Алина Горбачева: «Загитова – очень хороший человек, очень добрый, мне понравилось с ней общаться»
Фигуристка Алина Горбачева высказалась об участии в Кубке Первого канала и о том, как оценивает Алину Загитову в роли капитана.
«Придало ли участие в Кубке Первого канала уверенности? Мне очень понравилось, был для меня достаточно новый, интересный опыт.
Рада, что приняла в нем участие, это меня очень подбодрило и придало уверенности.
Как Алина Загитова в роли капитана? Она очень хороший человек, очень добрый, мне очень понравилось с ней общаться.
Удалось ли посмотреть ее дебют в роли певицы? Пока нет, не посмотрела еще», – сказала Горбачева.
Команда Загитовой – лучшая: Галлямов кружил Акатьеву, потом она надела гангста-очки, а Алина не выпускала кубок
Хорошо вчера Саша Галлямов ответил.
Все болельщики и команда поддерживают Алину в ее хобби.
Вот только на закарянке дал сбой.
Да, вот так просто можно сказать правду.
А не разливаться в похвалах за копеечку, как нанятая армия рекламных болельщиков.
Удачи тебе, Алина! Уверенно иди к победам, как и твоя тёзка.