Вайцеховская о деле Валиевой: «Шведской лаборатории нужно в ножки поклониться. Благодаря их действиям у Камилы сохраняется шанс быть оправданной и получить олимпийскую медаль»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о допинговом деле российской фигуристки .

«Слушаю очередной подкаст «Чистый хвост» о деле Камилы Валиевой и думаю вот о чем: почти все обсуждения на эту тему не обходятся без упоминания шведской лаборатории, неоправданно затянувшей исследование пробы Камилы, из-за чего на голову фигуристки свалился весь тот ужасный олимпийский позор, который так или иначе продолжается до сих пор.

А теперь давайте просто себе представим, что лаборатория сработала бы четко и в срок. Проба «А» – позитив. Проба «Б» – позитив. Что в этом случае предпринимает любое спортивное руководство? Правильно. Спортсмен немедленно выводится из состава сборной, а все разбирательства переносятся на более поздний срок.

То есть в этом случае у Валиевой не было бы ни чемпионата Европы, ни Олимпийских игр. Вообще не было бы. И это реально был бы позор для всего российского ФК – так проколоться со спортсменкой, которую на протяжении двух лет целенаправленно (что очевидно) вели к титулу двукратной олимпийской чемпионки.

Получается, шведской лаборатории нужно просто в ножки поклониться за то, что благодаря их действиям у Камилы как минимум сохраняется шанс быть оправданной и получить свою олимпийскую медаль», – написала Вайцеховская.

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