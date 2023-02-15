Рудковская о пении Загитовой: «Считаю, что каждый должен заниматься своим делом»
Продюсер Яна Рудковская высказалась о пении олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Фигуристка выступила в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание».
«Видела только отрывки в интернете. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом.
Я все-таки человек, который разбирается в шоу-бизнесе. Воздержусь от комментариев», — приводит слова Рудковской Metaratings.
«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму
Опрос
Загитова спела под фонограмму – вам понравилось?
12434 голосa
его то не трогайте, он занимается непосредственно своей деятельностью
Эта справка не помешала ему жениться на Орбакайте, петь фальцетом , выдавать себя за каратиста , побеждать в шоу , жениться на Подольской и свести ее , с Валиевой .....
Понравилось, как высказался Владимир Пресняков по поводу пения, все по делу.
А в реальности - девочки дорогие! Занимайтесь тем, где вы впереди всех, за что вас обожают болельщики - фигурным катанием! Пение, стрип танцы, балет, бокс - оставьте для инстаграмма! Не надо тащить это в шоу. Катайтессь! Публика приходит полюбоваться на вас как на классных фигуристок, а не балерин(, певиц(, воздушных гимнасток ..