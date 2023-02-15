Кирилл Сарновский: «До первенства у меня была трещина в ребре, сейчас все в порядке»
Фигурист Кирилл Сарновский прокомментировал выступление в короткой программе на первенстве России в Перми.
«Как работали по сезону над тройным акселем? Это секрет. Уже разобрали прокат с тренером.
Что сказал Евгений Викторович (Плющенко)? Сказал, что молодец, собрался. Аксель шикарный был, по вращениям были небольшие недочеты, в дорожке тоже можно было эмоциональнее сделать.
В принципе я прокатом доволен, потому что чисто уже давно не катал.
До первенства у меня была трещина в ребре, поэтому буду катать свой обычный контент. Трещина уже зажила, сейчас все в порядке», — сказал Сарновский.
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