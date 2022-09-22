Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят первую половину сезона: «Хотим перезагрузиться как морально, так и физически»

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов объявили о пропуске первой половины сезона.

«Ребята, привет. Для нас с Викой принципиально важно, чтобы все наши главные новости вы всегда узнавали именно от нас, только нашим словам и постам на 100% доверяли. Друзья, у нас был потрясающий олимпийский цикл. Невероятный. Мы выиграли чемпионаты Европы, мира, к Олимпиаде готовились в очень непростых условиях!

Это был наш личный марафон на восемь лет, который принес нам огромное количество эмоций, впечатлений, счастья, медалей, в том числе самых важных в жизни спортсмена олимпийских медалей! Но при этом отнял огромное количество сил.

Мы постоянно на льду: тренировки, ледовые шоу. Так что форму держим на 100%. Но почувствовали, что хотим перезагрузиться как морально, так и физически. Поэтому, посоветовавшись друг с другом, тренерами и близкими, мы решили пропустить первую половину сезона, чтобы отдохнуть и восстановиться.

Тем более скоро у нас долгожданное событие в жизни, наша свадьба! И хочется на этом максимально сосредоточиться, насладиться каждым моментом подготовки, самого дня. Посвятить время друг другу. Надеемся, что вы с пониманием отнесетесь к нашему решению и поддержите его», – написал Кацалапов.

«Думал, они закончили, и подтвердил». Даже тренер запутался, уходят Синицина и Кацалапов или нет