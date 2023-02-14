Александр Галлямов: «Надеюсь, у Загитовой получился отличный дебют, скоро запишет сингл»

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов заявил, что мог бы записать песню вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Сегодня Загитова спела в дуэте с Zivert во время шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

– Мы стояли за дверьми, вокал Алины особо не слышали. Но в записи обязательно послушаем. Надеюсь, у нее получился отличный дебют, скоро запишет сингл.

– Готов ли записать песню с ней?

– Да! Почему нет? Она на припевах, а я буду зачитывать хип-хоп, – сказал Галлямов.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму