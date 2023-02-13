Чайковская об отстранении российских фигуристов: «Мировое фигурное катание рухнуло. Думаю, в скором времени схватятся за голову и поймут, что без нас не то»

Заслуженный тренер России высказалась об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.

«Мировое фигурное катание рухнуло. Отсутствие борьбы. Отсутствие сложнейших программ в женском катании. Отсутствие очень интересных трех пар в парном катании – смотришь и думаешь: «Господи, что же это такое?»

На чемпионате Европы я посмотрела женщин – всех не смогла досмотреть, у меня на катке дети в 12 лет катаются намного лучше. Я не знаю, о чем думает ISU. Им это не выгодно точно, они потеряли все деньги.

Думаю, в скором времени схватятся за голову и поймут, что без нас не то. Если не интересно смотреть, кто пойдет и будет покупать билеты?

Всегда была борьба, и люди это видели. Никто себе не позволял кататься, как сейчас на Европе. Мы задавали тон во всех видах. Америка держалась, Япония, кто-то еще выскакивал.

Я понимаю, что проще всего нас отодвинуть, чтоб не мешались. Отодвинули. Дальше что? Кому это интересно?» – сказала Чайковская.