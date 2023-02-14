Замгенпродюсера «Матч ТВ» о пении Загитовой: «Начинать карьеру на сцене под фонограмму на фоне сильной вокалистки и на глазах многомиллионной аудитории – крайне непродуманный шаг»

Теги сборная России женское катание Василий Конов Матч ТВ Алина Загитова Фигурное катание

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов высказался о музыкальном номере с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Москве.

Сегодня фигуристка спела в дуэте с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

«Ни в коем случае не ругаю Алину Загитову, но начинать карьеру на сцене под фонограмму на фоне сильной вокалистки и на глазах многомиллионной аудитории в прямом федеральном эфире (у нас на «Матче») – это прям крайне непродуманный шаг. Лучше никак, чем так», – написал Конов в телеграм-канале.

Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Щербакова, Валиева, Трусова, Синицина и Кацалапов вышли на лед, Загитова спела под фонограмму с Zivert

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208 комментариев

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CaSpeR-13
конов тот еще ебланидзе
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MAKSIMKA
Ответ EuhenioV
Дедуль,сколько можно про это?Давно разъяснили,что это был фейк от Родиной,не более.Смешной такой.
Вот привыкли вы щербята все на фейки списывать. Ты или дурак, или вы все там у Матуа такие? Не зря с медвеботами в экстазе слились. Я уже тебе писал, поливая Алину грязью, ни ты, ни тебе подобные Аню популярней и умней не сделают. Вся пена сошла, и увидели, что там то и нет ничего. Так что не делайте ей хуже.
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EuhenioV
Ответ Ирина Петрова
Пишите дальше, конкурс на самый глупый комментарий объявляется открытым
Ирусик,вы себя самостоятельно правом наделили объявлять подобные конкурсы?В себе покопайтесь,на собственный внешний вид прежде внимание обратите.Если получится встать на верный путь,пишите,подскажу следующие шаги саморазвития.
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Вера Цура
Ответ маша Е.
После таких слов я сомневаюсь в компетенции этого человека. Он на своём месте? Получил кресло по знакомству? Из-за таких наша страна мелкими шажками движется вперёд. Господин Конов, займитесь своими прямыми обязанностями и скажите Алине спасибо, что привлекла к вашему каналу зрителей. Я вот, например, первый раз посетила ваш канал. И это благодаря Алине.
👍👍👍
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И это все о нем
Ответ Lotte Fischbach
Пусть бы им Щ спела. Можно даже без фанеры она наизусть знает.
Так там тоже вроде дуэт был ,вообще это как раз для такого канала с такими ведущими и замами ген .продюсера,устроили из шоу балаган ,который многие и смотрели только из-за Алины,и ещё набрасывают.
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yak444
Такое впечатление, что Конова жестоко обманули, наверное обещали, что Алина запоет живым голосом, как соловей. Лучше бы занялся профессиональной пригодностью своих сотрудников, ведущих, вот где настоящее дно
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Lubas
Алина прекрасна и с фонограммой, и без фонограммы.
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шампион
Пьяный Лепс падает на сцене, его поднимают, фанера звучит, коновы довольны.
Загитава конечно должна. Доказать.
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маша Е.
После таких слов я сомневаюсь в компетенции этого человека. Он на своём месте? Получил кресло по знакомству? Из-за таких наша страна мелкими шажками движется вперёд. Господин Конов, займитесь своими прямыми обязанностями и скажите Алине спасибо, что привлекла к вашему каналу зрителей. Я вот, например, первый раз посетила ваш канал. И это благодаря Алине.
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Ольга Ив
Ответ EuhenioV
Дедуль,сколько можно про это?Давно разъяснили,что это был фейк от Родиной,не более.Смешной такой.
А это было единственное исполнение для шоу, не понятно что ли, дядя/тётя??
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kovfun-barrios
Ну в принципе так и должно было быть)) На Петросяна и Степаненко с Киркоровым пенсионерки же ходят)) Так и в прокатстве, можно любую ерунду впаривать, зрительниц не убавится))
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Ольга Ив
Ответ sibipl59
Человек сказал объективную вещь и факты, сразу ядовитый человек🤦‍♂️. А как он мог знать, то что это полная лажа и то что она даже в фонограмму попадать не будет
Какую объективную, с чего он взял, что она начинает сольную карьеру??? Уже не обьективно
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Ирина Петрова
Ответ EuhenioV
Алиначка решила подобным образом пощупать аудиторию и её реакцию.Хвалите больше и сольный концерт для вам подобных обеспечен.
Пишите дальше, конкурс на самый глупый комментарий объявляется открытым
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EuhenioV
Ответ MAKSIMKA
Так Алина не собирается становиться певицей, это другая девочка, что в машине поет звездой хочет стать.
Дедуль,сколько можно про это?Давно разъяснили,что это был фейк от Родиной,не более.Смешной такой.
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sibipl59
Ответ Дмитрий Агалаков
Конов - какой-то ядовитый чел. Или попросту настолько глупый, что не понимает, что полную ерунду городит. Во-первых, не очень этично, не красиво человеку, являющемуся одним из главных людей телеканала, организующего трансляцию мероприятия, так высказываться об участниках шоу. Во-вторых, если следовать логике Конова, Матч ТВ специально показал полную лажу для миллионов зрителей. Это явно ненормально.
Человек сказал объективную вещь и факты, сразу ядовитый человек🤦‍♂️. А как он мог знать, то что это полная лажа и то что она даже в фонограмму попадать не будет
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Ольга Ив
Ответ И это все о нем
Во-первых Алина не объявляла о начале певческой карьеры ,а всего лишь хотела исполнить свою маленькую мечту ,во-вторых про сильную вокалистку это громко сказано ,может быть на вкус Конова она таковой и является ,по факту Алина оказалась как раз на уровне этой звезды вокала, в третьих ,если вам так не понравилось выступление Алины ,то вы являясь зам. ген.продюсера могли бы этот номер не включать ,ведь были репетиции и всё можно было решить ,но вы для того чтобы пропиарить свой эфир этого не сделали ,а без конца рекламировали этот дуэт ,а теперь вдруг с критикой ,как то это не корректно.
Алине следует в следующий раз отказаться от участия в их шоу, пусть работают при пустых трибунах и эфирах с 6 ведущими.
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Мира2024
Ответ Галина Александрова
Как может заместитель генерального продюсера "Матч ТВ" Василий Конов высказываться о музыкальном номере с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой: "Ни в коем случае не ругаю Алину Загитову, но начинать карьеру на сцене под фонограмму на фоне сильной вокалистки и на глазах многомиллионной аудитории в прямом федеральном эфире – это прям крайне непродуманный шаг. Лучше никак, чем так" А зачем одобрили этот номер? Разрешили его исполнить? Или лишь бы набросить?
Не благодарные. Алина им такую рекламу обеспечила, а они вот так "благодарят". Ничего, вспомнит басню про Слона и Моську, как раз к месту.
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nina1212
Ответ Lotte Fischbach
Матч это Матуа. Напоминать чей он агент надеюсь ненадо.
"Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов высказался"
при чем тут Матуа?
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Мария Курникова
У Алиначки очень неприятный тембр, о чем она думала? А папа Ильназ не мог быть хоть раз объективно оценить способности дочери??
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Андрей Яковлев
Ответ Ad notam
Как по мне у Алины все прошло ок. Пение на фонограмме по нотам было очень чистое (вероятно помог автотюнинг), тембр голоса теплый и эмоции хорошо переданы. У Конова похоже "медведь на ухо наступил" если он не слышал вокальных огрехов поющей вживую Зиверт, особенно в первой песне. IMHO
Слава фонограмме и компьютеру с программистом. Они попали в ноты!!!!)))))
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Tante Ellen
Ответ KarinaNik
Если бы она спела плохо, они бы тут сейчас не так орали. А тут огорченьице, приходится фанерой прикрываться.
Конов со своим каналом ob#sr#ls#a, звук плохой, картинка ужасная, ведущие отвратные, мусор со льда убрать не могли, Адель каталась бедная, испуганная, нужно прикрыть мягкое место, перевести стрелки.
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Hardy
эээ она что, завтра альбом выпускает? и Зи не сильная вокалистка, и пререкорд был у обеих, камон) матч тв что канал, что люди на нем...я конечно не поддерживаю все эти темы с пением, но тут уже невольно приходится быть адвокатом.
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alb@tros
Это классика! Сами обос...сь с организацией шоу, а сейчас просто смещают весь негатив с себя на Загитову.
Вот же клоуны...
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Natalia Gladkia
Ответ Ольга Ив
Может дяде задуматься о ведущих , которые вели шоу, а? Вот, где прокол полный на многомиллионную аудиторию.
Да уж это был такой трэш, трое бубнили на сцене...Трое, раньше один Ягудин со всем справлялся, еще Журанков до кучи и все это в резонанс никого не слышно, да еще блестящая ни к селу ни к городу, якобы фигуристка Гаджиева, ну и еще на разогреве " биатлонист- лыжник Губерниев" и все несли столько лажи и ненужной информации, занимающей время, итого .. .. аж 6 ртов ведущих, небось не за плохие деньги, их что на Матч ТВ девать некуда, так спортсменам подкиньте! Ужасное, безвкусное зрелище , лучше бы просто фигуристы катались и один Ягудин их объявлял и было бы всем счастье, а так дешевый провинциальный балаган, стыдно за столицу и жалко выброшенных в трубу денег, вот о чем надо менеджеру Матча печалиться ,а не а карьере Загитовой у которой с этим полный порядок, она как всегда, прекрасна была в своей стихии на льду и очень мило спела с певицей, не претендуя на ее лавры!!
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Enchanter WIZZARD
Фонограмма и автотюн...
Самодекласирование Загитовой, даже Алена не понадобилась)
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