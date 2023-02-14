Вайцеховская о деле Валиевой: «Шведской лаборатории нужно в ножки поклониться. Благодаря их действиям у Камилы сохраняется шанс быть оправданной и получить олимпийскую медаль»

Теги сборная России допинг Елена Вайцеховская женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Слушаю очередной подкаст «Чистый хвост» о деле Камилы Валиевой и думаю вот о чем: почти все обсуждения на эту тему не обходятся без упоминания шведской лаборатории, неоправданно затянувшей исследование пробы Камилы, из-за чего на голову фигуристки свалился весь тот ужасный олимпийский позор, который так или иначе продолжается до сих пор.

А теперь давайте просто себе представим, что лаборатория сработала бы четко и в срок. Проба «А» – позитив. Проба «Б» – позитив. Что в этом случае предпринимает любое спортивное руководство? Правильно. Спортсмен немедленно выводится из состава сборной, а все разбирательства переносятся на более поздний срок.

То есть в этом случае у Валиевой не было бы ни чемпионата Европы, ни Олимпийских игр. Вообще не было бы. И это реально был бы позор для всего российского ФК – так проколоться со спортсменкой, которую на протяжении двух лет целенаправленно (что очевидно) вели к титулу двукратной олимпийской чемпионки.

Получается, шведской лаборатории нужно просто в ножки поклониться за то, что благодаря их действиям у Камилы как минимум сохраняется шанс быть оправданной и получить свою олимпийскую медаль», – написала Вайцеховская.

«Кто такая Валиева, что она сломала желание нашего спорта играть по правилам?» Год без золота Олимпиады

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

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50 комментариев

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ssd125
Питерские хотели подставой Камилы пропихнуть на ОИ свою "заслуженную", которая опять в хлам проиграла честный отбор на льду. Не зря ж они полтора сезона её грибовали, как не в себя, столько ресурсов на это потратили. Но ситуация пошла не совсем по их сценарию.
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Ярик01
Ответ Lala M
Вы считаете, что это сейчас очень сложно? Сейчас, когда в пробирки можно вырастить эмбрион, клонировать овец и т.д. Как ДНК связан со следом ТМЗ? Вы считаете, что в молекуле ТМЗ есть фрагменты ДНК Валинвой, а если их нет, то какая сложность загрязнить ими пробу?
Да, намеренное загрязнение чужой пробы при наличии двух проб не просто сложно, но и невозможно. Указано неоднократно в CAS, в том числе и рассмотрении ситуаций с загрязнением оборудования.
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Van Doren
Ответ Lennuci
На ОИ у нее ничего не "выявили", но очень к месту "обьявили" (+) результат пробы с ЧР, ни дать ни взять, сразу после победы в команднике.
Никто кроме РУСАДА не знал об этой пробе. Так что не надо тут.
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Юра Плисецкий
Самая бредовая статья Вайц из написанного.
И спортсмены, и болельщики действительно бы в ножки поклонились шведской лаборатории, если бы она вовремя сработала.
Не было бы позора ни для наших спортсменов ни для страны.
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Katerina Sunny
Ответ Евгения Гринева
Если бы анализы пришли вовремя, то ее бы тупо сняли с международки по выдуманной причине и по тихому выписали предупреждение без мирового скандала и кас
По тихому не получилось бы. Её готовили на два золота.
И РУСАДА аудит проходило.
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Lala M
Ответ Ярик01
Чем? ) Продуктами распада жизнедеятельности в другом человеческом организме? Это так же следы ДНК будут.
Вы считаете, что это сейчас очень сложно? Сейчас, когда в пробирки можно вырастить эмбрион, клонировать овец и т.д. Как ДНК связан со следом ТМЗ? Вы считаете, что в молекуле ТМЗ есть фрагменты ДНК Валинвой, а если их нет, то какая сложность загрязнить ими пробу?
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expertmer2020
Решение по Ками приниматься будет балансом вероятностей - не вижу, как победить.
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expertmer2020
Ответ EmperorNazer
Глупости. Если бы тест пришел вовремя, Камилу бы сняли с ЧЕ и ОИ под предлогом травмы или ковида и заменили бы Лизой. С медальной точки зрения все с вероятностью 99,9% осталось бы без изменений: полный пьедестал ЧЕ, золото командника, минимум две медали в личке. Но при этом - никакого допингового скандала, никаких результатов со звездочкой и отложенных церемоний. И даже если бы в итоге информация о пробе всплыла, она и близко не получила бы такой огласки и обсуждения, не выступи Камила на ОИ. Так что нет, кланяться шведской лаборатории за медлительность точно не нужно.
Молча 4 получила бы.
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Katerina Sunny
У Валиевой есть только один шанс быть оправданной: доказать, что она не знала, как именно вещество попало к ней в организм без её участия, а не дедушкины стаканы.
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Мира2024
Вайцеховская тут права, Камиле пришлось пережить несколько дней позора, но зато какую поддержку она ощутила потом и продолжает ощущать до сих пор.

1. "Спортсменкам за честь кататься с ней на одном льду";
2. Надо передать Трусовой золотую медаль ЧР тихо-тихо, чтобы не обидеть Валиеву;
3. Это всё запад, а наша девочка "жеребёнок";
4. Вот тебе Камила квартиры, медали, тонны медведей от китайцев, пылесосы и всякое-всякое такое

Да уж умеют у нас поддерживать "нужных" и топтать ненужных всей страной.
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EmperorNazer
Глупости. Если бы тест пришел вовремя, Камилу бы сняли с ЧЕ и ОИ под предлогом травмы или ковида и заменили бы Лизой. С медальной точки зрения все с вероятностью 99,9% осталось бы без изменений: полный пьедестал ЧЕ, золото командника, минимум две медали в личке. Но при этом - никакого допингового скандала, никаких результатов со звездочкой и отложенных церемоний. И даже если бы в итоге информация о пробе всплыла, она и близко не получила бы такой огласки и обсуждения, не выступи Камила на ОИ. Так что нет, кланяться шведской лаборатории за медлительность точно не нужно.
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Ярик01
Ответ Lala M
Зато можно загрязнить
Чем? ) Продуктами распада жизнедеятельности в другом человеческом организме? Это так же следы ДНК будут.
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expertmer2020
Да, редкий случай, когда согласимся с ЕС.

Благодаря шведской лаборатории, Ками стала серьёзной политической фигурой в России с массой поклонников и олицетворением коварства Запада.
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Lala M
Ответ Ярик01
И в пробе Б, анализ которой можно было потребовать в любой лаборатории мира? Нет, на грязные невозможно менять чистые, так как анализируется на продукт переработки допинга внутри человека, с соответствующим оставлением ДНК и т.д.
Зато можно загрязнить
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Forever Alone
Тогда бы не было прецедента на ОИ, а это главное для Запада.
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Ярик01
Ответ Lala M
И что вас так удивляет? Если можно поменять на чистые пробы, соответственно можно и на грязные.
И в пробе Б, анализ которой можно было потребовать в любой лаборатории мира?

Нет, на грязные невозможно менять чистые, так как анализируется на продукт переработки допинга внутри человека, с соответствующим оставлением ДНК и т.д.
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Lennuci
Ответ Oleandra
А Туктамышевой надо в суд подать на шведскую лабораторию, из-за неё она опять пролетела мимо ОИ.. в очередной раз)
Тогда уж и на федру, за то, что Медведеву по головам вместо Лизы на ЧМ-19 протащила.
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Viktoria dek
Ответ elene.elene
Я об этом и писала, что не оглашали бы.Снятие списали бы на травму или болезнь или ещё что-то.
Вот именно. Если бы тест пришёл вовремя, сразу после ЧР, то Камилу спокойно сняли с ЧЕ и ОИ, и такого бы громкого скандала бы не было. РУСАДА спокойно провела расследование и все)
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Галина Александрова
Если это спланированная акция, то кланяйся, не кланяйся, "они" всё делают по-своему утверждённому плану. Смотрите этот спектакль до конца!
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Lala M
Ответ Ярик01
Подменили, негодяи? ))
И что вас так удивляет? Если можно поменять на чистые пробы, соответственно можно и на грязные.
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ssd125
Спортс опять хайпится на Камиле по-полной. Новой инфы - ноль, но всё равно надо наклепать 100500 веток и в тысячный раз пережёвывать одно и то же.
+5
-1
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Татьяна Скрынникова
Любимая тема Вайцеховской. Видимо продажа Родины и соотечественников нынче хорошо оплачивается. Хотя что еще ожидать от уроженки г. Львова.
+1
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Lala M
Ответ Ярик01
Подменили, негодяи? ))
Я не знаю и никто не знает, но кланяться уже должны.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Oleandra
А Туктамышевой надо в суд подать на шведскую лабораторию, из-за неё она опять пролетела мимо ОИ.. в очередной раз)
Ахаха 😂👍
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Ярик01
Ответ Lala M
А может быть без шведской лаборатории никакой допинговоф истории бы не было, тогда кому надо в ножки кланяться, недорогая Елена Сереевна?
Подменили, негодяи? ))
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