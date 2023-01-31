Трусова и Кондратюк примут участие в шоу «Влюбленные в фигурное катание»

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина Евгения Тарасова Владимир Морозов Александр Самарин Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Александра Трусова Камила Валиева Дарья Усачева Софья Акатьева Майя Хромых Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк выступят на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

В списке участников также добавились Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александр Самарин и Софья Акатьева.

В шоу также примут участие Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Усачева и Майя Хромых. 

Мероприятие пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве.

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49 комментариев

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Elena Bogach
Ответ Denis Travin
... правильно ли следует понимать, что Марк-олимпионик и девочка победившая левитацию не будут участвовать в Финале ГП РФ?
А Трусова имеет право, я подзабылауже уже этапы?
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Наталья Карлова
Ответ Syndycate
Слух был на днях что Майя хочет федерацию поменять, а Даша с ФК уже все, теперь стала секретаршей Анюты)
ну слух был также что Диана и Глеб будут выступать за США, Израиль, Грузию...
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olvl
Буду рада всех видеть. Дашу и Майю заждались просто.
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olvl
Ответ Denis Travin
... правильно ли следует понимать, что Марк-олимпионик и девочка победившая левитацию не будут участвовать в Финале ГП РФ?
Марк обещал
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Пользователь Гугла
Ответ kovfun-barrios
Господа модераторы, что не так? Все эти российские прокатчики на шоу выступают за деньги, а не ради зрителей, это не футбол и не хоккей, ни баскетбол (НБА), ни регби, ни американский футбол, где поддержка тысяч зрителей зрителей мотивирует спортсменов. Поэтому я написал, что шоу должно быть именно с таким названием, тем более это Россия, где за подобное платят миллионы рублей в день, в то время, как в других странах, гонорар на подобных шоу не превышал бы 1-2 тысяч евро.
Это смотря кто выступает, Загитова в Японии получала от 10тыс долларов и выше за одно шоу, учи матчасть
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Syndycate
Ответ Наталья Карлова
Даша Усачева и Майя Хромых!!! Отличная новость! Значит девчата не бросили! Очень хочется их увидеть! Надеюсь здоровье у них улучшилось!
Слух был на днях что Майя хочет федерацию поменять, а Даша с ФК уже все, теперь стала секретаршей Анюты)
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HJND
Очень рада, что будут Майя и Даша!!!
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Syndycate
Ответ As per
Комментарий удален модератором
Ахахах😂
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Syndycate
А Аня с Дашей петь будут?
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Tresk2
Ответ Vladimir Arutin
Аня петь будет ?
Загитова своим скрепучим голосом мекать будет . Мееее
+4
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Беглый*
Ответ Denis Travin
... правильно ли следует понимать, что Марк-олимпионик и девочка победившая левитацию не будут участвовать в Финале ГП РФ?
Конечно не будут. Соколовская развалила спортсменов своим санаторием. Да и невелика потеря
+5
-4
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kovfun-barrios
Господа модераторы, что не так? Все эти российские прокатчики на шоу выступают за деньги, а не ради зрителей, это не футбол и не хоккей, ни баскетбол (НБА), ни регби, ни американский футбол, где поддержка тысяч зрителей зрителей мотивирует спортсменов. Поэтому я написал, что шоу должно быть именно с таким названием, тем более это Россия, где за подобное платят миллионы рублей в день, в то время, как в других странах, гонорар на подобных шоу не превышал бы 1-2 тысяч евро.
0
-6
-6
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Denis Travin
... правильно ли следует понимать, что Марк-олимпионик и девочка победившая левитацию не будут участвовать в Финале ГП РФ?
+9
-5
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Беглый*
Ответ As per
Комментарий удален модератором
Будет. Шурик у неё на подпевках, как и всю карьеру
+6
-9
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Vladimir Arutin
Ответ Карина Ситдикова
А про Щербакову, Загитову, Медведеву забыли? Они тоже участвуют так-то! Аня даже была на одной из афиш 🤨
Аня петь будет ?
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-6
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Veronika spuria
Хромых с Усачевой вместе участвовали недавно в ледовом шоу, красиво, но прыжки пока совсем слабо.
+4
-1
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3a_3eHuT
Ну да, только они и примут, ага. Ожидаю гораздо больше других, особенно Валиеву...
Но вангую, эти двое устроят пиар свой по заветам бабы Яны...
+4
-6
-2
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As per
Ответ Беглый*
Марк с Шуриком хоть в нормальном шоу поучаствуют, с настоящими чемпионами. Это вам не в балагане Рудковских народ в пуантах смешить
Комментарий удален
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Наталья Карлова
Ответ Гаммаглобулин
В шоу можно до пенсии выступать. Почему бы нет. Некоторые даже умудряются быть типа членами сборной при этом))
ну сборная в любом случае пока никуда не собирается, так что можно и побыть типа как членами)
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Карина Ситдикова
А про Щербакову, Загитову, Медведеву забыли? Они тоже участвуют так-то! Аня даже была на одной из афиш 🤨
+5
-2
+3
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Беглый*
Марк с Шуриком хоть в нормальном шоу поучаствуют, с настоящими чемпионами. Это вам не в балагане Рудковских народ в пуантах смешить
+5
-11
-6
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As per
Отличная новость, состав собрался очень хороший!
+3
0
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Товарищ Майор.
Ответ Глокая Куздра
И песню и показательный номер.
какой ужас
+5
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Товарищ Майор.
Вообще-то 14 февраля - это день влюбленных педерастов
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Глокая Куздра
Ответ Vladimir Arutin
А в другом списке там и Медведева и Щербакова и Загитова .Правда Загитова может будет песню исполнять .
И песню и показательный номер.
+8
-3
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