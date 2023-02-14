Александр Галлямов: «Надеюсь, у Загитовой получился отличный дебют, скоро запишет сингл»

Теги сборная России пары женское катание Александр Галлямов Алина Загитова музыка Фигурное катание

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов заявил, что мог бы записать песню вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Сегодня Загитова спела в дуэте с Zivert во время шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

– Мы стояли за дверьми, вокал Алины особо не слышали. Но в записи обязательно послушаем. Надеюсь, у нее получился отличный дебют, скоро запишет сингл.

– Готов ли записать песню с ней?

– Да! Почему нет? Она на припевах, а я буду зачитывать хип-хоп, – сказал Галлямов.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

Опрос

Загитова спела под фонограмму – вам понравилось?
3076 голосов
Да
24%
Алина Загитова
Нет
76%
Дмитрий Губерниев

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Любимов
Над загитовой "певицой" только ленивый не поиздевался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е...С
Александр вживую только так поет, даже сразу после ПП.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Сущинина
Когда вы Алине отчисления будете делать?Только о ней и пишете,и спрашиваете?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Askorbinka
Алина смелая и отважная девчонка! Молодец, выступила хорошо. А всем недоброжелателям хочется пожелать всего самого наилучшего, любви к себе и близким. Пусть помнят, всё всегда возвращается.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е...С
Ответ AllaS
Отличное предложение Александра. Они на КПК сдружились и придумывали вместе разные лозунги и кричалки . Так что и с речитивом и припевками с хип-хопом наши фигуристы теперь будут самостоятельно разбавлять ФК на Ледовых шоу. Начало положила Загитова , а команда Красной Машины подтянется! Один за всех , все за одного!
Дружат они уже очень давно, вместе несколько лет на соревнования ездили.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
Ответ Ольга Ив
Над вами здесь вообще все обсмеялись, ничего, пишите
неправда. меня боятся. когда я появляюсь на ветке у вас у всех сразу портится настроение, вас одолевают тревожные ощущения, у отдельных личностей начинаются панические атаки
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Natalia Bagaeva
Ответ PerfectSvendsen
Комментарий удален модератором
Вам, как спецу в подобном деле, виднее. -запашок от Вас.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
На Пекин
Саша правильно понимает, что не стоит слишком серьёзно относиться к выступлению Алины, считаю его высказывание дружеской поддержкой коллеге.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Morveena Bum
ну, те, кто не стоял за дверьми, тоже ее вокал особо не слышали.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сейлем Сэйберхеген
Александр настоящий мужчина. Многим Губерниевым поучиться бы у него
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllaS
Отличное предложение Александра. Они на КПК сдружились и придумывали вместе разные лозунги и кричалки . Так что и с речитивом и припевками с хип-хопом наши фигуристы теперь будут самостоятельно разбавлять ФК на Ледовых шоу. Начало положила Загитова , а команда Красной Машины подтянется!
Один за всех , все за одного!
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ирина Петрова
Ответ Андрей Яковлев
стебется))))
Над вами
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
Ответ Natalia Bagaeva
Судя по количеству статей о песне на спортсе , дебют Алины удался 😜😘
мик джаггер однажды сказал: "пока моя фотка на обложке, мне все равно что обо мне написано на 17 странице". так и тут то же самое: выступление ужасное, но загитова и фанаты довольны. главное, что это обсуждается, пусть в не самом приятном ключе..
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PerfectSvendsen
Ответ Natalia Bagaeva
Судя по количеству статей о песне на спортсе , дебют Алины удался 😜😘
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Ив
Ответ Gemma157
над ней уже даже коллеги-фигуристы смеются..
Над вами здесь вообще все обсмеялись, ничего, пишите
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Ив
Ответ Андрей Яковлев
стебется))))
Вообще не стебется, не отличаете стеб от шутки?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Natalia Bagaeva
Судя по количеству статей о песне на спортсе , дебют Алины удался 😜😘
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PerfectSvendsen
Ответ yak444
Александр, молодец, своих не сдаёт. Красивый дуэт получится.
Пусть катаются с Мишиной под Алиначкины синглы) будет очень смешно)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Ив
Автор статьи, это не прямая речь Александра, он не называл её Загитовой. Где ваша грамотность?
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PerfectSvendsen
И нас всех коллективно стошнит) нет уж, спасибо, не надо)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екатерина Ивановская
Не фанатка нынешней эстрады. Вспомнить даже раньше, во времена СССР, какие были голоса. Зато сейчас все бездарности повылезали петь под фанеру, такие как дочура Жулина. Зачем лезть туда, где очевидно не будешь профессионалом?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yak444
Александр, молодец, своих не сдаёт. Красивый дуэт получится.
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
над ней уже даже коллеги-фигуристы смеются..
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Яковлев
стебется))))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mtoo
Отличное предложение!
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий