Алина Загитова: «Желаю вам не слушать тех, кто говорит, что ваши увлечения ничего не стоят. Любите себя, идите за мечтой и не бойтесь ничего»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась эмоциями от выступления на шоу «Влюбленные в фигурное катание».
«Вчерашний день навсегда останется в моей памяти 😍🎤
На шоу «Влюбленные в фигурное катание» я выступила с новым показательным номером «Молчи и обнимай меня крепче» 🫂 Он действительно много значит для меня. Такая романтичная песня, как мне кажется, идеально вписалась в атмосферу любви, которая царила вчера 🥰❤️
Но чем мне навсегда запомнится 14 февраля 2023 года, так это коллаборацией с замечательной Zivert 🫶🏻🔥 Не верится, что я пела на одной сцене вместе со своей любимой исполнительницей!! Конечно, сильно переживала, но справилась со своим волнением) Спасибо всем, кто поддержал меня 💕
Поэтому желаю вам не слушать тех, кто говорит, что ваши увлечения ничего не стоят. Любите себя, идите за мечтой и не бойтесь ничего, тогда у вас обязательно все получится 🙌🏻», – написала Загитова.
«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму
В любом случае те кто нас критикует за дело,которые никому не причинило вреда,скорей являются людьми,которые сами на эксперимент не решились или остановились на пол пути или пошло но не с успехом на который рассчитывали....
Как человек с музыкальным образованием, мне вчера все понравилось,ничего не резануло слух, хороший тембр, все норм,захочешь продолжать все получится.
Совсем не обиделась девочка на нелестные отзывы о "пении"))
Не привыкла к такой критике...
Никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте. Жизнь одна...©