«Саша удивилась и спросила: «Так разве можно?» Мужчина, который выбежал на лед после выступления Трусовой и вручил ей букет, рассказал о реакции фигуристки
Болельщик Александры Трусовой, который выбежал на лед после ее выступления на этапе Гран-при России в Самаре и подарил фигуристке букет, рассказал, как она отреагировала на это.
На момент проведения соревнований Алексею было 17 лет, сейчас – 18.
– Почему решился на забег?
– Изначально, в августе, когда я узнал о Гран-при, подумал, что было бы прикольно, если бы Саша выступала в Самаре. Я бы смог поехать и посмотреть вживую. Позже стали известны составы участников. Взял билет и поехал. Изначально в голове идеи прыгать на лед не было.
– Но ты на это все-таки пошел…
– Думал подождать ее где-то у дворца, но это изначально была глупая идея. Фигуристов ведь увозят на автобусах сразу после соревнований. Так что этого бы точно не получилось. <...> Я понимал, что на выходе с арены ее можно не поймать. Поэтому на следующий день взял букет и поехал во дворец.
– О чем думал во время забега?
– Был мандраж сначала, а потом уже все автомате. В памяти все осталось довольно мутно.
– Как отреагировала Саша?
– Удивилась. И, если я не ошибаюсь, она спросила: «Так разве можно?»
– Что было дальше?
– Меня увели в комнату охраны. Там просидел около двух часов, потом меня увезли в отдел полиции. Процесс оформления занял около 2,5-3 часов. Потом мы поехали в больницу, там получили справку, что я здоров и поехали в ЦВСН.
– Сколько ты там пробыл?
– Сутки, получается. В понедельник, ближе к вечеру, меня уже через суд по доверенности отдали родственникам.
– И что в итоге? Какое наказание?
– Административный штраф, три тысячи. Уже оплатил. Статья 20.31 Часть 1 КОАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).
– Ты стал героем новостей. Читал, что о тебе писали СМИ и фанаты?
– Читал. Очень забавляют комментаторы, которые писали: «А если бы у него был нож?». И все такое в этом духе.
По сути, если рассуждать, как они, то после своего выступления Саша организовала фан-встречу.
Насколько я видел, там никто никого не проверял, никто не проходил через металлоискатели и так далее. То есть там можно было пронести все: начиная от ножа и заканчивая оружием или еще чем-то, – сказал Алексей.
Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐
Вы идиот? История с Моникой Селеш ничего не напоминает? Тоже типа фанат, выбежавший на корт, охрана также спала. Закончилось для спортсменки больницей( Хорошо что жива осталась
Алексей, ты герой! Держись, пацан, Блинчик с тобой!
А теперь представьте, что он подарил бы букет Валиевой. Да его бы отправили на интервью к Ягудину и Транькову, а те визжали бы от счастья, как все любят допингистку. Но Александра Вячеславовна - не та девочка, поэтому сутки по околодкам и суд.