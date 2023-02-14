Вайцеховская о деле Валиевой: «Шведской лаборатории нужно в ножки поклониться. Благодаря их действиям у Камилы сохраняется шанс быть оправданной и получить олимпийскую медаль»
Журналист Елена Вайцеховская высказалась о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Слушаю очередной подкаст «Чистый хвост» о деле Камилы Валиевой и думаю вот о чем: почти все обсуждения на эту тему не обходятся без упоминания шведской лаборатории, неоправданно затянувшей исследование пробы Камилы, из-за чего на голову фигуристки свалился весь тот ужасный олимпийский позор, который так или иначе продолжается до сих пор.
А теперь давайте просто себе представим, что лаборатория сработала бы четко и в срок. Проба «А» – позитив. Проба «Б» – позитив. Что в этом случае предпринимает любое спортивное руководство? Правильно. Спортсмен немедленно выводится из состава сборной, а все разбирательства переносятся на более поздний срок.
То есть в этом случае у Валиевой не было бы ни чемпионата Европы, ни Олимпийских игр. Вообще не было бы. И это реально был бы позор для всего российского ФК – так проколоться со спортсменкой, которую на протяжении двух лет целенаправленно (что очевидно) вели к титулу двукратной олимпийской чемпионки.
Получается, шведской лаборатории нужно просто в ножки поклониться за то, что благодаря их действиям у Камилы как минимум сохраняется шанс быть оправданной и получить свою олимпийскую медаль», – написала Вайцеховская.
«Кто такая Валиева, что она сломала желание нашего спорта играть по правилам?» Год без золота Олимпиады
Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона
И спортсмены, и болельщики действительно бы в ножки поклонились шведской лаборатории, если бы она вовремя сработала.
Не было бы позора ни для наших спортсменов ни для страны.
И РУСАДА аудит проходило.
1. "Спортсменкам за честь кататься с ней на одном льду";
2. Надо передать Трусовой золотую медаль ЧР тихо-тихо, чтобы не обидеть Валиеву;
3. Это всё запад, а наша девочка "жеребёнок";
4. Вот тебе Камила квартиры, медали, тонны медведей от китайцев, пылесосы и всякое-всякое такое
Да уж умеют у нас поддерживать "нужных" и топтать ненужных всей страной.
Благодаря шведской лаборатории, Ками стала серьёзной политической фигурой в России с массой поклонников и олицетворением коварства Запада.
Нет, на грязные невозможно менять чистые, так как анализируется на продукт переработки допинга внутри человека, с соответствующим оставлением ДНК и т.д.