Александра Трусова: «Интересно работать с разными специалистами. Все по‑новому, разная хореография, разный подход»

Серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова рассказала о подготовке к чемпионату России под руководством Светланы Соколовской.

Соревнования пройдут в Красноярске 22-25 декабря.

«Я [некоторые упражнения] никогда не делала, интересно работать с разными специалистами. Все по‑новому, разная хореография, разный подход, интересно», – сказала Трусова.

Фигуристка отметила, что старые травмы почти не мешают ей в подготовке.

«До конца травмы редко вылечиваются, всегда выходишь на лед раньше и начинаешь все делать, кататься. В целом нормально все. Почти не мешает работать над прыжками и программой.

Я готовлюсь к чемпионату России, решили, что буду готовиться к чемпионату в Красноярске. Сравниваю два этапа [Гран‑при России]: в Сочи было чуть хуже, в Самаре было чуть лучше, так что видим какую‑то работу. Буду стараться работать», – отметила Трусова.