Рудковская о пении Загитовой: «Считаю, что каждый должен заниматься своим делом»

Теги сборная России женское катание Яна Рудковская Алина Загитова Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская высказалась о пении олимпийской чемпионки Алины Загитовой

Фигуристка выступила в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание». 

«Видела только отрывки в интернете. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом.

Я все-таки человек, который разбирается в шоу-бизнесе. Воздержусь от комментариев», — приводит слова Рудковской Metaratings.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

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41 комментарий

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Шесть неизвестных
Каждый должен заниматься своим делом! Например, танцевать балет, фотографироваться под водой, а главное, вести свою авторскую колонку, как Трусова.
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Галина Александрова
Ответ Иван Любимов
справедливости ради, он там всё же не пел))
Да и катать на клочке льда не стОяло бы)))
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На Пекин
Например, парикмахеры должны стричь
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bolelschiza
Ответ Noname999
Что Евгений Викторович делал на Евровидении тогда?)
катался на коньках, не пел же)
его то не трогайте, он занимается непосредственно своей деятельностью
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Vasily Ivanov
Ответ Авика
У Алины очень хорошие актерские способности, в очередной раз она это доказала, настолько она вживается в образ. Ей бы в кино попробовать. Верхом актерского мастерства является умении в нужный момент пустить слезу, настоящую. Понравилось, как высказался Владимир Пресняков по поводу пения, все по делу.
Пресняков будучи призывного возраста ,оформил себе справку ,что он является психически больным . Избежав таким образом службы в Советской Армии .
Эта справка не помешала ему жениться на Орбакайте, петь фальцетом , выдавать себя за каратиста , побеждать в шоу , жениться на Подольской и свести ее , с Валиевой .....
+1
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Авика
Ответ Пылесос
Ну хоть голосование показывает, что бОльшая часть людей адекватны.
Так большинство и Зиверт считает певицей, хотя на вчерашнем выступлении можно было разобрать только слова припева, до такой степени зажевывается звук.
+1
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Галина Александрова
Хватит Яна брызгать грязью направо и налево!!! У вас прям всё идеально, ну конечно же, пародия на шоу, пародия на спорт!!!
+1
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elmih
Злая баба. А Трусова своим делом занимается , летая на троссах и плавая Русалкой?
+2
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Noname999
Ответ Alex1104
Ну не пел - точно
Так следуя её логике, его там не должно было быть, раз там соревнования не проводили по фк) я вообще не против Плющенко там, ни против Алины вчера, просто какие то двойные стандарты выходит
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UserFreud
Только почему-то Яна Р. с такой позицией окопалась в шоубизе и по специальности не работает))
+5
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+5
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ДМ-1чемпион
У нас половина "певцов" занимается не своим делом!
+1
0
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Nadya Boyarinova
Вот бы Яна Александровна последовала собственному совету
+3
0
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Александр Бородин
Ну ты же занимаешься не своим делом, и не чего, госбабло пилить это не мешает
+4
0
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Фира Фасхутдинова
Ну так и сидела бы в своей парикмахерской в Сочи. Чего в шоу-бизнес полезла, тем более в ФК.
+6
0
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Авика
У Алины очень хорошие актерские способности, в очередной раз она это доказала, настолько она вживается в образ. Ей бы в кино попробовать. Верхом актерского мастерства является умении в нужный момент пустить слезу, настоящую.
Понравилось, как высказался Владимир Пресняков по поводу пения, все по делу.
+3
-3
0
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Девочка с севера
Ответ arabesk
Насчет Саши на пуантах можно ей вопрос задать? А в реальности - девочки дорогие! Занимайтесь тем, где вы впереди всех, за что вас обожают болельщики - фигурным катанием! Пение, стрип танцы, балет, бокс - оставьте для инстаграмма! Не надо тащить это в шоу. Катайтессь! Публика приходит полюбоваться на вас как на классных фигуристок, а не балерин(, певиц(, воздушных гимнасток ..
Плюсы закончились+++++++++++++++ Никто им не запрещает заниматься чем они хотят. Мы всё поём, танцуем, куда-то ходим, ну вышиваем в конце концов. Ну никто из нормальных людей не делает из этого шоу!!! Это же нелепо!!!
+3
0
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Marina Syrovova
Вот Трусова на пуантах это другое дело
+7
-1
+6
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UserFreud
Ответ Noname999
Что Евгений Викторович делал на Евровидении тогда?)
Занимался своим делом)
+4
0
+4
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Самасебезвезда
Ответ arabesk
Насчет Саши на пуантах можно ей вопрос задать? А в реальности - девочки дорогие! Занимайтесь тем, где вы впереди всех, за что вас обожают болельщики - фигурным катанием! Пение, стрип танцы, балет, бокс - оставьте для инстаграмма! Не надо тащить это в шоу. Катайтессь! Публика приходит полюбоваться на вас как на классных фигуристок, а не балерин(, певиц(, воздушных гимнасток ..
Однако, после того, как Алина сказала, что будет петь, все билеты раскупили.
+2
-2
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olvl
Ответ Пылесос
Ну хоть голосование показывает, что бОльшая часть людей адекватны.
Кто-то ещё верит в голосования).
+2
-2
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Надира Юнусова
Привет Яне Александровне наверное забыла передать Алина
+8
-2
+6
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закрыт по беспределу
Тëтя Яна права
+2
-3
-1
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Ёжик_в_тумане
Вооот, а согласилась бы тогда Загитова на... "много льда, фермерские продукты и домик с горным воздухом" давно бы пела под куполом ледовых арен с самим поп королём. Эх, Алина, Алина.
+7
0
+7
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arabesk
Насчет Саши на пуантах можно ей вопрос задать?
А в реальности - девочки дорогие! Занимайтесь тем, где вы впереди всех, за что вас обожают болельщики - фигурным катанием! Пение, стрип танцы, балет, бокс - оставьте для инстаграмма! Не надо тащить это в шоу. Катайтессь! Публика приходит полюбоваться на вас как на классных фигуристок, а не балерин(, певиц(, воздушных гимнасток ..
+4
0
+4
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Самасебезвезда
Да, и Трусовой надо кататься, а не на пуантах танцевать и не под потолком без страховки летать, да, Яна?
+15
0
+15
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