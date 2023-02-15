Никита Джигурда: «С радостью бы спел с прославленной фигуристкой и богиней Алиной Загитовой»

Актер и музыкант оценил выступление олимпийской чемпионки в качестве певицы.

«Алине не только стоит продолжать петь, она обязана это делать! Мне очень понравилось ее исполнение.

Олимпийская чемпионка заслужила того, чтобы взойти на олимп шоу-бизнеса, поднимаясь не по ступенькам, а на лифте, — имеет на это право!

Желаю ей продолжения музыкальной карьеры и творческих проявлений. С радостью бы спел с прославленной фигуристкой и богиней Алиной Загитовой», — заявил Джигурда.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму