Михаил Коляда: «Олимпиаду-2022 я не смотрел. Вообще никого – полная апатия. Мне было все равно»

Теги сборная России Олимпиада-2022 мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Российский фигурист Михаил Коляда сообщил, что не смотрел Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Коляда отобрался в команду, но не поехал на Игры из-за положительного теста на коронавирус. 

«После чемпионата Европы произошел ковид. Все начали сдавать тесты, готовиться. Я понимаю, что у меня положительный. И причем настолько долго, что я не мог из дома выйти, не мог прийти на тренировки, ничего. Все это время просто сидел и ждал.

Симптомы? Да вроде ничего такого особо сильного не было. Мы были на связи с врачами постоянно, это все контролировалось. 

Отрицательный тест произошел когда уже ребята уехали в Красноярск и там вот буквально в последние дни, когда они должны были переезжать в Пекин. А я все это время не катался, и... Ну как? Мне снова нужно было входить в форму. А если бы меня сразу отправили – что бы я там показал?

Я это просто принял. В жизни всякое бывает. Конечно, мы работаем, на что-то надеемся, но не всегда у нас получается так, как мы хотим. Я готов ко всему.

Был ли готов к Олимпиаде? В общем, да. Олимпиаду я не смотрел. Вообще никого. И за результатами не следил. Полная апатия. О Валиевой прочитал из новостей. Мне было все равно, я понимал, что если я туда не поехал, то значит жизнь у меня теперь складывается другим образом. Все. Я на эту ситуацию никак не могу повлиять, просто принял и все.

Мыслей закончить не было. Да мне нравится! Почему бы не кататься дальше, если нравится?» – рассказал Коляда.

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9 комментариев

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Лакс
Ответ Kareglazaya
Очень обидно получилось. Ладно бы если не смог отобраться, а то ведь мечта уже почти сбылась, и в последний момент такое. Неудивительно, что у Михаила не было желания смотреть чужие выступления.
а в прошлый раз разве не мечта была и какая тогда в этот раз была мечта. В этот раз на командник его не поставили бы потому что было решение сверху ставить против США первые номера даже если забыли бы про прошлый раз.
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Fellina
Ответ Alex1104
Немного странное отношение к товарищам по виду спорта, к тому, что показывают потенциальные соперники
Нет у него никаких товарищей.
0
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Fellina
Ну от него ничего другого услышать не ожидала - он всегда от всего и всех в стороне.
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Alex1104
Ответ elene.elene
Думаю, это отношение не к товарищам, а из-за сложившихся для него личных обстоятельств на этой олимпиаде
"из-за сложившихся для него личных обстоятельств на этой олимпиаде" - отношение к товарищам по команде
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elene.elene
Ответ Alex1104
Немного странное отношение к товарищам по виду спорта, к тому, что показывают потенциальные соперники
Думаю, это отношение не к товарищам, а из-за сложившихся для него личных обстоятельств на этой олимпиаде
+9
0
+9
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SALMON
Ну даже если бы поехал, то отдалялся бы как всегда. Смысл
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-1
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Kareglazaya
Очень обидно получилось. Ладно бы если не смог отобраться, а то ведь мечта уже почти сбылась, и в последний момент такое. Неудивительно, что у Михаила не было желания смотреть чужие выступления.
+9
0
+9
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Anna Morgan
грустно...
+5
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Alex1104
Немного странное отношение к товарищам по виду спорта, к тому, что показывают потенциальные соперники
+5
-7
-2
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