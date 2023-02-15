Михаил Коляда: «Олимпиаду-2022 я не смотрел. Вообще никого – полная апатия. Мне было все равно»

Российский фигурист Михаил Коляда сообщил, что не смотрел Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Коляда отобрался в команду, но не поехал на Игры из-за положительного теста на коронавирус.

«После чемпионата Европы произошел ковид. Все начали сдавать тесты, готовиться. Я понимаю, что у меня положительный. И причем настолько долго, что я не мог из дома выйти, не мог прийти на тренировки, ничего. Все это время просто сидел и ждал.

Симптомы? Да вроде ничего такого особо сильного не было. Мы были на связи с врачами постоянно, это все контролировалось.

Отрицательный тест произошел когда уже ребята уехали в Красноярск и там вот буквально в последние дни, когда они должны были переезжать в Пекин. А я все это время не катался, и... Ну как? Мне снова нужно было входить в форму. А если бы меня сразу отправили – что бы я там показал?

Я это просто принял. В жизни всякое бывает. Конечно, мы работаем, на что-то надеемся, но не всегда у нас получается так, как мы хотим. Я готов ко всему.

Был ли готов к Олимпиаде? В общем, да. Олимпиаду я не смотрел. Вообще никого. И за результатами не следил. Полная апатия. О Валиевой прочитал из новостей. Мне было все равно, я понимал, что если я туда не поехал, то значит жизнь у меня теперь складывается другим образом. Все. Я на эту ситуацию никак не могу повлиять, просто принял и все.

Мыслей закончить не было. Да мне нравится! Почему бы не кататься дальше, если нравится?» – рассказал Коляда.