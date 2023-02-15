Владислав Дикиджи: «Уверенности во время проката не было. Скорее всего, потому что я сейчас после травмы»

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал выступление в короткой программе на первенстве России в Перми.

«Получилось все, но некоторые элементы сделал недостаточно качественно. А так неплохо, в принципе.

Уверенности как будто немножко не было. Скорее всего, потому что я сейчас после травмы, у меня был относительно большой перерыв. Обычно не переживаешь, когда выступаешь подряд, на одной неделе, потом через одну-две — еще. А тут у меня был перерыв два месяца. Сейчас со здоровьем все замечательно, шикарно.

Насколько интересно соревноваться с соперниками, которые намного моложе? Чувствую себя старичком. Ребята сильные, способные, это классно и круто. То, что они младше… Можно и с такими соревноваться.

Почему в этом сезоне не вышел во взрослые? Мне тренер так сказал. Со следующего сезона по взрослым буду.

Ехал на Первенство с целью победить? На все турниры едешь с целью победить», – сказал Дикиджи.