Алина Загитова: «Желаю вам не слушать тех, кто говорит, что ваши увлечения ничего не стоят. Любите себя, идите за мечтой и не бойтесь ничего»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась эмоциями от выступления на шоу «Влюбленные в фигурное катание». 

«Вчерашний день навсегда останется в моей памяти 😍🎤

На шоу «Влюбленные в фигурное катание» я выступила с новым показательным номером «Молчи и обнимай меня крепче» 🫂 Он действительно много значит для меня. Такая романтичная песня, как мне кажется, идеально вписалась в атмосферу любви, которая царила вчера 🥰❤️

Но чем мне навсегда запомнится 14 февраля 2023 года, так это коллаборацией с замечательной Zivert 🫶🏻🔥 Не верится, что я пела на одной сцене вместе со своей любимой исполнительницей!! Конечно, сильно переживала, но справилась со своим волнением) Спасибо всем, кто поддержал меня 💕

Поэтому желаю вам не слушать тех, кто говорит, что ваши увлечения ничего не стоят. Любите себя, идите за мечтой и не бойтесь ничего, тогда у вас обязательно все получится 🙌🏻», – написала Загитова. 

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

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29 комментариев

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Tresk2
Любите себя, "идидте" за мечтой.
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Утренняя Аврора
Можно искать себя и никого не слушать. Ну, главное, во время понять, что что-то не твое, и свернуть с этого пути, не тратя свои силы, энергию и ресурсы. На льду ты богиня, ты лучшая из лучших. Но, прости, Алиночка, пение и комментатор это не твое. Я не хочу тебя обидеть. Но, это правда.
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Фира Фасхутдинова
Ответ Елена)))
А я желаю Алине хоть иногда слышать, что ей говорят. Помнится она ещё в Думу собиралась, а что говорит, я там тоже смогу работать.
Алина никогда этого не говорила.
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nicckk
Да пела бы ты например только в душе, тебе бы слово никто не сказал, а так ты свои увлечения на публику выставляет, а ей простите это слушать
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bolelschiza
Ответ victoire
Ну на фоне Медведева - Милохин, Валиева - Дмитренко, Щербакова - инстасамка, у Загитовой не так все и плохо с любимым исполнителем
такое поколение, к сожалению
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Дружба11
Алина, хорошее пожелание,благодарим, у всех нас были такие люди, а у кого-то и есть, которые все ставят под сомнение,критикуют,осуждают,вымучивают своим неверием)),стебутся и т.д.....Сложнее тем кто на виду.
В любом случае те кто нас критикует за дело,которые никому не причинило вреда,скорей являются людьми,которые сами на эксперимент не решились или остановились на пол пути или пошло но не с успехом на который рассчитывали....
Как человек с музыкальным образованием, мне вчера все понравилось,ничего не резануло слух, хороший тембр, все норм,захочешь продолжать все получится.
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Chyngyz Orozaliev
жизнь одна, кайфуйте, аааааааааа
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Серега Москалев
Ну это был конечно позор, но зачем такой хайп. Катать проги она еще может хотя бы в шоу и формы у нее норм.
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victoire
Ответ bolelschiza
Скажи, кто твой любимый исполнитель, и я скажу, кто ты.
Ну на фоне Медведева - Милохин, Валиева - Дмитренко, Щербакова - инстасамка, у Загитовой не так все и плохо с любимым исполнителем
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Olga.t
Ответ Alexander X
это уже... она на своём примере "раскрепощает" людей😔
Второй пост от Загитовой сегодня в ТГ на эту тему.
Совсем не обиделась девочка на нелестные отзывы о "пении"))
Не привыкла к такой критике...
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На Пекин
Ответ Елена)))
А я желаю Алине хоть иногда слышать, что ей говорят. Помнится она ещё в Думу собиралась, а что говорит, я там тоже смогу работать.
А вот это уже ваши придумки
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Инстасамка
Прям в Бузову превращается.
Никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте. Жизнь одна...©
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bolelschiza
а вот это уже текст от менеджера)
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Елена)))
А я желаю Алине хоть иногда слышать, что ей говорят. Помнится она ещё в Думу собиралась, а что говорит, я там тоже смогу работать.
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bolelschiza
Скажи, кто твой любимый исполнитель, и я скажу, кто ты.
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Ольга Ив
Ответ Tresk2
Лучше бы занятия в университете посещала.
У вас треск заел, ничего не понятно. Перегрузитесь😀
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Ольга Ив
😀😀Давай, Алинка. Сейчас с соседней ветки толпа прибежит, еще на 500 комментов с нравоучениями😀. Так их👍
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Tresk2
Лучше бы занятия в университете посещала.
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Alexander X
Ответ Olga.t
На очереди психологические тренинги? "Дерзай, Алина, может здесь получится"..))
это уже... она на своём примере "раскрепощает" людей😔
+4
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Den3Lo
Ну вот. Обидели Алинку
+3
-2
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Karina kolesnikova
... и будьте самими сабими
+20
-5
+15
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Иван Любимов
Ответ ДИАНА
Алину нечего жалеть, она делает то, что считает нужным!
правда кроме испанского стыда нет другого чувства у нормальных людей
+17
-7
+10
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ДИАНА
Ответ xQcoW
Жаль её
Алину нечего жалеть, она делает то, что считает нужным!
+8
-11
-3
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зеленоглазая
Как же явно видно - где Алина и где ее менеджер …
+5
-5
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Нурсултан Хамзаев
Не бойтесь петь под фанерой))
+5
-5
0
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