Елена Чайковская: «Президент следит за фигурным катанием и трепетно относится ко всем нашим спортсменам. Мы чувствуем его внимание и заботу»

Теги Елена Чайковская сборная России Владимир Путин ТАСС Фигурное катание

Заслуженный тренер России Елена Чайковская поблагодарила президента РФ Владимира Путина за поддержку фигуристов. 

«Благодарю за пристальное внимание к нашему виду спорта. Наш президент следит за фигурным катанием и трепетно относится ко всем нашим спортсменам уже много лет.

Когда он награждал меня орденом, я ему об этом сказала – мы чувствуем его внимание и заботу, и это очень для нас важно.

Его награда для меня большая честь», – сказала Чайковская.

Путин наградил Москвину, Чайковскую и Майгурова за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде в Пекине

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74 комментария

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RS97
Ответ Рустем Галеев
сайт такой,в список инагентов просится и граждан бывшей украины тут много,спорта своего уже нет
Сайт, это отражение отношения к нему. Но очень сложно для понимания, когда кроме ящика никакой информации не приемлешь.
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Адриана
Ответ prorvemss
Чайковская не успела занять должность, начала с лизоблюдства.
Так поэтому и заняла.
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Адриана
Ответ domet
Он, вроде бы, за художественной гимнастикой следит.
Да он за всем следит.
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Адриана
Очень жаль, что столь трепетное отношение у президента только к спортсменам. Возможно, если его было бы меньше, не пришлось бы на митинги ходить.....но деньги не пахнут.
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Павел Светлов
Ответ Рустем Галеев
сайт такой,в список инагентов просится и граждан бывшей украины тут много,спорта своего уже нет
такими темпами и татар денацифицируют, Рустем
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Павел Светлов
Ответ Евгений Соболев
Не стоит у него "ни чего" уже!?
XXI век, медицина творит чудеса
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Павел Светлов
Ответ Viks
Мы чувствуем внимание и заботу дорогого Леонида Ильича»
и лучшего друга физкультурников Иосифа Виссарионовича
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Павел Светлов
Ответ Alexander X
плевать ему на всё - вообще не следит... из ап принесли списки, что "вот надо бы наградить"... и всё... где-то в этих списках и из фк тренеры оказались...
и так не только с награждениями... из а/п приносят и аналитику по мировым вопросам
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komronkomi lev
babay kabay
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Рустем Галеев
Ответ Anatiana
Почему столько оскорбительных комментариев в адрес президента висит, а моё замечание удалили?
сайт такой,в список инагентов просится и граждан бывшей украины тут много,спорта своего уже нет
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Анна Минакова
Позорница 😬😬
+3
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заляпут
Наверное смотрит у себя в бункере, а Песков и Навка бегают вокруг и приговаривают: вот это настоящий спорт, вот что нужно развивать !
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заляпут
Ответ Мэй Касахара
Лучше б за происходящим в стране следил
Браво 👏
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Charliz
Ответ leningrad
Педагог запрещающий другим людям высказывать мнения.. Ну-ну. Еще раз, заслуженная Чайковская повела себя некрасиво. Или Вы считаете, что заслуженность спасает от всего? Или что заслуженный человек вне критики?
Задача педагога состоит не в том, чтобы каждый мог высказать любую ересь, которая пришла в голову. Задача педагога (каждый в своей отрасли, моя математика) научить человека думать, прежде чем действовать/говорить.

Что касается Елены Чайковской, она что соврала? ФК на подъёме, а спорт в России - дело государственное, на госденьги существует. Да, явно меньше чем футболисты или хоккеисты в почёте, но более чем другие виды спорта. Без такой активной господдержки много чего в ФК не случилось бы. Просто констатация факт. Это первый момент.
Второй. Чайковская имеет заслуженное право получать награды и поощрения от государства, чьи интересы на спортивном поприще она защищает долгие годы. Верой и правдой. С честью и достоинством. От лица государства ей вручил эти награды первое лицо страны. Она не украла чужое, не присвоила сиротское, не обманула доверие тех чьи интересы защищает.
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Вадим Симонов
Вот и славненько что смотрит,мы очень рады за него,здоровья ему и процветания......
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Олег Кузнецов
Ответ Мэй Касахара
Лучше б за происходящим в стране следил
Значит вся его трепетность ушла на фигурное катание. Остальным: СВО, поднятие пенсионного возраста на 5 лет, непрестанное обнищание с 2012 года и на десерт посадки за мнение с ним несовпадающее.
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Свет-Марго
Лучше бы господин президент с трепетом относился к нашим мальчикам, обычным мальчикам. Иначе они скоро кончатся и работать будут одни женщины, а размножаться придется почкованием.
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Karamazoff
В Кремле всю ночь горит, горит окошко… Отдохнул бы, что ли, хоть немножко! (с)
+5
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Мирумир
Ответ Iuasamotu
К художественной гимнастике президент относится трепетнее. Елене Анатольевне нужно учить матчасть, раз внезапно решилась ворваться в медиапространстао
Художка устарела
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Мирумир
Ответ Iuasamotu
К художественной гимнастике президент относится трепетнее. Елене Анатольевне нужно учить матчасть, раз внезапно решилась ворваться в медиапространстао
Художник устарела
0
0
0
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Anatiana
Почему столько оскорбительных комментариев в адрес президента висит, а моё замечание удалили?
+5
-5
0
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АГОШКИН Алексей
Ответ super star
Москвина тренер Мишиной и Галлямова, бронзу взяли и золото в команде
Хорошо.По золоту в команде я бы поспорил.
+2
-2
0
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Максим Фомин
Сразу видно человек давно не практиковалась в лизоблюдстве...сейчас форму наберёт и будет персонаж работать языком не хуже журовых, терюшковых и прочих
+9
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Денис Оськин
Совковое раболепство конечно проникло в кровь-не выведешь. А когда еще на признаки старости накладывается-пиши пропало.
+15
-3
+12
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Mr@k
Глубоко....
+14
-4
+10
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