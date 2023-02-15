Алина Загитова: «Желаю вам не слушать тех, кто говорит, что ваши увлечения ничего не стоят. Любите себя, идите за мечтой и не бойтесь ничего»

Олимпийская чемпионка поделилась эмоциями от выступления на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

«Вчерашний день навсегда останется в моей памяти 😍🎤

На шоу «Влюбленные в фигурное катание» я выступила с новым показательным номером «Молчи и обнимай меня крепче» 🫂 Он действительно много значит для меня. Такая романтичная песня, как мне кажется, идеально вписалась в атмосферу любви, которая царила вчера 🥰❤️

Но чем мне навсегда запомнится 14 февраля 2023 года, так это коллаборацией с замечательной Zivert 🫶🏻🔥 Не верится, что я пела на одной сцене вместе со своей любимой исполнительницей!! Конечно, сильно переживала, но справилась со своим волнением) Спасибо всем, кто поддержал меня 💕

Поэтому желаю вам не слушать тех, кто говорит, что ваши увлечения ничего не стоят. Любите себя, идите за мечтой и не бойтесь ничего, тогда у вас обязательно все получится 🙌🏻», – написала Загитова.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму