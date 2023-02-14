Замгенпродюсера «Матч ТВ» о пении Загитовой: «Начинать карьеру на сцене под фонограмму на фоне сильной вокалистки и на глазах многомиллионной аудитории – крайне непродуманный шаг»

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов высказался о музыкальном номере с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Москве.

Сегодня фигуристка спела в дуэте с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

«Ни в коем случае не ругаю Алину Загитову, но начинать карьеру на сцене под фонограмму на фоне сильной вокалистки и на глазах многомиллионной аудитории в прямом федеральном эфире (у нас на «Матче») – это прям крайне непродуманный шаг. Лучше никак, чем так», – написал Конов в телеграм-канале.

Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Щербакова, Валиева, Трусова, Синицина и Кацалапов вышли на лед, Загитова спела под фонограмму с Zivert