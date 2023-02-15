Федоров о призовых за победу на ЧР по прыжкам: «Часть вложил в облигации. У меня папа разбирается хорошо в финансах»

Теги сборная России чемпионат России среди юниоров мужское катание ТАСС Григорий Федоров Фигурное катание

Фигурист Григорий Федоров прокомментировал выступление в короткой программе на первенстве России среди юниоров в Перми. 

«На акселе сегодня не хватило уверенности, нужно было увереннее идти на него.

Для юниоров это главный турнир, о статусе фаворита вообще не думал, перед поездкой Марк (Кондратюк) пожелал удачи. Цель на турнире важная – попадание в сборную», – сказал Федоров. 

Спортсмен рассказал, как потратил призовые за победу на чемпионате России по прыжкам. 

«Пока не весь миллион применили: часть вложили в облигации, часть – пока никуда. У меня папа разбирается хорошо в финансах», – добавил он. 

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3 комментария

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Валерий Петров
Ответ JL JL
Что папа! Попросите какого-нибудь Абрамовича, он вам вложит-переложит-выложит, и, на входе получите миллиард.
Ну хоть к гадалке не понес, уже норм
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JL JL
Что папа! Попросите какого-нибудь Абрамовича, он вам вложит-переложит-выложит, и, на входе получите миллиард.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Den3Lo
Где то я уже это слышал )))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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