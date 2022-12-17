Алексей Ягудин: «Могу лишь пожелать здоровья Коляде. Безусловно, это потеря для чемпионата России»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин пожелал здоровья фигуристу Михаилу Коляде.

Сообщалось, что из-за обострения синусита Коляда пропустит чемпионат России в Красноярске 22-25 декабря.

«Что тут комментировать… Я не являюсь тренером или членом команды Михаила, не знаю деталей его состояния. Могу лишь пожелать здоровья Михаилу, чтобы он быстрее выздоровел.

Ему не повезло и с ковидом перед Олимпиадой. Очень жаль! Безусловно, это потеря для чемпионата России», – сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.