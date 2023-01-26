Жулин об отстранении россиян: «Без нас плохо, и скоро это поймут. Не буду следить за чемпионатом Европы, мне Кубок Первого канала интереснее смотреть»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию МОК Олимпийская сборная России танцы на льду Александр Жулин Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«У меня такое ощущение, что наметились какие-то перемены в лучшую сторону. Мне кажется, будет трудно развиваться и продолжаться.

Что касаемо России, у меня какие-то позитивные мысли на этот счет. Мне кажется, что без нас плохо и они скоро это поймут, да и вообще, такое ощущение, что скоро все будут выступать», – сказал Жулин.

По словам тренера, он не собирается смотреть чемпионат Европы, который сейчас проходит в Эспоо без участия российских фигуристов.

«Не буду следить за чемпионатом Европы, мне Кубок Первого канала интереснее смотреть», – отметил он.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

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28 комментариев

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Shveddka
Им без нас хорошо.
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Alexander2022
Потом будет комментировать его результаты. Так как "не смотрел" ЧМ)
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frog19
Какая чушь. Спортивные соревнования это разве про то что интереснее смотреть ? вовсе нет. это про шоу, поэтому ему и интереснее выставочный кубок первого канала.
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Viks
«Не буду следить за чемпионатом Европы" --- Такого специалиста необходимо немедленно уволить - он отказывается приглядывать за конкурентами.
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Инесса Тюкалова
Как раз таки Жулину нужно смотреть ЧЕ. Хотя бы секцию его профильных танцев, чтобы быть в курсе тенденций, а не окончательно закиснуть. Даже к программам СК были вопросики....
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sergey-ld
Изоврались и избрехались все – крутятся "как уж на сковородке"...
Следите за руками – построением абзаца одним из мастеров словесной эквилибристики и изворотливости – тов.Жулина в изложении таких же "мастеров" спортса и их "искусственного интеллекта":

1.«Без нас плохо, и скоро это поймут" – а может и не поймут, с какой это стати они должны чего-то понимать?
2. "Не буду следить за чемпионатом Европы" – ну и не следи, это твоё дело...
3. "мне Кубок Первого канала интереснее смотреть" – а им интереснее кататься на чемпионате Европы – и что?

Вроде и ничего...но ноги об своих европейских партнёров вытер, а завтра в два голоса с "матерью мирового фигурного катания" будут стенать: пустите нас в предбаннике постоять!..
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Вячеслав Пустохин
Жулин. Кубок первого канала. Танцы. Которых не было в официальном зачёте кубка первого канала.
ВСЁ ХОРОШО В НАШИХ ТАНЦАХ????
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Евгений Румкин
Полностью согласен с Жулиным. И я не смотрю!
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Liar85
Да не следи!😀😀😀 У тебя в Ледниковом периоде лучше получается...
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Залина Малина
Вот согласна с Жулиным!
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Саша Кутузова
Александр обиделся, как маленький ребенок. Ну не смотри, кому хуже сделаешь?
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Роман Волков
Я с ним согласен!
Я лучше Пересмотрю прокаты Девчонок на Детском Первенстве Москвы, где Девчонки исполнили под 15 Четверных!, чем буду смотреть Чемпионат Европы! Вообще нет никакого желания, да и от куда ему взяться если Наши Дети 10-11 лет катаются Явно Лучше!
Для меня Разыгрываемые титулы и медали уже вообще потеряли всякое значение, хочется смотреть просто соревнования с Нашими лучшими Фигуристами.❤️✌️
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verb
Этому без разницы, о чём пить.
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Singidunum1389
Как сказала бы Даша-следопыт: "Жулин, не воруй"
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Katerina Sunny
Скоро-скоро, уже скоро очередной ЧМ без России, а у Жулина какие-то позитивные мысли. Сборная и выступает, на Кубке Первого, который Жулину интереснее ЧЕ.
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Девушка Безимени
Позвольте, я отрублю ему голову!
+5
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<vella>
женщины и пары без российских фигуристов очень много потеряли, прям реально откат в прошлое, мужчины не сильно потеряли, а танцы вообще ничего не потеряли
+20
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Anna Stefan
Жулину ЧЕ неинтересен, а К1К интересен. Причём в К1К у Жулина есть возможность участвовать, но он почему-то рвётся на неинтересный ЧЕ, на который его не пускают. Что же ты забыл-то там, а, Жулин?
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Wiley Fox
Ответ tanya_1111
Скажите кто-нибудь ему, что "Кубок первого канала" закончился.
Жулин все сезоны по десятому разу смотрит

А ещё он сжег иномарку, выкинул импортные шмотки и купил телевизор Горизонт у Лукашенки 1980 года выпуска
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-3
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Lenessi
А на танцы на ЧСША он посмотреть не хочет? А стоило бы..
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Wiley Fox
Кретинизм свой обозначил

Европа без России проживет

А вот мы без Европы чебурахнулись напрочь

5 млрд собрал фильм - и про это второй день галдят

А Аватар всего лишь два млрд. Но в долларах
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Нурсултан Хамзаев
Ответ pele_kan
хм, может рассказать Жулину, что КПК уже закончился?)
не лучше пусть останется в забвений))
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Нурсултан Хамзаев
Ответ tanya_1111
Скажите кто-нибудь ему, что "Кубок первого канала" закончился.
))) у них все предатели кто смотрит Евро))
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Alexander X
угу... "скоро"... уже почти год, это "скоро"...
как там... "...он скоро наступит, надо только подождать..."🤦
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Gemma157
Неужели кто-то у него интересуется что он будет смотреть, а что он смотреть не намерен?
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