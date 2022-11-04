Никита Сарновский о конкуренции с братом: «Поддерживаем друг друга, но на льду мы враги»

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Фигурист Никита Сарновский прокомментировал свое выступление на этапе Гран-при России в Казани, где стал вторым в соревнованиях КМС.

– Все нормально. Позитивные эмоции. Сразу сальхов сделал, даже хорошо очень. В целом доволен, это лучший прокат в этом сезоне. Восстановился после травмы недавно, после перелома колена. Вот сейчас набираю форму. Евгений Викторович (Плющенко) выделил нам дом, теперь не надо вставать в шесть утра. Есть время высыпаться.

– Как у тебя вообще дела с ультра‑си? Евгений Викторович нахваливал тебя.

– Я делаю лутц, риттбергер, сальхов и тулуп. Сальхов и тулуп стабильны. Риттбергер убрали за день до турнира, так как не очень стабильно прыгал. Сделал сальхов.

– Тебя думают на прыжковый турнир отправить…

– Буду готов на прыжковом турнире. С любым интересно посоревноваться, в большей степени с парнями. Буду бороться до конца.

– Есть те, на кого ориентируешься из взрослых ребят?

– Из россиян нравятся Макар Игнатов и Михаил Коляда, а из мировых звезд – Нэтан Чен и Юма Кагияма.

– У вас большая семья фигуристов. Поддерживаете друг друга?

– Да, но на льду мы с братом (Кириллом) враги, конкуренты. С сестрой (Софией) на турниры ездит мама, а нас с братом папа уже готовит кататься на соревнования самостоятельно. Сами в аэропортах ищем, где выход, взлетная полоса, посадка. Наверное, со следующего сезона будем ездить отдельно, – сказал Сарновский.

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