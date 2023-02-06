«Григорий Ибрагимович и Марк Мессюк vs Софья Неймарова и Александра Роналдовна». Федоров, Кондратюк, Самоделкина и Трусова сыграли в футбол

Теги сборная России видео ЧМ-2022 мужское катание женское катание Светлана Соколовская Александра Трусова Софья Самоделкина Марк Кондратюк Григорий Федоров Фигурное катание

Российские фигуристы Марк Кондратюк, Александра Трусова, Софья Самоделкина и Григорий Федоров сыграли в футбол на тренировке.

Видео опубликовано в телеграм-канале команды тренера Светланы Соколовской.

«Футбольные баталии на ЧМ в Катаре уже давно отгремели. А у нас состоялся принципиальный матч «Красные» vs «Синие».

Было все, два автогола, нереализованный выход один на один, три незасчитанных гола, красивые сейвы вратарей и две желтые карточки. По итогу в упорной борьбе со счетом 10:9 победили «красные».

Команда «синих»: Григорий Ибрагимович – Марк Мессюк. Команда «красных»: Софья Неймарова – Александра Роналдовна», – говорится в записи телеграм-канала.

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3 комментария

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Лека-Лека
Вот хоть бы одна информация о том как Саша учится. Все-таки дневное отделение.
Или по стопам МЖ - где-то учусь, но где - не помню.
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Беглый*
Вот она - беззаботная жизнь в санатории Соколовской. Театр, балет, футбольчик, смехуёчки, массовые снятия с соревнований, короче - полная лафа... У Шурика, кстати, как мы видим, с футболом получше получается, чем с ФК. Грамотный выбор позиции, при отборе не бросается на соперника, удар поставленный - в общем, есть за что похвалить.
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Jessi
Классно постебались) у Соколовской самая дружная команда, атмосфера в коллективе здоровая и очень тёплая , молодцы
+1
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