Чайковская об отстранении российских фигуристов: «Мировое фигурное катание рухнуло. Думаю, в скором времени схватятся за голову и поймут, что без нас не то»

Теги Елена Чайковская сборная России Первый канал Фигурное катание

Заслуженный тренер России Елена Чайковская высказалась об отстранении российских фигуристов от международных соревнований. 

«Мировое фигурное катание рухнуло. Отсутствие борьбы. Отсутствие сложнейших программ в женском катании. Отсутствие очень интересных трех пар в парном катании – смотришь и думаешь: «Господи, что же это такое?»

На чемпионате Европы я посмотрела женщин – всех не смогла досмотреть, у меня на катке дети в 12 лет катаются намного лучше. Я не знаю, о чем думает ISU. Им это не выгодно точно, они потеряли все деньги. 

Думаю, в скором времени схватятся за голову и поймут, что без нас не то. Если не интересно смотреть, кто пойдет и будет покупать билеты?

Всегда была борьба, и люди это видели. Никто себе не позволял кататься, как сейчас на Европе. Мы задавали тон во всех видах. Америка держалась, Япония, кто-то еще выскакивал.

Я понимаю, что проще всего нас отодвинуть, чтоб не мешались. Отодвинули. Дальше что? Кому это интересно?» – сказала Чайковская. 

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19 комментариев

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Сердце Кая
Если в течении года наших фигуристов не вернут, прощай олимпиада для всех, кому на ОИ нужен такой вид спорта. Заменят какой-нибудь очередной акробатикой.
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Tzaichiha
Всем комментирующим тут до Чайковской как до Луны. Так что лучше просто слушайте опытную умную женщину. Ей по определению виднее, чем сидящим здесь.
+1
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Alla Belova
Ответ Саша Кутузова
А что ж про танцы не сказала? Там всё шикарно и без нас.
По ЧЧК не сказала бы, что шикарно. Возможно, и не из - за нашего отсутствия, а из - за отсутствия большинства прошлогодних лидеров, но вот не шикарно
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Tzaichiha
Ответ Delirium
>Это не очень приятно для нас - оказывается, что нашему фигурному катанию международные старты нужны больше, чем мировому фигурному катанию российские фигуристы - но почему бы не признать эту неприятную истину? Потому что это не истина? На ЧЕ зал в лучшем случае наполовину полный, Чемпионат Америки- лысые трибуны. Чемпионат 4 континентов- лысые трибуны. Где деньги, Зин? Долго на бабках с проданной штабквартиры не протянуть.
Мой плюс
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Doctor of Philosophy
В том-то и дело, что ничего не рухнуло. Это не очень приятно для нас - оказывается, что нашему фигурному катанию международные старты нужны больше, чем мировому фигурному катанию российские фигуристы - но почему бы не признать эту неприятную истину? Можно констатировать, что, действительно, имеется снижение сложности и стабильности исполнения элементов в ряде дисциплин, где россияне были многолетними лидерами - но оно не приводит к каким-то катастрофическим для фигурного катания в целом последствиям. Всё равно смотрят соревнования, обсуждают, зрители на старты приходят, бизнес спонсирует... Спорт как спорт. Это они нам нужны, а не мы им.
Истина состоит в том, что российское фигурное катание давно должно идти своим путем отличным от ИСУ. Они нас постоянно зажимают. Ввели правило Загитовой, подняли возраст, запрещают девушкам в короткой прыгать квады. Нахождение России в ИСУ только тормозит развитие нашего ФК.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ asusp527
Далека от реальности и пафосна... Никто нас не вернет в ближайшие...лет.
Это мы будем решать возвращаться нам или нет. Как всё и везде мы решаем сами. Если в ИСУ хотят развивать фигурное катание мы поможем, а если демонстрировать финских трансгендеров, радужный флаг им в руки. Мы без них переживем. А Без России через три-четыре года уже никто и не вспомнит, что такое чемпионат мира по фигурному катанию
+3
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Black&White
Там вообще адекватные люди остались, в Федерации? что-то не похоже.
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kovfun-barrios
Это хорошо, что рухнуло, надеюсь на его скорое удаление из олимпийских видов спорта и перевода в разряд шоу.
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Morveena Bum
Ответ Katerina Sunny
Главный тренер живёт в своём мире.
потому она на эту должность и была назначена.
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Katerina Sunny
Ответ maripous
Мне кажется, что мы переоцениваем важность конкуренции. Прошедшие мировые и европейские первенства в зимних видах показали, что без нас хорошо обходятся. Всем важны собственные успехи-медали, признание, деньги, контракты рекламные.А то, что не было русских-об этом через несколько лет все забудут, А сухая статистика победителей останется в истории. Та же Губанова, она бы у нас даже в команду не попала. А без нас чемпионка. Ну и зачем ей мы? А тем, которые хуже наших 12 летних мы зачем со своими ультра си, если кроме нас этого больше никто не может? Они без нас обойдутся. Точно также как и норги в биатлоне, к примеру. Которые вынесли мир в одну калитку и очень довольны собой.
И толку от этих 12 - летних, если в ближайшие годы с 18- летними не будут соревноваться? Они даже до юниоров ещё не доросли по мировым меркам.
Внутренняя конкуренция тоже должна иметь какую- то цель. А что сейчас видят фигуристы в России. Бесконечные шоу, куда попадают избранные, а чтобы ими стать, нужно иметь какие- то результаты. А как их иметь, если места всего три?
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Delirium
Ответ Yumi
"Во всех видах". Особенно задавали тон в мужском одиночном, Америке с Японией только и оставалось держаться изо всех сил, чтобы совсем не отстать. Ковтун, Самарин, Кондратюк - живые легенды последнего 10 летия. Дети в Америке и Японии считают их кумирами. Я ничего не перепутала?
Мужики в мире есть посильнее наших, а вот так выглядит стадион, где они намедни выступали: https://www.reddit.com/r/FigureSkating/comments/110ku9q/4cc_mens_free_skate/ Люди на фигурку не ходят, бан одной из крупнейших и богатых федераций приведет к крайне печальному финансовому итогу.
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Delirium
Ответ Doctor of Philosophy
В том-то и дело, что ничего не рухнуло. Это не очень приятно для нас - оказывается, что нашему фигурному катанию международные старты нужны больше, чем мировому фигурному катанию российские фигуристы - но почему бы не признать эту неприятную истину? Можно констатировать, что, действительно, имеется снижение сложности и стабильности исполнения элементов в ряде дисциплин, где россияне были многолетними лидерами - но оно не приводит к каким-то катастрофическим для фигурного катания в целом последствиям. Всё равно смотрят соревнования, обсуждают, зрители на старты приходят, бизнес спонсирует... Спорт как спорт. Это они нам нужны, а не мы им.
>Это не очень приятно для нас - оказывается, что нашему фигурному катанию международные старты нужны больше, чем мировому фигурному катанию российские фигуристы - но почему бы не признать эту неприятную истину?

Потому что это не истина? На ЧЕ зал в лучшем случае наполовину полный, Чемпионат Америки- лысые трибуны. Чемпионат 4 континентов- лысые трибуны.

Где деньги, Зин? Долго на бабках с проданной штабквартиры не протянуть.
+6
-9
-3
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maripous
Мне кажется, что мы переоцениваем важность конкуренции. Прошедшие мировые и европейские первенства в зимних видах показали, что без нас хорошо обходятся.
Всем важны собственные успехи-медали, признание, деньги, контракты рекламные.А то, что не было русских-об этом через несколько лет все забудут, А сухая статистика победителей останется в истории.
Та же Губанова, она бы у нас даже в команду не попала. А без нас чемпионка. Ну и зачем ей мы? А тем, которые хуже наших 12 летних мы зачем со своими ультра си, если кроме нас этого больше никто не может?
Они без нас обойдутся. Точно также как и норги в биатлоне, к примеру. Которые вынесли мир в одну калитку и очень довольны собой.
+6
-5
+1
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Doctor of Philosophy
В том-то и дело, что ничего не рухнуло. Это не очень приятно для нас - оказывается, что нашему фигурному катанию международные старты нужны больше, чем мировому фигурному катанию российские фигуристы - но почему бы не признать эту неприятную истину?

Можно констатировать, что, действительно, имеется снижение сложности и стабильности исполнения элементов в ряде дисциплин, где россияне были многолетними лидерами - но оно не приводит к каким-то катастрофическим для фигурного катания в целом последствиям. Всё равно смотрят соревнования, обсуждают, зрители на старты приходят, бизнес спонсирует... Спорт как спорт. Это они нам нужны, а не мы им.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yumi
"Во всех видах". Особенно задавали тон в мужском одиночном, Америке с Японией только и оставалось держаться изо всех сил, чтобы совсем не отстать. Ковтун, Самарин, Кондратюк - живые легенды последнего 10 летия. Дети в Америке и Японии считают их кумирами. Я ничего не перепутала?
+12
-2
+10
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asusp527
Ответ Саша Кутузова
А что ж про танцы не сказала? Там всё шикарно и без нас.
А наши танцы Линичук поднимать будет...
0
-3
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Саша Кутузова
А что ж про танцы не сказала? Там всё шикарно и без нас.
+9
-2
+7
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asusp527
Далека от реальности и пафосна...
Никто нас не вернет в ближайшие...лет.
+8
-5
+3
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Katerina Sunny
Главный тренер живёт в своём мире.
+18
-6
+12
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