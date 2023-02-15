Фигуристка Дарья Садкова прокомментировала свое выступление на первенстве России среди юниоров, где она идет второй после короткой программы.

Садкова тренируется в группе Этери Тутберидзе.

«Основную задачу выполнила – чистый прокат, но, конечно, нет предела совершенству. Еще добавить, поярче шаги сделать, лучше прыжки выполнить, над вращениями поработать.

Часто в группе повторяем фразу «Нет предела совершенству»? Даже не знаю, наверное, всегда хочется все лучше и лучше становиться с каждым прокатом.

Эту программу ставил Георгий Владимирович Похилюк в Новогорске, поставили ее быстро, за 1-2 дня. Хорошо пошло, очень нравится эта музыка, одна из моих любимых программ за всю карьеру. Думаю, что еще лучше можно ее катать.

Есть в чем прибавить? Можно в дорожке, в шагах мы достаточно много исправляли за весь сезон. Думаю, в общем программа выкатана хорошо, но еще над дорожкой можно поработать.

Сравнения с ? Если честно, мне немного надоели эти сравнения с кем-то. Ведь каждый спортсмен индивидуален. Бывает, что кто-то с кем-то похож катанием, прыжками, но меня очень часто сравнивают с Аней.

Конечно, есть небольшая гордость, что сравнивают с такой великой спортсменкой. Я всегда на нее равняюсь, она служит для меня примером для подражания свои характером, катанием», – сказала Садкова.