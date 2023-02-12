Камила Валиева о допинг-деле: «Все еще в ожидании, еще должен пройти международный суд»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос о допинговом деле, из-за которого не получила золотую медаль командного турнира Пекина-2022. 

Сборная России, в составе которой выступала Валиева, одержала победу. Однако награждение не было проведено из-за информации о том, что в декабре 2021-го Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. 

– Мы все до сих пор сидим в ждущей позе и думаем: когда, когда, когда это золото уже на твою грудь? Потому что – ну выстрадала! Вот в каких ощущениях сейчас находишься ты?

– В ожидании все еще. Еще международный суд должен пройти, пока еще ничего больше не могу про это сказать, – сказала Валиева в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». 

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

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30 комментариев

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Ковид 07.10.52
Ответ Адриана
А Вы председатель международного суда, откуда инфа? Не спешите с выводами, а то успеете.....
Я не судья, просто историю помню с допингом на ОИ14, тоже со следствием тянули, базу данных подменяли, в результате без флага и гимна, как беженцы выступали....Так и здесь, год протянули и сейчас получат по полной...
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timur komanda
Ответ HoratioH
Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. От нас требуется сидеть тихо. После того как все сделают, все будет збс. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Просто переждать и всё будет супер, там все схвачено.
Дай пять.Прямо озвучил мои мысли👍👍👍
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Тайга86
Ответ AllaS
/Выстрадала / Ну и понятия нынче. Положительная допинг- проба 😏 и выстрадала , что за эпитет .Получается таким образом выстрадала Золото . Ну это командник в страданиях множественное лицо. Скорее ответственность за разрешение вопроса с медалями для команды .
Здесь главный знаток допинга Рита Михайловна, ваша сопартийница, уверяла недавно, что просто Ками с выведением не повезло и надо было лучше заморочиться...Другим, Алла, значит повезло, да? Или вы такого даже в мыслях не допускаете?) Это я к тому, что слишком уж вы яростно тут на всех ветках с "допингом боритесь"...Но скорее, просто Ками полощите, как обычно)
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RS97
Ответ HoratioH
Ну вряд ли Валиева сама пошла в аптеку и затарилась триметазидином. По-любому какой-то добрый дяденька угостил. Или добрая тетенька…
Грузинской наружности)
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Olga.t
Ответ Cruel Snake
Мы все до сих пор сидим в ждущей позе... Это как? И сколько вас там таких? В такой позе
Это слова Утяшевой, она задаёт вопрос.
А Камила ответила нейтрально и спокойно.
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Ковид 07.10.52
Ответ timur komanda
Медали будут.Потом ещё весь мир будет просить прощения!Осталось потерпеть недолго🙌
Вы про медали соревнования с исламскими странами. как в хоккее организовали. ..Опять терпеть...не устали это делать уже много лет...тьфу...
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Amok_
Ответ timur komanda
Медали будут.Потом ещё весь мир будет просить прощения!Осталось потерпеть недолго🙌
Есть вариант, что медали будут у всех кроме неё. Если ухватятся за факап лаборатории с поздней пробой и раскрутят это как следует. В таком случае ее могут лишить, команде оставить. В аналогичном случае Сергеевой дисквал все равно был, хотя она доказала, что был загрязнённый бад. Могут снизить до минимального, он что то в районе 4 месяцев. Ее результат увы все равно мало отбиваем. Если ДАК установил что нет ее вины или халатности, скорее всего речь возможно о загрязнении. Как вариант. Иначе вообще не бьется ничего ни с чем. Ибо сама по доброй воле приняла - вина, перепутала с дедовыми таблетками - халатность
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AllaS
/Выстрадала / Ну и понятия нынче.
Положительная допинг- проба 😏 и выстрадала , что за эпитет .Получается таким образом выстрадала Золото . Ну это командник в страданиях множественное лицо.
Скорее ответственность за разрешение вопроса с медалями для команды .
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RS97
Ответ Beloded2007
Дерзкая плутовка
Она ещё и подлиза хитросделанная)
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HoratioH
Ответ timur komanda
Медали будут.Потом ещё весь мир будет просить прощения!Осталось потерпеть недолго🙌
Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. От нас требуется сидеть тихо. После того как все сделают, все будет збс. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Просто переждать и всё будет супер, там все схвачено.
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HoratioH
Ответ Streetbor
один из главных вопросов как ТМЗ попал в организм и кто давал эти таблетки, вот чего хотелось бы услышать.
Ну вряд ли Валиева сама пошла в аптеку и затарилась триметазидином. По-любому какой-то добрый дяденька угостил. Или добрая тетенька…
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Тайга86
Ками повеселела немного последнее время, это радует...Даже не столько радует сам позитивный настрой, сколько эта ее веселость обнадеживает и отчасти настраивает на положительный результат. Пусть все будет хорошо. И для нее, и для команды, и для страны в целом...Удачи так же всем спортсменам, ожидающим допуска к ОИ, пусть справедливость победит.
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-5
-2
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Anna Morgan
Ответ Streetbor
один из главных вопросов как ТМЗ попал в организм и кто давал эти таблетки, вот чего хотелось бы услышать.
вот как раз этого, как вы правильно заметили, главного, мы и не знаем.
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timur komanda
Ответ Ковид 07.10.52
Медали не будет, подставила команду, лишила чистых спортсменов золотой медали...Пусть страдает дальше, раз не сдает организаторов ее допинговой программы...
Медали будут.Потом ещё весь мир будет просить прощения!Осталось потерпеть недолго🙌
+1
-9
-8
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Запад-Восток
В России две беды: ожидание и реальность.
Аххаахахха, вот уж точно)
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Адриана
Ответ Ковид 07.10.52
Медали не будет, подставила команду, лишила чистых спортсменов золотой медали...Пусть страдает дальше, раз не сдает организаторов ее допинговой программы...
А Вы председатель международного суда, откуда инфа? Не спешите с выводами, а то успеете.....
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нимофобия
Просто здай их.Здай этих подонков.
+1
-1
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aLx
Ответ Евгения Гринева
Если после перепроверки всех проб, ничего не обнаружат, то проблема не в тшт
Уже обнаружили
+1
-7
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Forever Alone
Ответ Beloded2007
Дерзкая плутовка
Теперь понятно как в ТШТ чемпионками становятся)
+6
-13
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Евгения Гринева
Ответ Forever Alone
ТШТ конечно дно, если спортсменов допингом кормят.
Если после перепроверки всех проб, ничего не обнаружат, то проблема не в тшт
+1
-3
-2
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Ковид 07.10.52
Медали не будет, подставила команду, лишила чистых спортсменов золотой медали...Пусть страдает дальше, раз не сдает организаторов ее допинговой программы...
+35
-16
+19
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Запад-Восток
В России две беды: ожидание и реальность.
+28
-2
+26
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Forever Alone
Комментарий скрыт
+4
-16
-12
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Маргарита Михайловна
Весь мир ждёт когда чистые спортсмены получат медали и когда накажут допинговую мошенницу Валиеву.
+17
-21
-4
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Bulat89
Удачи!
+2
-3
-1
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