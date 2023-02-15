Михаил Коляда: «Буду пытаться восстановить четверной лутц. Очень хочется самому, интересно»

Бронзовый призер чемпионата мира-2018 рассказал, что намерен восстанавливать четверной лутц.

«Буду пытаться восстановить четверной лутц. Очень хочется самому, мне интересно.

Правда ли, что пробовал четверной аксель на тренировках? Да. Было неплохо. Ну, падал, не выезжал. Потом видео покажу», – сказал Коляда.

Ягудин разнес Коляду, отправив его на выход. Этот текст – в защиту самого закрытого фигуриста России