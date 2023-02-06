«Григорий Ибрагимович и Марк Мессюк vs Софья Неймарова и Александра Роналдовна». Федоров, Кондратюк, Самоделкина и Трусова сыграли в футбол
Российские фигуристы Марк Кондратюк, Александра Трусова, Софья Самоделкина и Григорий Федоров сыграли в футбол на тренировке.
Видео опубликовано в телеграм-канале команды тренера Светланы Соколовской.
«Футбольные баталии на ЧМ в Катаре уже давно отгремели. А у нас состоялся принципиальный матч «Красные» vs «Синие».
Было все, два автогола, нереализованный выход один на один, три незасчитанных гола, красивые сейвы вратарей и две желтые карточки. По итогу в упорной борьбе со счетом 10:9 победили «красные».
Команда «синих»: Григорий Ибрагимович – Марк Мессюк. Команда «красных»: Софья Неймарова – Александра Роналдовна», – говорится в записи телеграм-канала.
Или по стопам МЖ - где-то учусь, но где - не помню.