Трусова и Кондратюк примут участие в шоу «Влюбленные в фигурное катание»

Российские фигуристы и выступят на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

В списке участников также добавились и , и Владимир Морозов, Александр Самарин и Софья Акатьева.

В шоу также примут участие Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Усачева и Майя Хромых.

Мероприятие пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве.