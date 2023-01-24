Елена Чайковская: «Президент следит за фигурным катанием и трепетно относится ко всем нашим спортсменам. Мы чувствуем его внимание и заботу»
Заслуженный тренер России Елена Чайковская поблагодарила президента РФ Владимира Путина за поддержку фигуристов.
«Благодарю за пристальное внимание к нашему виду спорта. Наш президент следит за фигурным катанием и трепетно относится ко всем нашим спортсменам уже много лет.
Когда он награждал меня орденом, я ему об этом сказала – мы чувствуем его внимание и заботу, и это очень для нас важно.
Его награда для меня большая честь», – сказала Чайковская.
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Что касается Елены Чайковской, она что соврала? ФК на подъёме, а спорт в России - дело государственное, на госденьги существует. Да, явно меньше чем футболисты или хоккеисты в почёте, но более чем другие виды спорта. Без такой активной господдержки много чего в ФК не случилось бы. Просто констатация факт. Это первый момент.
Второй. Чайковская имеет заслуженное право получать награды и поощрения от государства, чьи интересы на спортивном поприще она защищает долгие годы. Верой и правдой. С честью и достоинством. От лица государства ей вручил эти награды первое лицо страны. Она не украла чужое, не присвоила сиротское, не обманула доверие тех чьи интересы защищает.