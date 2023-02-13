«Саша удивилась и спросила: «Так разве можно?» Мужчина, который выбежал на лед после выступления Трусовой и вручил ей букет, рассказал о реакции фигуристки

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Серия Гран-при России Фигурное катание

Болельщик Александры Трусовой, который выбежал на лед после ее выступления на этапе Гран-при России в Самаре и подарил фигуристке букет, рассказал, как она отреагировала на это.

На момент проведения соревнований Алексею было 17 лет, сейчас – 18. 

– Почему решился на забег?

– Изначально, в августе, когда я узнал о Гран-при, подумал, что было бы прикольно, если бы Саша выступала в Самаре. Я бы смог поехать и посмотреть вживую. Позже стали известны составы участников. Взял билет и поехал. Изначально в голове идеи прыгать на лед не было.

– Но ты на это все-таки пошел…

– Думал подождать ее где-то у дворца, но это изначально была глупая идея. Фигуристов ведь увозят на автобусах сразу после соревнований. Так что этого бы точно не получилось. <...> Я понимал, что на выходе с арены ее можно не поймать. Поэтому на следующий день взял букет и поехал во дворец.

– О чем думал во время забега?

– Был мандраж сначала, а потом уже все автомате. В памяти все осталось довольно мутно.

– Как отреагировала Саша?

– Удивилась. И, если я не ошибаюсь, она спросила: «Так разве можно?»

– Что было дальше?

– Меня увели в комнату охраны. Там просидел около двух часов, потом меня увезли в отдел полиции. Процесс оформления занял около 2,5-3 часов. Потом мы поехали в больницу, там получили справку, что я здоров и поехали в ЦВСН.

– Сколько ты там пробыл?

– Сутки, получается. В понедельник, ближе к вечеру, меня уже через суд по доверенности отдали родственникам.

– И что в итоге? Какое наказание?

– Административный штраф, три тысячи. Уже оплатил. Статья 20.31 Часть 1 КОАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

– Ты стал героем новостей. Читал, что о тебе писали СМИ и фанаты?

– Читал. Очень забавляют комментаторы, которые писали: «А если бы у него был нож?». И все такое в этом духе.

По сути, если рассуждать, как они, то после своего выступления Саша организовала фан-встречу.

Насколько я видел, там никто никого не проверял, никто не проходил через металлоискатели и так далее. То есть там можно было пронести все: начиная от ножа и заканчивая оружием или еще чем-то, – сказал Алексей. 

Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lilia Sadykova
Ответ Лизавета Анна -Мария
Так это Рудковская его отправила на лёд?!😨😃
Эта женщина на все способна ради хайпа. По крайней мере удивила реакция охраны, у них мужик по льду ходит и никто даже не попытался его остановить. Обычно если такие ситуации случаются, то следом выбегает охрана и уводит нарушителя, а здесь все стоят и смотрят. Похоже на постанову
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
хрустальный шар
Ответ Лизавета Анна -Мария
Так это Рудковская его отправила на лёд?!😨😃
Гном Гномыч
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
хрустальный шар
Ответ Пользователь Гугла
тут дураку ясно, что постанова, вся охрана спокойно наблюдала, как и все другие, многие улыбались, как и охранники, так и все организаторы, ни у кого не было даже удивления, пиар сплошной
Реакция Саши была искренней. Вы уж определитесь, умеет она эмоции отыгрывать или нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ИннаВБ
Для Блинчика
Вы идиот? История с Моникой Селеш ничего не напоминает? Тоже типа фанат, выбежавший на корт, охрана также спала. Закончилось для спортсменки больницей( Хорошо что жива осталась
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леди Брэкнелл
Ответ Блинчик
Бедный парень! Прям по строгачу промурыжили по всем инстанциям, и всего лишь за то, что подарил Александре Вячеславовне букет цветов! Алексей, ты герой! Держись, пацан, Блинчик с тобой! А теперь представьте, что он подарил бы букет Валиевой. Да его бы отправили на интервью к Ягудину и Транькову, а те визжали бы от счастья, как все любят допингистку. Но Александра Вячеславовна - не та девочка, поэтому сутки по околодкам и суд.
Было бы ему 18, сразу из отделения отпустили бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orange carrot
Было б интереснее послушать интервью с охраной спортивного объекта.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блинчик
Бедный парень! Прям по строгачу промурыжили по всем инстанциям, и всего лишь за то, что подарил Александре Вячеславовне букет цветов!
Алексей, ты герой! Держись, пацан, Блинчик с тобой!
А теперь представьте, что он подарил бы букет Валиевой. Да его бы отправили на интервью к Ягудину и Транькову, а те визжали бы от счастья, как все любят допингистку. Но Александра Вячеславовна - не та девочка, поэтому сутки по околодкам и суд.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
Ответ Doha
В штатах сразу бы пристрелила полиция и вся недОлга))
Он же не черный)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RS97
Это возраст такой. Да и скорее всего он ещё мальчик.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лизавета Анна -Мария
Ответ Lilia Sadykova
зачем ему фан встреча, если нужен был хайп? Рудковская потом еще две недели щебетала о том, что Саша единственная к кому вышел фанат, первая в истории
Так это Рудковская его отправила на лёд?!😨😃
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леди Брэкнелл
Хорошо парень время провёл - и Сашу увидел, и в тюрьме салата поел 😂 Я б офигела, если б мне позвонили и сообщили, что кто-то из моих такое выкинул 🤣
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Silent2006
Ответ mold-cel
задумка хорошая, исполнение так себе. мог бы и голым выбежать
Опять-таки, выбежал бы голым, никто бы не переживал насчет ножа.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита В Сафронова
Было видно, что Саша не в теме. Для неё это было неожиданно. Но так нельзя в наше неспокойное время. Ладно, если постановка, а если кто захочет повторить, то может получить от охраны.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey
Идиот🤣🤣🤣
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
Ответ AllaS
Ну, вот теперь будем знать, что охрана не работает во все .Проходи зритель на массовое мероприятие с чем угодно . Не зрителя надо штрафовать , а Дворец Спорта в который можно пронести все , что угодно, да ещё и оказаться запросто на льду соревновательном зрителю. Верх халатности.
Ну, площадка тоже свой штраф выплатила, конечно. А про охрану - как в той шутке: "Что-то тут, Вася, неспокойно, поехали отсюда!" Охрана прикинула - лед, скользко, можно упасть, если бежать и ловить. Да и порешила - авось сам затылком кокнется, чего суетиться?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lilia Sadykova
Ответ tanya_1111
А сам-то чего фан встречу не дождался? )) Нетерпеливый поклонник.
зачем ему фан встреча, если нужен был хайп? Рудковская потом еще две недели щебетала о том, что Саша единственная к кому вышел фанат, первая в истории
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь Гугла
тут дураку ясно, что постанова, вся охрана спокойно наблюдала, как и все другие, многие улыбались, как и охранники, так и все организаторы, ни у кого не было даже удивления, пиар сплошной
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ɔculpa
Ответ Ceasus
Он же объяснил на счет таких комментариев. Походу просто паренёк влюбился, так сказать ничего серьезного
Так если влюбился, но и ничего серьёзного, как раз и тем более надо голышом выбегать, чтобы не тратить время на лишнюю романтику.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ezhar
да блин, некоторые неадекваты любят совершать преступления именно на камеру в прямом эфире, славу так получают, поэтому про нож говорят. Тем более сам же сказал про встречу с фанатами, чо там не те ощущения от дарения? Как-то же другие фанаты отдают подарки. Простой хайпожор.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanya_1111
А сам-то чего фан встречу не дождался? )) Нетерпеливый поклонник.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Волков
Молодец! Мне понравился этот Перформанс!👍
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanya_1111
Ответ Lilia Sadykova
Кстати особого удивления я у Саши тогда и не заметила. Мужик спокойно вышел на лед, Саша спокойно приняла цветы, а охрана спокойно стояла и смотрела на это, никто из охраны даже на лед не выбежал за мужиком, хотя по правилам безопасности это нонсенс, чтобы к фигуристке по льду спокойно шел мужик, мало ли что у него на уме. Но видимо спектакль был продуман, но исполнение так себе.
Удивление у нее было или она в обморок должна была упасть?
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DpeMa111
Рыжая свела с ума парня
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
As per
Зачем брать интервью у болельщика-нарушителя? Чтобы и другие люди брали с него пример и решили таким макаром прославиться?
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ceasus
Ответ mold-cel
задумка хорошая, исполнение так себе. мог бы и голым выбежать
Он же объяснил на счет таких комментариев. Походу просто паренёк влюбился, так сказать ничего серьезного
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий