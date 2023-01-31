Трусова и Кондратюк примут участие в шоу «Влюбленные в фигурное катание»
Российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк выступят на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».
В списке участников также добавились Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александр Самарин и Софья Акатьева.
В шоу также примут участие Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Усачева и Майя Хромых.
Мероприятие пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве.
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