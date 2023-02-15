Рудковская о пении Загитовой: «Считаю, что каждый должен заниматься своим делом»

Продюсер Яна Рудковская высказалась о пении олимпийской чемпионки .

Фигуристка выступила в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

«Видела только отрывки в интернете. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом.

Я все-таки человек, который разбирается в шоу-бизнесе. Воздержусь от комментариев», — приводит слова Рудковской Metaratings.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму