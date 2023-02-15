Никита Джигурда: «С радостью бы спел с прославленной фигуристкой и богиней Алиной Загитовой»
Актер и музыкант Никита Джигурда оценил выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве певицы.
«Алине не только стоит продолжать петь, она обязана это делать! Мне очень понравилось ее исполнение.
Олимпийская чемпионка заслужила того, чтобы взойти на олимп шоу-бизнеса, поднимаясь не по ступенькам, а на лифте, — имеет на это право!
Желаю ей продолжения музыкальной карьеры и творческих проявлений. С радостью бы спел с прославленной фигуристкой и богиней Алиной Загитовой», — заявил Джигурда.
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