Камила Валиева о допинг-деле: «Все еще в ожидании, еще должен пройти международный суд»
Фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос о допинговом деле, из-за которого не получила золотую медаль командного турнира Пекина-2022.
Сборная России, в составе которой выступала Валиева, одержала победу. Однако награждение не было проведено из-за информации о том, что в декабре 2021-го Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.
– Мы все до сих пор сидим в ждущей позе и думаем: когда, когда, когда это золото уже на твою грудь? Потому что – ну выстрадала! Вот в каких ощущениях сейчас находишься ты?
– В ожидании все еще. Еще международный суд должен пройти, пока еще ничего больше не могу про это сказать, – сказала Валиева в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».
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А Камила ответила нейтрально и спокойно.
Положительная допинг- проба 😏 и выстрадала , что за эпитет .Получается таким образом выстрадала Золото . Ну это командник в страданиях множественное лицо.
Скорее ответственность за разрешение вопроса с медалями для команды .