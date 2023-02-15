Садкова о сравнениях с Щербаковой: «Каждый спортсмен индивидуален. Конечно, есть небольшая гордость, что сравнивают с такой великой спортсменкой»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Дарья Садкова Фигурное катание

Фигуристка Дарья Садкова прокомментировала свое выступление на первенстве России среди юниоров, где она идет второй после короткой программы.

Садкова тренируется в группе Этери Тутберидзе.

«Основную задачу выполнила – чистый прокат, но, конечно, нет предела совершенству. Еще добавить, поярче шаги сделать, лучше прыжки выполнить, над вращениями поработать.

Часто в группе повторяем фразу «Нет предела совершенству»? Даже не знаю, наверное, всегда хочется все лучше и лучше становиться с каждым прокатом.

Эту программу ставил Георгий Владимирович Похилюк в Новогорске, поставили ее быстро, за 1-2 дня. Хорошо пошло, очень нравится эта музыка, одна из моих любимых программ за всю карьеру. Думаю, что еще лучше можно ее катать.

Есть в чем прибавить? Можно в дорожке, в шагах мы достаточно много исправляли за весь сезон. Думаю, в общем программа выкатана хорошо, но еще над дорожкой можно поработать.

Сравнения с Анной Щербаковой? Если честно, мне немного надоели эти сравнения с кем-то. Ведь каждый спортсмен индивидуален. Бывает, что кто-то с кем-то похож катанием, прыжками, но меня очень часто сравнивают с Аней.

Конечно, есть небольшая гордость, что сравнивают с такой великой спортсменкой. Я всегда на нее равняюсь, она служит для меня примером для подражания свои характером, катанием», – сказала Садкова. 

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10 комментариев

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Япростозритель
Ответ Мурманчанин37
ИМХО, лучший прокат дня)) А так, вплоть до ленты - очень напомнило «A Comme Amour»
Действительно, что-то в этом сезоне и у Акатьевой, и у Садковой короткие программы напоминают КП Ани. Специально или так совпало, интересно?
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Мурманчанин37
ИМХО, лучший прокат дня)) А так, вплоть до ленты - очень напомнило «A Comme Amour»
+1
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Роман Волков
Дарья Прекрасная, Потрясающая Фигуристка!
Очень хочу, чтобы у неё всё получалось и усложнялось!
Сил ей и Удачи❤️✌️
+8
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Den3Lo
Жалко, что в хрустальном напрочь убили индивидуальность Дарьи с которой она к ним пришла. Лучше было вкладываться в то, что есть, чем перестраивать под манеру Ани и Ками. Они великие фигуристки, но все это мы уже видели. Она сегодня была великолепна, но это копипаста..
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EmperorNazer
Честно, не вижу каких-то явных сходств у Даши с Аней, как по мне, Даше пока не хватает индивидуальности, катает хорошо, но какой-то изюминки, которая выделяла бы ее на фоне других девочек Хрустального, пока нет. Сегодня понравилось ее выступление, удачи в ПП.
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Маргарита В Сафронова
У Даши такие тоненькие, светящиеся линии катания. Красота.
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Дудабот Уно
Перед последним абзацем спрятали наводящий вопрос)))
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Syndycate
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Евгения Гринева
Даша была сегодня хороша. Такое реберное скоростное катание, плюс пластичность, плюс презентация. Не хватает только у-си и стабильности пока.
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Oleandra
Хорошо Похилюк ставит)
+8
-2
+6
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