Алина Горбачева: «Загитова – очень хороший человек, очень добрый, мне понравилось с ней общаться»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Алина Горбачева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Фигуристка Алина Горбачева высказалась об участии в Кубке Первого канала и о том, как оценивает Алину Загитову в роли капитана.

«Придало ли участие в Кубке Первого канала уверенности? Мне очень понравилось, был для меня достаточно новый, интересный опыт.

Рада, что приняла в нем участие, это меня очень подбодрило и придало уверенности.

Как Алина Загитова в роли капитана? Она очень хороший человек, очень добрый, мне очень понравилось с ней общаться.

Удалось ли посмотреть ее дебют в роли певицы? Пока нет, не посмотрела еще», – сказала Горбачева. 

Команда Загитовой – лучшая: Галлямов кружил Акатьеву, потом она надела гангста-очки, а Алина не выпускала кубок

22 комментария

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AllaS
Дружная команда Красная машина. Но зачем задавать такой вопрос девочке фигуристке о вокале Загитовой!
Хорошо вчера Саша Галлямов ответил.
Все болельщики и команда поддерживают Алину в ее хобби.
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Тайга86
Ответ Светлана Толасова
Милая Алина! Зря ты похвалила свою знаменитую тезку.Сейчас тёти и дяди со Спортса разъяснят тебе,кого надо хвалить,а кого нет.
Нет, это не тот вариант. Почему ей не похвалить обладательницу всех титулов и своего бывшего капитана? Здесь как раз-то стабильно объясняют, что нельзя никого хвалить кроме одной...И на каждой ветке сбегаются это разъяснять. А девчонка милаха, хорошо, когда есть на кого ориентироваться и у кого брать самое лучшее...А Алина это, или другие наши яркие представительницы фк - не суть. Пусть молодое поколение растет и добивается высот, равняясь на самое лучшее.
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Сайтама
Ответ Gemma157
очевидно, что ей заплатили чтобы она так сказала ☝
Такими технологиями другая девочка пользуется. У неё процесс уже отработан .
Вот только на закарянке дал сбой.
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Александр Шульгин
Ответ Сайтама
Вас ответ не устроил? Да, вот так просто можно сказать правду. А не разливаться в похвалах за копеечку, как нанятая армия рекламных болельщиков.
Меня вопрос не устроил, зачем на соревновании юниоров спрашивать победителя короткой программы как ей вакальные способности Загитовой
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Ирина Петрова
Ответ Gemma157
очевидно, что ей заплатили чтобы она так сказала ☝
Гемма, вы свои поступления на карточку за комментарии на спортсе не приписывайте девочке
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Сайтама
Ответ Александр Шульгин
Зачем девчонке задают такие глупые вопросы
Вас ответ не устроил?
Да, вот так просто можно сказать правду.
А не разливаться в похвалах за копеечку, как нанятая армия рекламных болельщиков.
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Светлана Толасова
Милая Алина! Зря ты похвалила свою знаменитую тезку.Сейчас тёти и дяди со Спортса разъяснят тебе,кого надо хвалить,а кого нет.
+6
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IrinaVS
Алине удалось сплотить команду на КПК, переживала за каждого участника, даже Чайковская отметила ее деловые и человеческие качества, сказала, что хотела бы видеть Алину тренером.
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Сайтама
Умничка девочка. Высказалась просто и тепло. Без всякого пафоса.
Удачи тебе, Алина! Уверенно иди к победам, как и твоя тёзка.
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Tresk2
Ответ Gemma157
очевидно, что ей заплатили чтобы она так сказала ☝
Или мороженава пообещали.
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Defender64
Ещё денег заработала
+6
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Tresk2
Ответ Gemma157
очевидно, что ей заплатили чтобы она так сказала ☝
Или накормили беляшами от Алины.
+2
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Gemma157
очевидно, что ей заплатили чтобы она так сказала ☝
+2
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Александр Шульгин
Зачем девчонке задают такие глупые вопросы
+3
-3
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yak444
Малышка, твоё мнение об Алине, как луч солнца в тёмном царстве. Раскритиковали твою тезку и олимпийскую чемпионку, только за то, что посмела спеть один куплет песни со сцены.
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Люблю Женьку
Алина, нельзя на Спортсе хвалить твою тезку 🤷‍♀️ Сейчас тебе футболеры всё разьяснят, что можно, что нужно и как жить вообще 🤦‍♀️
+20
-6
+14
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KMR
С ней ещё можно спеть дуэтом
+3
-3
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Toplady
Молодец, красиво ушла от вопроса, чтобы не обидеть))
+3
-7
-4
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Charliz
О! Теперь и у юниоров будут спрашивать))))))) аааа)))))))
+17
-2
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Lilia Sadykova
...И поет красиво;)))
+14
-4
+10
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MAKSIMKA
Ответ Bartez1986
ещё и поет круто
Нормально для номера в шоу.
+25
-8
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Bartez1986
ещё и поет круто
+13
-4
+9
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