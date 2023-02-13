Гербольдт о лишении Валиевой золота ЧР: «По идее, она не должна была ехать на Олимпиаду. Очень обидно сейчас Туктамышевой, которая могла что-то выиграть»

Теги Катарина Гербольдт сборная России допинг чемпионат России Елизавета Туктамышева Олимпиада-2022 женское катание Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Экс-фигуристка, тренер Катарина Гербольдт высказалась о решении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении, но аннулировал ее победный результат на чемпионате России 25 декабря 2021 года. Новым победителем турнира должна стать Александра Трусова.

– Трусовой хотелось бы какого-то признания, чтобы ей вручили титул. С другой стороны, это же было так давно, что становится уже непонятно, а зачем это делать. Получается, что и другим спортсменам должны вручить их медали, – считает Катарина Гербольдт.

– Может провести вручение тогда тихо и спокойно, чтобы никак не обидеть Валиеву?

– Тут скользкий вопрос. У нее забрали титул чемпионки России, но обиды не должно быть. По идее, она не должна была тогда ехать на Олимпиаду, но она поехала и с каким-то титулом хотя бы осталась. Очень обидно сейчас Лизе Туктамышевой, которая должна была ехать на Олимпиаду. Она же могла что-то занять, что-то выиграть. Но ничего не вышло. Ей должно быть обидно.

– Было бы правильно, чтобы сама Валиева отдали Трусовой золотую медаль?

– Это было давно, так что не имеет значения, есть ли медаль у Трусовой. Все знают, что ей принадлежит этот титул и звание чемпионки России. Это самое главное, – сказала Гербольдт. 

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

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101 комментарий

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Anna Stefan
Ответ Тайга86
Это вы в идеальном. Лизу только пару сезонов как начали воспринимать(замечать) судьи. До этого укатывали под кого-угодно...И так продолжалось довольно-таки продолжительное время. Сейчас еще более-менее, особенно с поднятием возраста в фк. Лизой восхищаются, она действительно большая умница и боец, но сравнивать ее с девами Тутберидзе, особенно последнего времени - такое себе. У Лизы всегда будет шанс поехать на гс, если кто-то не смог из запланированных или не в форме...со всеми вытекающими, увы. Это реальность. Сейчас шансов было бы чуток больше, но с гс мы, к сожалению, в пролете.
Снимите розовые очки)))
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Анна Беляева
Ответ Ирина С
Если бы тест Камилы был выполнен своевременно, последовало бы расследование с её отстранением от соревнований. В этом случае третьей на ЧЕ и ОИ была бы именно Лиза. Увы, блистательным Петросян, Самоделкиной и Муравьевой, которые выиграли у Лизы ЧР, на 01.07.2021 было по 14 лет. Так что, Лиза пострадала от ситуации с Камилой.
Лиза бы тогда боролась с Майей. А Майя, что та палка - раз в год стреляет. Запросто бы устроили перекатки перед ЧЕ или решили бы, что надо свозить непроверенную Хромых на Европу вместо, очевидно первого номера на тот момент - Щербаковой, котоаря, будучи ЧМ и так в сборной, тем более с серебром ЧР после отстранения Ками.
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Тайга86
Ответ Философия
А как тогда на Олимпиаду попал Плющенко? Он ведь тоже не должен был ехать, но поехал. Или это другое?
Каждый раз как вспоминаю взгляд Ковтуна на стартовой позиции перед программами, ещё раз убеждаюсь в правильности того выбора.
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Anatiana
Обидно Туктамышевой? таких, кому обидно в спорте - армия. А Валиевой не обидно ?
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vanessa2021
Ответ Den3Lo
Завал там был у Трусовой в ПП, но к этому все давно привыкли, то и в расчет это уже не берем )). На спортсе возмущались только трутимовцы, но оно и понятно - вам все "бумажные" титулы подавай, тк на соревнованиях у вашей дивы сразу ноги подкашиваются. Разница в том, что всего одно падение Щербаковой это событие, а полный развал Трусовой - в порядке вещей.
Ну да, в КП минус- каскад и падение с тройного лутца Щербаковой - это прекрасный прокат, чего уж там)) вот если бы Анна вообще с каждого прыжка в КП попадала, то можно уже говорить о
маленьких недочётах в прокате Анны)))

ПС: тренер Сафоновой из Белоруссии тогда высказал публично свое возмущение, что его ученицу засунули под развалившуюся Щербакову.
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Татьяна Моисеева
Ответ Габриэла
Смешно... Лиза на ОИ... при блистательных девочках... давайте уж про нереальные модальности не говорить... Лиза - молодец, кто спорит... но та конкретная ситуация? Перед ОИ?
А что смешного?
Стала же она перед этим второй на ЧМ!
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девочкитакиедевочки
Ответ Den3Lo
Любимая забава Труболел это ЕСЛИ БЫ. Со счета сбился, какая серия этого сериала пошла )))))
вы все знаете, скажите,пжл, почему все каменты с упоминанием семейки щ, удаляются?
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Зиля Бадриева
Ответ Viks
Чудо, так медали чемпионата России её уже лишили - ты читаешь что-нибудь или только пишешь?
Общайтесь с теми, кто понимает только в лоб и не умеет читать между строками.
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Философия
А как тогда на Олимпиаду попал Плющенко? Он ведь тоже не должен был ехать, но поехал. Или это другое?
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Татьяна Моисеева
Ответ Евгения Гринева
Не дали бы ей обойти Каори 99 процентов
Как знать, как знать...
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Анна Беляева
Ответ pas33pas
Будь Туктик на ОИ, на командник КП ставили бы её. Триксель даёт преимущество в КП.
Да кому он был нужен в команднике? Там и так бы хоть Саша с дупелем, хоть Аня взяли бы первое место.
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Тайга86
Ответ Anna Stefan
Вы как будто в каком-то идеальном мире живёте))) Забыли, как живую Аню пытались отцепить от ОИ в пользу "заслуженной"? Все прекрасно понимали, что в личке у Туктамышевой мало шансов, но повесить золото на неё кое-кому очень хотелось. И до сих пор, как видите, некоторые исходят из-за того, что это не удалось провернуть.
Это вы в идеальном. Лизу только пару сезонов как начали воспринимать(замечать) судьи. До этого укатывали под кого-угодно...И так продолжалось довольно-таки продолжительное время. Сейчас еще более-менее, особенно с поднятием возраста в фк. Лизой восхищаются, она действительно большая умница и боец, но сравнивать ее с девами Тутберидзе, особенно последнего времени - такое себе. У Лизы всегда будет шанс поехать на гс, если кто-то не смог из запланированных или не в форме...со всеми вытекающими, увы. Это реальность. Сейчас шансов было бы чуток больше, но с гс мы, к сожалению, в пролете.
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девочкитакиедевочки
Ответ Мира2024
В соответствии с ч. 1 ст. 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации клевета, т.е. распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов. Подумайте об этом
А угроза какая статья, напомните плиз
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Анна Беляева
Ответ Нурсултан Хамзаев
ну теперь не узнаем.
А чего узнавать? Есть стандартный порядок разбирательств по допинговым делам. В случае, который был с Камилой, потребовалось выездное заседание, потмоу что в результате нарушений со стороны ВАДА были ущемлены интересы ОКР, так как им не дали возможность отправить другой состав спортсменов, затянув с пробами. При стандартной ситуации ничкго такого бы не было. Ками бы ждала дома результатов разбирательства, а на олимпиаду поехала бы другая спортсменка.
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Зиля Бадриева
Ответ Viktoria dek
Вот именно, если бы лаборатория вовремя проверила пробирку, такого громкого скандала на ОИ бы не было. РУСАДА тихо-мирно вынесло бы решение))
Соревнования внутренние, поэтому решение русады было бы решающим. Камила поехала бы на че и на ОИ.
А вот с командником надо было решить и менять не только одиночниц, но и спортсменов из мо, пар и танцев. И никому не было бы обидно, ходили бы сейчас оч как Бобровы и Липницкая, не ныли в интервью как некоторые.
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Kareglazaya
Зачем разводить все эти "если б да кабы". Случилось то, что случилось, и этого не изменить. Только нервы лишний раз мотают всем участникам событий...
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Татьяна Моисеева
Ответ Тайга86
То есть, по вашей логике, на ОИ нужно отправлять спортсменов, рассчитывая на скользкий лёд? Это ОИ, а не водокачка, если вы забыли. Нет там "заслужила", там есть только может или нет. Каждая из трех туда отправившихся ехала бороться за самое высокое место между собой...А ехать туда в ожидании, что Сокомото распластается и удастся вскочить на пьедестал, ну это несерьезно в данном случае...Да и при живых Ане и Саше никто бы Лизу в командник не поставил. Почему я уже выше написала.
Не согласна! Анна вообще не прыгает триксель, Саша всегда пытается, но безрезультатно. Однозначно в кп поставили бы Лизу, тем более, что она на международках всегда выступает стабильно. И даже если бы она проиграла Сакамото (во что я не верю), ниже второго места в кп она бы не опустилась, а это никоим образом не повлияло бы на результаты командника.
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Viks
Ответ vanessa2021
Согласна. Вот пишут, что шведская лаборатория такая-сякая, задержали результаты допинг- анализов Камилы. И типа Ками пострадала изза этого. А по факту, для Камилы так получилось лучше. Если бы анализ был сделан вовремя, то Валиеву по тихому сняли бы с ЧЕ и ОИ, сославшись на какую-то травму. Поехала бы Туктик вместо нее. Саша поехала бы первым номером сборной по результатам ЧР, может хоть немного грибочков ей перепало бы от федры. И на командник в таком случае скорее всего федра поставила бы Сашу и Анну. Сашу как победительницу ЧР, а Анну как действующую ЧМ. Ну и Туктик скорее всего бронзу взяла бы на ОИ. Не лишняя медаль для нее совсем))) А Камила осталась бы вообще без ничего.
А Камила осталась бы вообще без ничего." --- Так она и останется. Плюс ещё позор.
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Viktoria dek
Ответ Анна Беляева
А разбирательства бы когда прошли? Это минимум 6 месяцев с момента взятия пробы.
А, это да)
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Анна Беляева
Не было бы до олимпиады никакого суда КАС. С чего бы?
ну теперь не узнаем.
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Viktoria dek
Ответ pas33pas
Не знаю чего вас заминусили, но вы ведь правы. Если бы суд не совпал бы по времени с ОИ, всё прошло бы очень тихо (и возможно как положено с защищёнными лицами, почти без огласки). Т.к. делёж медали ЧР буржуям пофиг, а махать кулаками когда суд прошёл и время для аппеляций истекло - поздно.
Вот именно, если бы лаборатория вовремя проверила пробирку, такого громкого скандала на ОИ бы не было. РУСАДА тихо-мирно вынесло бы решение))
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Viks
Ответ Зиля Бадриева
Мерзкий комментарий, по сути танцы на костях. Ещё непонятна развязка с допинговым делом, а тут уж вовсю делят Камилины медали. И даже обижаются, что кому то чего то не досталось на ОИ.
Чудо, так медали чемпионата России её уже лишили - ты читаешь что-нибудь или только пишешь?
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Den3Lo
Ответ vanessa2021
Завал Щербаковой на ЧЕ в КП был очередной "случайностью".))) это когда Аню федра краном на серебро ЧЕ тащила, чтобы ее от ОИ сборной не отцепили в пользу Туктика. Был очередной судейский скандал.. На Спортсе тоже возмущались.
Завал там был у Трусовой в ПП, но к этому все давно привыкли, то и в расчет это уже не берем )). На спортсе возмущались только трутимовцы, но оно и понятно - вам все "бумажные" титулы подавай, тк на соревнованиях у вашей дивы сразу ноги подкашиваются. Разница в том, что всего одно падение Щербаковой это событие, а полный развал Трусовой - в порядке вещей.
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oldparakhod
Её реально сегодня об этом спросили или раз в неделю ,для всеобщего срача ,будут выдавать экспертов😃😃😃
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Анна Беляева
Ответ Viktoria dek
Если бы РУСАДА сразу на ЧР дало дисквал один день, как сейчас это сделали, Камила в принципе могла бы и поехать, хотя бы решением тренерским советом) 😂
А разбирательства бы когда прошли? Это минимум 6 месяцев с момента взятия пробы.
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