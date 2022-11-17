Алексей Ягудин: «Что делать Коляде? Заканчивать! Просто человек без характера»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что фигуристу Михаилу Коляде стоит закончить карьеру.

– Вопрос про Михаила Коляду. Что делать?

– Заканчивать!

– Нет смысла продолжать?

– А мы же не знаем! Они же молчат. Сейчас прочитал его интервью – одно либо два слова в ответе. Они не говорят. Ну пожалуйста, если такая тайна – молчите. Парню не 13-14 лет, там можно надеяться на будущее. А человек, извините, даже на последней Олимпиаде не выступал.

А где ты был с чемпионата России по начало этого сезона? Без каких-либо нападок, низкий поклон таланту этого человека. Но просто говорить о том, что он талантливый, что давайте дождемся – ну я устал ждать.

Я искал в эфире фразу: «Ваши ожидания – ваши проблемы», как сказал Аршавин. Да, это мои проблемы, вот я делюсь с вами моей проблемой – что я ждал. Я хочу видеть, а не ждать! Просто человек, значит, без характера, не может собирать элементы. Но это его жизнь, а не моя. Я чисто со стороны говорю о том, что происходит.

Почему другие с меньшим багажом данных вгрызаются в лед и стараются? Вытаскивают порой из гроба элементы? А Миша – нет. И здесь, мне кажется, не в Алексее Николаевиче (Мишине) дело. Просто есть такие люди – нереально талантливые, но нервы, голова.

Здесь, по-моему, абсолютно всем все понятно. Но мне опять скажут: закрой свой рот, Алексей, и будь корректным. А я считаю, я абсолютно корректен в своих высказываниях. И буду говорить дальше.

– А у вас с ним личный разговор был?

– Мы пересекались на Кубке Первого канала. У меня нет такого, что я к одним с большей симпатией отношусь, а к другим придираюсь. Просто зачем комментировать, у которого не получается, но он в другой ситуации находится? А здесь… Простите, просто человек без характера, как люди говорят. Без характера чемпиона. Как только большее давление – все, – заявил Ягудин.