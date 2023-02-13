«Саша удивилась и спросила: «Так разве можно?» Мужчина, который выбежал на лед после выступления Трусовой и вручил ей букет, рассказал о реакции фигуристки

Болельщик Александры Трусовой, который выбежал на лед после ее выступления на этапе Гран-при России в Самаре и подарил фигуристке букет, рассказал, как она отреагировала на это.

На момент проведения соревнований Алексею было 17 лет, сейчас – 18.

– Почему решился на забег?

– Изначально, в августе, когда я узнал о Гран-при, подумал, что было бы прикольно, если бы Саша выступала в Самаре. Я бы смог поехать и посмотреть вживую. Позже стали известны составы участников. Взял билет и поехал. Изначально в голове идеи прыгать на лед не было.

– Но ты на это все-таки пошел…

– Думал подождать ее где-то у дворца, но это изначально была глупая идея. Фигуристов ведь увозят на автобусах сразу после соревнований. Так что этого бы точно не получилось. <...> Я понимал, что на выходе с арены ее можно не поймать. Поэтому на следующий день взял букет и поехал во дворец.

– О чем думал во время забега?

– Был мандраж сначала, а потом уже все автомате. В памяти все осталось довольно мутно.

– Как отреагировала Саша?

– Удивилась. И, если я не ошибаюсь, она спросила: «Так разве можно?»

– Что было дальше?

– Меня увели в комнату охраны. Там просидел около двух часов, потом меня увезли в отдел полиции. Процесс оформления занял около 2,5-3 часов. Потом мы поехали в больницу, там получили справку, что я здоров и поехали в ЦВСН.

– Сколько ты там пробыл?

– Сутки, получается. В понедельник, ближе к вечеру, меня уже через суд по доверенности отдали родственникам.

– И что в итоге? Какое наказание?

– Административный штраф, три тысячи. Уже оплатил. Статья 20.31 Часть 1 КОАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

– Ты стал героем новостей. Читал, что о тебе писали СМИ и фанаты?

– Читал. Очень забавляют комментаторы, которые писали: «А если бы у него был нож?». И все такое в этом духе.

По сути, если рассуждать, как они, то после своего выступления Саша организовала фан-встречу.

Насколько я видел, там никто никого не проверял, никто не проходил через металлоискатели и так далее. То есть там можно было пронести все: начиная от ножа и заканчивая оружием или еще чем-то, – сказал Алексей.

Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐