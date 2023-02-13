Гербольдт о лишении Валиевой золота ЧР: «По идее, она не должна была ехать на Олимпиаду. Очень обидно сейчас Туктамышевой, которая могла что-то выиграть»
Экс-фигуристка, тренер Катарина Гербольдт высказалась о решении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.
Дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении, но аннулировал ее победный результат на чемпионате России 25 декабря 2021 года. Новым победителем турнира должна стать Александра Трусова.
– Трусовой хотелось бы какого-то признания, чтобы ей вручили титул. С другой стороны, это же было так давно, что становится уже непонятно, а зачем это делать. Получается, что и другим спортсменам должны вручить их медали, – считает Катарина Гербольдт.
– Может провести вручение тогда тихо и спокойно, чтобы никак не обидеть Валиеву?
– Тут скользкий вопрос. У нее забрали титул чемпионки России, но обиды не должно быть. По идее, она не должна была тогда ехать на Олимпиаду, но она поехала и с каким-то титулом хотя бы осталась. Очень обидно сейчас Лизе Туктамышевой, которая должна была ехать на Олимпиаду. Она же могла что-то занять, что-то выиграть. Но ничего не вышло. Ей должно быть обидно.
– Было бы правильно, чтобы сама Валиева отдали Трусовой золотую медаль?
– Это было давно, так что не имеет значения, есть ли медаль у Трусовой. Все знают, что ей принадлежит этот титул и звание чемпионки России. Это самое главное, – сказала Гербольдт.
Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона
маленьких недочётах в прокате Анны)))
ПС: тренер Сафоновой из Белоруссии тогда высказал публично свое возмущение, что его ученицу засунули под развалившуюся Щербакову.
Стала же она перед этим второй на ЧМ!
А вот с командником надо было решить и менять не только одиночниц, но и спортсменов из мо, пар и танцев. И никому не было бы обидно, ходили бы сейчас оч как Бобровы и Липницкая, не ныли в интервью как некоторые.