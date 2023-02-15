Кирилл Сарновский: «До первенства у меня была трещина в ребре, сейчас все в порядке»

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России среди юниоров мужское катание Кирилл Сарновский Фигурное катание

Фигурист Кирилл Сарновский прокомментировал выступление в короткой программе на первенстве России в Перми. 

«Как работали по сезону над тройным акселем? Это секрет. Уже разобрали прокат с тренером.

Что сказал Евгений Викторович (Плющенко)? Сказал, что молодец, собрался. Аксель шикарный был, по вращениям были небольшие недочеты, в дорожке тоже можно было эмоциональнее сделать.

В принципе я прокатом доволен, потому что чисто уже давно не катал.

До первенства у меня была трещина в ребре, поэтому буду катать свой обычный контент. Трещина уже зажила, сейчас все в порядке», — сказал Сарновский. 

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2 комментария

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Denis Travin
... кто же ему по рёбрам чехлами от коньков прошёлся?
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Vasily Ivanov
Надо уточнять , в каком ребре по счету , справа или слева , причины , возможные последствия .....может это вообче сакральная трещина ?
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