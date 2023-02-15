Алина Горбачева: «Загитова – очень хороший человек, очень добрый, мне понравилось с ней общаться»

Фигуристка Алина Горбачева высказалась об участии в Кубке Первого канала и о том, как оценивает Алину Загитову в роли капитана.

«Придало ли участие в Кубке Первого канала уверенности? Мне очень понравилось, был для меня достаточно новый, интересный опыт.

Рада, что приняла в нем участие, это меня очень подбодрило и придало уверенности.

Как Алина Загитова в роли капитана? Она очень хороший человек, очень добрый, мне очень понравилось с ней общаться.

Удалось ли посмотреть ее дебют в роли певицы? Пока нет, не посмотрела еще», – сказала Горбачева.

Команда Загитовой – лучшая: Галлямов кружил Акатьеву, потом она надела гангста-очки, а Алина не выпускала кубок