Гербольдт о лишении Валиевой золота ЧР: «По идее, она не должна была ехать на Олимпиаду. Очень обидно сейчас Туктамышевой, которая могла что-то выиграть»

Экс-фигуристка, тренер высказалась о решении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении, но аннулировал ее победный результат на чемпионате России 25 декабря 2021 года. Новым победителем турнира должна стать Александра Трусова.

– Трусовой хотелось бы какого-то признания, чтобы ей вручили титул. С другой стороны, это же было так давно, что становится уже непонятно, а зачем это делать. Получается, что и другим спортсменам должны вручить их медали, – считает Катарина Гербольдт.

– Может провести вручение тогда тихо и спокойно, чтобы никак не обидеть ?

– Тут скользкий вопрос. У нее забрали титул чемпионки России, но обиды не должно быть. По идее, она не должна была тогда ехать на , но она поехала и с каким-то титулом хотя бы осталась. Очень обидно сейчас Лизе Туктамышевой, которая должна была ехать на Олимпиаду. Она же могла что-то занять, что-то выиграть. Но ничего не вышло. Ей должно быть обидно.

– Было бы правильно, чтобы сама Валиева отдали Трусовой золотую медаль?

– Это было давно, так что не имеет значения, есть ли медаль у . Все знают, что ей принадлежит этот титул и звание чемпионки России. Это самое главное, – сказала Гербольдт.

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона