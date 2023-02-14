Трусова о номере на шоу в Москве: «Костюм – идея Соколовской. Я очень волновалась: платье привезли ночью, с утра я ездила в ЦСКА и пробовала его открывать»

Фигуристка Александра Трусова рассказала о своем выступлении на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Сегодня Трусова представила показательный номер под песню Антона Беляева «Лететь».

«Мне очень нравится эта музыка. Я когда катаю – подпеваю. В целом, как бы тяжело ни было, я все равно буду лететь.

О чем думала? Стараюсь сейчас получать удовольствие от любого выхода на лед, особенно когда делаю прыжки. Когда все исполнила – мне было очень хорошо. Я старалась показать эмоции зрителям. Мне кажется, должно было получиться красиво.

Костюм – идея Светланы Владимировны (Соколовской). Чтобы я начинала в синем платье, а заканчивала в золотом. Это было сложно и из-за этого я очень волновалась. Потому что платье привезли сегодня ночью, с утра я еще ездила в ЦСКА и пробовала его открывать.

У него два отдела – сначала юбка, а потом снимаю кофту сверху. Я открыла юбку, чуть успокоилась, а потом думаю: мне еще кофту открывать! Старалась не выходить из образа, быстро все делать, чтобы это было незаметно. Рада, что сегодня получилось быстрее всего и почти незаметно.

В показательных номерах я редко устаю прям. Психологически – может быть. Физически – нет, там немного прыжков. Но в конце программы я была немного в образе и не хотела выходить из него сразу.

Как поздравила Марка (Кондратюка)? Все хорошо. Подробно ничего не буду рассказывать», – сказала Трусова в эфире «Матч ТВ».