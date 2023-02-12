Камила Валиева о допинг-деле: «Все еще в ожидании, еще должен пройти международный суд»

Фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос о допинговом деле, из-за которого не получила золотую медаль командного турнира Пекина-2022.

Сборная России, в составе которой выступала Валиева, одержала победу. Однако награждение не было проведено из-за информации о том, что в декабре 2021-го Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

– Мы все до сих пор сидим в ждущей позе и думаем: когда, когда, когда это золото уже на твою грудь? Потому что – ну выстрадала! Вот в каких ощущениях сейчас находишься ты?

– В ожидании все еще. Еще международный суд должен пройти, пока еще ничего больше не могу про это сказать, – сказала Валиева в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».

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