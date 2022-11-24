Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». КМС. Кутовой, Карартынян, Голубев, Кропылев покажут произвольные программы

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25 ноября в Перми на этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров будут разыграны медали в соревнованиях юношей. После короткой программы лидирует Андрей Кутовой

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

«На призы губернатора Пермского края»

Пермь

Юниоры, КМС

Произвольная программа

Начало – 13:40 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Владислав Левичев 

2. Федор Шадрин

3. Марк Лукин

4. Максим Белявский 

5. Макар Солодников 

Вторая разминка

6. Федор Малов

7. Дмитрий Шелковников 

8. Андрей Коцин

9. Николай Логинов 

10. Кирилл Сарновский 

Третья разминка

11. Михаил Тихонов

12. Кирилл Андрусик

13. Кирилл Кропылев 

14. Александр Голубев 

15. Эдуард Карартынян

16. Андрей Кутовой 

После короткой программы

1. Андрей Кутовой – 77,05

2. Эдуард Карартынян – 76,72

3. Александр Голубев – 76,72

4. Кирилл Кропылев – 73,92

5. Кирилл Андрусик – 72,67

6. Михаил Тихонов – 71,22

7. Кирилл Сарновский – 70,65

8. Николай Логинов – 69,22

9. Андрей Коцин – 64,60

10. Дмитрий Шелковников – 62,59

11. Федор Малов – 60,19

12. Макар Солодников – 56,92

13. Максим Белявский – 55,75

14. Марк Лукин – 52,04

15. Федор Шадрин – 51,27

16. Владислав Левичев – 47,75

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