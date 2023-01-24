Елена Чайковская: «Президент следит за фигурным катанием и трепетно относится ко всем нашим спортсменам. Мы чувствуем его внимание и заботу»

Заслуженный тренер России Елена Чайковская поблагодарила президента РФ Владимира Путина за поддержку фигуристов.

«Благодарю за пристальное внимание к нашему виду спорта. Наш президент следит за фигурным катанием и трепетно относится ко всем нашим спортсменам уже много лет.

Когда он награждал меня орденом, я ему об этом сказала – мы чувствуем его внимание и заботу, и это очень для нас важно.

Его награда для меня большая честь», – сказала Чайковская.

Путин наградил Москвину, Чайковскую и Майгурова за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде в Пекине