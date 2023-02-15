Михаил Коляда: «Буду пытаться восстановить четверной лутц. Очень хочется самому, интересно»

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Бронзовый призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда рассказал, что намерен восстанавливать четверной лутц. 

«Буду пытаться восстановить четверной лутц. Очень хочется самому, мне интересно.

Правда ли, что пробовал четверной аксель на тренировках? Да. Было неплохо. Ну, падал, не выезжал. Потом видео покажу», – сказал Коляда. 

Ягудин разнес Коляду, отправив его на выход. Этот текст – в защиту самого закрытого фигуриста России

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8 комментариев

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olvl
Очень жду Мишу на соревнованиях. С любыми прыжками.
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Realist2022
Ответ Дружба11
Очень хорошая новость Мишаня,очень Миш,ты вообще себе представляешь сколько народу ждет твоего возвращения или не совсем? Все тобой восхищаются, так давай восстанавливай и не тени сомнений.Нет слову -не получиться,есть только Да-все априори восстановил-дорабатываешь.
Раз Мишаня заговорил о 4Lz, то не понравилось ему, что его с Брауном сравнивать стали, а ведь кто-то даже говорил Мише смириться и признать себя русским Брауном.
+2
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Соль.
Ждём видео.
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Девушка Безимени
лучше пой
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пазл сошёлся
Лутц Михаила на Гран-при в Китае в 2017 до сих пор вспоминается как один из лучших в мужском одиночном всех времён - такой сумасшедший вау-эффект, высота, легкость👍
Наверное, если ему удастся прыгнуть ТАК снова, то это будет ещё более запоминающееся событие
+7
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Люба Люба
Ждём, Михаил, очень ждём. И новые программы, и четверные. Удачи!
+5
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Дружба11
Очень хорошая новость Мишаня,очень
Миш,ты вообще себе представляешь сколько народу ждет твоего возвращения или не совсем?
Все тобой восхищаются, так давай восстанавливай и не тени сомнений.Нет слову -не получиться,есть только Да-все априори восстановил-дорабатываешь.
+12
-1
+11
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Elena Savanuk
Дорогу осилит идущий... Главное, чтобы здоровье Мише позволило восставить 4Л !
+16
0
+16
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