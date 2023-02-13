Чайковская об отстранении российских фигуристов: «Мировое фигурное катание рухнуло. Думаю, в скором времени схватятся за голову и поймут, что без нас не то»
Заслуженный тренер России Елена Чайковская высказалась об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.
«Мировое фигурное катание рухнуло. Отсутствие борьбы. Отсутствие сложнейших программ в женском катании. Отсутствие очень интересных трех пар в парном катании – смотришь и думаешь: «Господи, что же это такое?»
На чемпионате Европы я посмотрела женщин – всех не смогла досмотреть, у меня на катке дети в 12 лет катаются намного лучше. Я не знаю, о чем думает ISU. Им это не выгодно точно, они потеряли все деньги.
Думаю, в скором времени схватятся за голову и поймут, что без нас не то. Если не интересно смотреть, кто пойдет и будет покупать билеты?
Всегда была борьба, и люди это видели. Никто себе не позволял кататься, как сейчас на Европе. Мы задавали тон во всех видах. Америка держалась, Япония, кто-то еще выскакивал.
Я понимаю, что проще всего нас отодвинуть, чтоб не мешались. Отодвинули. Дальше что? Кому это интересно?» – сказала Чайковская.
Внутренняя конкуренция тоже должна иметь какую- то цель. А что сейчас видят фигуристы в России. Бесконечные шоу, куда попадают избранные, а чтобы ими стать, нужно иметь какие- то результаты. А как их иметь, если места всего три?
Потому что это не истина? На ЧЕ зал в лучшем случае наполовину полный, Чемпионат Америки- лысые трибуны. Чемпионат 4 континентов- лысые трибуны.
Где деньги, Зин? Долго на бабках с проданной штабквартиры не протянуть.
Всем важны собственные успехи-медали, признание, деньги, контракты рекламные.А то, что не было русских-об этом через несколько лет все забудут, А сухая статистика победителей останется в истории.
Та же Губанова, она бы у нас даже в команду не попала. А без нас чемпионка. Ну и зачем ей мы? А тем, которые хуже наших 12 летних мы зачем со своими ультра си, если кроме нас этого больше никто не может?
Они без нас обойдутся. Точно также как и норги в биатлоне, к примеру. Которые вынесли мир в одну калитку и очень довольны собой.
Можно констатировать, что, действительно, имеется снижение сложности и стабильности исполнения элементов в ряде дисциплин, где россияне были многолетними лидерами - но оно не приводит к каким-то катастрофическим для фигурного катания в целом последствиям. Всё равно смотрят соревнования, обсуждают, зрители на старты приходят, бизнес спонсирует... Спорт как спорт. Это они нам нужны, а не мы им.
Никто нас не вернет в ближайшие...лет.