Владислав Дикиджи: «Уверенности во время проката не было. Скорее всего, потому что я сейчас после травмы»
Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал выступление в короткой программе на первенстве России в Перми.
«Получилось все, но некоторые элементы сделал недостаточно качественно. А так неплохо, в принципе.
Уверенности как будто немножко не было. Скорее всего, потому что я сейчас после травмы, у меня был относительно большой перерыв. Обычно не переживаешь, когда выступаешь подряд, на одной неделе, потом через одну-две — еще. А тут у меня был перерыв два месяца. Сейчас со здоровьем все замечательно, шикарно.
Насколько интересно соревноваться с соперниками, которые намного моложе? Чувствую себя старичком. Ребята сильные, способные, это классно и круто. То, что они младше… Можно и с такими соревноваться.
Почему в этом сезоне не вышел во взрослые? Мне тренер так сказал. Со следующего сезона по взрослым буду.
Ехал на Первенство с целью победить? На все турниры едешь с целью победить», – сказал Дикиджи.
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