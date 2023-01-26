Жулин об отстранении россиян: «Без нас плохо, и скоро это поймут. Не буду следить за чемпионатом Европы, мне Кубок Первого канала интереснее смотреть»
Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.
«У меня такое ощущение, что наметились какие-то перемены в лучшую сторону. Мне кажется, будет трудно развиваться и продолжаться.
Что касаемо России, у меня какие-то позитивные мысли на этот счет. Мне кажется, что без нас плохо и они скоро это поймут, да и вообще, такое ощущение, что скоро все будут выступать», – сказал Жулин.
По словам тренера, он не собирается смотреть чемпионат Европы, который сейчас проходит в Эспоо без участия российских фигуристов.
«Не буду следить за чемпионатом Европы, мне Кубок Первого канала интереснее смотреть», – отметил он.
МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
Следите за руками – построением абзаца одним из мастеров словесной эквилибристики и изворотливости – тов.Жулина в изложении таких же "мастеров" спортса и их "искусственного интеллекта":
1.«Без нас плохо, и скоро это поймут" – а может и не поймут, с какой это стати они должны чего-то понимать?
2. "Не буду следить за чемпионатом Европы" – ну и не следи, это твоё дело...
3. "мне Кубок Первого канала интереснее смотреть" – а им интереснее кататься на чемпионате Европы – и что?
Вроде и ничего...но ноги об своих европейских партнёров вытер, а завтра в два голоса с "матерью мирового фигурного катания" будут стенать: пустите нас в предбаннике постоять!..
ВСЁ ХОРОШО В НАШИХ ТАНЦАХ????
Я лучше Пересмотрю прокаты Девчонок на Детском Первенстве Москвы, где Девчонки исполнили под 15 Четверных!, чем буду смотреть Чемпионат Европы! Вообще нет никакого желания, да и от куда ему взяться если Наши Дети 10-11 лет катаются Явно Лучше!
Для меня Разыгрываемые титулы и медали уже вообще потеряли всякое значение, хочется смотреть просто соревнования с Нашими лучшими Фигуристами.❤️✌️
А ещё он сжег иномарку, выкинул импортные шмотки и купил телевизор Горизонт у Лукашенки 1980 года выпуска
Европа без России проживет
А вот мы без Европы чебурахнулись напрочь
5 млрд собрал фильм - и про это второй день галдят
А Аватар всего лишь два млрд. Но в долларах
как там... "...он скоро наступит, надо только подождать..."🤦