! Весь шоубиз Алиначка купила!
Но Конов и Губерниев оказались не подкупны ,слишком сильно задето их самолюбие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tania09**
Ответ Спорт_в_массы
если он для проекта типа классной "ВиаГра" - там у девочек были хорошие голоса. туда не подойдёт)
Что-что там было?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nina1212
Спортс, Пугачевой еще позвоните в Израиль, что она думает по этому поводу))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Яковлев
Ответ Damien King
Братья Меладзе умеют из безголосых безталанных певичек делать звёзд. А тут ещё и фан база уже готовая. Приоденут, в фонограмму попадать научат и на сцену.
Вы ошиблись в слове "приоденут". Точнее в предлоге этого слова.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Туц
Специально тему разгоняют? Алина вроде и не заявляла что идет в певицы
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
Жить стало лучше,жить стало веселей
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
supepper
Ответ Epicman
Ну тебя же мы читаем) а Валерий прекрасный человек. Не чета всяким газманышам
Кстати, у Газманова спросили насчет того, не хочет ли его сын отправиться добровольцем на Украину. Газманову эти вопросы не понравились, раздражаться стал. Сразу стал отмазывать своего сына. Все они такие. Гонят на войну чужих детей, а своих берегут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Epicman
Ответ garovatat
не понял... а этот иноагент что тут делает со своим "мнением"?? потрясающе просто! где он сейчас? в земле обетованной или в эмиратах? пусть и дальше в дубаях декламирует про славу салу. Этих персОнажей не должно быть в российских сми! только у нас такое возможно... в остальном "демократическом" мире при схожей ситуации отменили бы в момент, только ремешок бы остался
Узаха)) такие персонажи только и должны быть в нашей стране!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Залина Малина
Чё?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garovatat
Ответ Денис Давыдов
гораздо больше чем любой из зэшников.
ну естественно)) он - еще один "большой патриот"! интересно, а в чем его "партиотизм"? соблаговолите пояснить пожалуйста. я предполагаю - в чем, но хочется услышать трактовку видных лево-либеральных пацифистов-миротворцев- правозащитников и малыя и белыя
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Epicman
Ответ sheh749
Комментарий удален модератором
Ну тебя же мы читаем) а Валерий прекрасный человек. Не чета всяким газманышам
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вошь энтропийная
В разделе фигурного катания разблокирован новый персонаж.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olvl
Ответ Мария Курникова
Какой позор! Весь шоубиз Алиначка купила!
И только вас купить нельзя)). Очень смешно, ну, правда. Может, уже хватит?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RS97
Ответ sheh749
Комментарий удален модератором
В чём они мерзавцы? Потому что имеют своё личное мнение, отличное от твоего?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orange carrot
Ответ Natalia Bagaeva
Второй день читаю *колыхания * по поводу пения Алины Загитовой. Вчера Саша Бойкова пыталась в латексе народ впечатлить, аж целую минуту солировала , поставив Козловского у борта, старалась (движения в целом выучены были, но не хватило экспрессии что-ли, как-то заученно получилось, механически). Потом и Дима во вью подчеркнул,что выбор номера -Сашиных рук дело и даже спросил у зала, понравилось ли им... А народ второй день вокал Загитовой обсуждает. Не в латексе дело, Сашуль 😘😜
Саша давно в латекс хотела, еще перед ои сюжет про них был, она об этом говорила)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orange carrot
Кто-то под постом про Джигурду просил мнение Меладзе🤪спортс по заказам обзвоны делает?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sheh749
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фира Фасхутдинова
Ответ Мария Курникова
Какой позор! Весь шоубиз Алиначка купила!
Сильна Алина! Бойтесь!
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Natalia Bagaeva
Второй день читаю *колыхания * по поводу пения Алины Загитовой.
Вчера Саша Бойкова пыталась в латексе народ впечатлить, аж целую минуту солировала , поставив Козловского у борта, старалась (движения в целом выучены были, но не хватило экспрессии что-ли, как-то заученно получилось, механически). Потом и Дима во вью подчеркнул,что выбор номера -Сашиных рук дело и даже спросил у зала, понравилось ли им... А народ второй день вокал Загитовой обсуждает. Не в латексе дело, Сашуль 😘😜
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Kompaneytsev
А он чего здесь забыл.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мария Курникова
Какой позор! Весь шоубиз Алиначка купила!
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Давыдов
Ответ garovatat
угу, он патриот каких нет
гораздо больше чем любой из зэшников.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garovatat
Ответ Денис Давыдов
он не иноагент.
угу, он патриот каких нет
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий