Федоров о призовых за победу на ЧР по прыжкам: «Часть вложил в облигации. У меня папа разбирается хорошо в финансах»

Фигурист Григорий Федоров прокомментировал выступление в короткой программе на первенстве России среди юниоров в Перми.

«На акселе сегодня не хватило уверенности, нужно было увереннее идти на него.

Для юниоров это главный турнир, о статусе фаворита вообще не думал, перед поездкой Марк (Кондратюк) пожелал удачи. Цель на турнире важная – попадание в сборную», – сказал Федоров.

Спортсмен рассказал, как потратил призовые за победу на чемпионате России по прыжкам.

«Пока не весь миллион применили: часть вложили в облигации, часть – пока никуда. У меня папа разбирается хорошо в финансах», – добавил он.