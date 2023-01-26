Жулин об отстранении россиян: «Без нас плохо, и скоро это поймут. Не буду следить за чемпионатом Европы, мне Кубок Первого канала интереснее смотреть»

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«У меня такое ощущение, что наметились какие-то перемены в лучшую сторону. Мне кажется, будет трудно развиваться и продолжаться.

Что касаемо России, у меня какие-то позитивные мысли на этот счет. Мне кажется, что без нас плохо и они скоро это поймут, да и вообще, такое ощущение, что скоро все будут выступать», – сказал Жулин.

По словам тренера, он не собирается смотреть чемпионат Европы, который сейчас проходит в Эспоо без участия российских фигуристов.

«Не буду следить за чемпионатом Европы, мне Кубок Первого канала интереснее смотреть», – отметил он.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие