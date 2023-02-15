Никита Джигурда: «С радостью бы спел с прославленной фигуристкой и богиней Алиной Загитовой»

Теги сборная России женское катание Никита Джигурда Алина Загитова Фигурное катание

Актер и музыкант Никита Джигурда оценил выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве певицы. 

«Алине не только стоит продолжать петь, она обязана это делать! Мне очень понравилось ее исполнение.

Олимпийская чемпионка заслужила того, чтобы взойти на олимп шоу-бизнеса, поднимаясь не по ступенькам, а на лифте, — имеет на это право!

Желаю ей продолжения музыкальной карьеры и творческих проявлений. С радостью бы спел с прославленной фигуристкой и богиней Алиной Загитовой», — заявил Джигурда. 

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

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19 комментариев

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Сергей Орлов
У этого все богини. И у всех волшебное междуножье.
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Wintersun
Интересно, кто додумался этому позвонить?
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Тихонида
Спортс, а мнение Преснякова и Меладзе вы опубликуете? Или только Джигурда для вас авторитет?)
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*Irishka*
Алинка - большая умничка! Наша талантливая и разносторонняя спортсменка! Пробует себя в разных стилях и жанрах! Так приятно это видеть! Продолжай, дорогая, в том же духе! Подрывай пуканы хейтеров😂 Пусть они горят и полыхают, ещё выше вознося твоё имя, до самых небес! Проплаченные хейт-кампании могут сколько угодно визжать, народную любовь не обманешь и не перекричишь❤
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Наталья Карлова
Ответ *Irishka*
Не ведитесь,это проплаченная компания))
это просто шоу бизнес вот и все) независимо проплачено или нет - надо как-то корректнее реагировать на внешнее
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Cruel Snake
Когда такое слышишь, думаешь... Да пускай собственно поёт, но только одна, без ЭТОГО
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Грибная Фея
анисимовой пора напрячься
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*Irishka*
Ответ Наталья Карлова
Джигурда прикольный! ) Эх люди - да надо быть добрее! и к Алине и другим нашим девочкам!
Не ведитесь,это проплаченная компания))
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maripous
У него новая богиня? И опять фигуристка?
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Анна Беляева
Ответ Фанат Сан-Марино
Джигурда знает толк в фигурном катании
В основном в чемпионском
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Eva2426
Кто то намерено пытается опустить Алину. Но, не получится, не старайтесь. Она не пустышка, она не Бузова. Она олимпийская чемпионка и порядочный человек. Джигурде, Губерниеву, Рудковской, Ленке Родиной не беспокоиться и не суетиться
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Иван Любимов
Даже Джигурда троллит загитову))
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Анна Беляева
Когда Джигурда начинает фигуристку называт богиней, это опасно. Одна так 2 детей от него нажила, а начиналось тоже с комплиментов!
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Den3Lo
Хорошая идея )
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Orange carrot
Алина, беги😂😂😂а то закончишь как Анисина
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Фира Фасхутдинова
Ответ Грибная Фея
вот и жениха нашли
Ну наконец-то Вы успокоитесь.
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Наталья Карлова
Джигурда прикольный! ) Эх люди - да надо быть добрее! и к Алине и другим нашим девочкам!
+5
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Фанат Сан-Марино
Джигурда знает толк в фигурном катании
+5
0
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Грибная Фея
вот и жениха нашли
+7
-3
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