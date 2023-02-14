Трусова о номере на шоу в Москве: «Костюм – идея Соколовской. Я очень волновалась: платье привезли ночью, с утра я ездила в ЦСКА и пробовала его открывать»

Теги сборная России мужское катание женское катание Светлана Соколовская Александра Трусова Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова рассказала о своем выступлении на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Сегодня Трусова представила показательный номер под песню Антона Беляева «Лететь».

«Мне очень нравится эта музыка. Я когда катаю – подпеваю. В целом, как бы тяжело ни было, я все равно буду лететь.

О чем думала? Стараюсь сейчас получать удовольствие от любого выхода на лед, особенно когда делаю прыжки. Когда все исполнила – мне было очень хорошо. Я старалась показать эмоции зрителям. Мне кажется, должно было получиться красиво.

Костюм – идея Светланы Владимировны (Соколовской). Чтобы я начинала в синем платье, а заканчивала в золотом. Это было сложно и из-за этого я очень волновалась. Потому что платье привезли сегодня ночью, с утра я еще ездила в ЦСКА и пробовала его открывать.

У него два отдела – сначала юбка, а потом снимаю кофту сверху. Я открыла юбку, чуть успокоилась, а потом думаю: мне еще кофту открывать! Старалась не выходить из образа, быстро все делать, чтобы это было незаметно. Рада, что сегодня получилось быстрее всего и почти незаметно.

В показательных номерах я редко устаю прям. Психологически – может быть. Физически – нет, там немного прыжков. Но в конце программы я была немного в образе и не хотела выходить из него сразу.

Как поздравила Марка (Кондратюка)? Все хорошо. Подробно ничего не буду рассказывать», – сказала Трусова в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Люблю Женьку
Номер у Саши хороший как показала, откатала нормально. Главное, не запутаться в юбке, кофте...
И всё таки кантиллевр только в комбезе надо исполнять 🤷‍♀️
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Люблю Женьку
Ответ Два евГения
Шурик, а как же слова: номер был поставлен для ЧР? Или что, золотое платье два месяца шили?
Ну может изначально другое платье было...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девушка Безимени
открывать два отдела платья..
хорошо, что не лезет в журналистику
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Прекрасная фурия
Шикарно стала катать. Не узнать Сашулю. Дай Бог, чтобы прыжки восстановила.
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Два евГения
Шурик, а как же слова: номер был поставлен для ЧР? Или что, золотое платье два месяца шили?
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий