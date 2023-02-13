Елена Чайковская: «Российское фигурное катание всегда отличалось изобретательностью, музыкальностью, прекрасными постановками. В этом наша сила, и она остается»

Теги Елена Чайковская сборная России Фигурное катание

Елена Чайковская рассказала о задачах главного тренера сборной России по фигурному катанию.

– Я третий раз главный тренер сборной за всю историю моей тренерской работы. Сейчас я приняла очень сильную сборную.

Бывали времена, когда было и хуже. Сейчас у меня в руках очень сильная и интересная по составу команда. Я надеюсь, что они и дальше будут идти и показывать, что такое наше российское фигурное катание.

– А в чем сила нашей сборной?

– Сила в изобретательности. Сила в идеях. Сила в открытиях, потому что очень многие элементы, подходы к программам были здесь созданы.

Россия всегда отличалась удивительной изобретательностью, идеями, музыкальностью, прекрасными постановками. В этом наша сила, и она остается.

– А в чем заключается работа главного тренера? Все-таки индивидуальный вид спорта, у каждого свой личный тренер, тренерский штаб.

– Главный тренер смотрит за всеми спортсменами, которые являются членами сборной команды. И моя задача – помочь увидеть, где-то подсказать, где-то чуть-чуть поменять направление.

На тренировках тренер обязан создавать атмосферу, в которую хочется всегда приходить. У нас тяжелый вид спорта. И когда все говорят: как вы красиво катаетесь, легко, в легких платьях с цветами – нет. У нас очень тяжелая работа. 

И чтобы эта тяжелая работа не превращалась в такой страшный труд, когда не хочется туда идти, задача всех тренеров и особенно меня – создать атмосферу заинтересованности, открытий, новых элементов, «у меня получилось». Когда у спортсмена это происходит, он сам хочет идти вперед.

Вот это создание общей заинтересованности... И самое главное – спортсмены должны доверять мне, доверять своим тренерам. Что мы никогда их не предадим, никогда не сделаем что-то, что было бы им во вред.

Они должны знать, что мы за них, это наши дети, наше творчество. Что они с нами, а мы с ними. Вот это – главный тренер, – сказала Чайковская. 

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9 комментариев

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Competition Score
Ни разу. Пусть старший тренер посмотрит ЧЧК и сравнит "изобретательность" с нормальной выучкой, хореографией и оцениванием программ.
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блОК
Ответ Лакс
Она говорила о всем ФК, а не о танцах и сама она и тренеровала в разных видах и чемпионка СССР в одиночном.И наряду с давно закончившими чемпионами мира и Европы в одиночном, она еще первый тренер Сони Муравьевой. И подскажите плз чем в ФК удивляет ТОЛЬКО Анжелика.
Я говорю про танцы. Посмотрите программы КА и сами все поймете
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Пользователь Гугла
Ответ Stigmata
Чайковская смотрела ли программы фигуристов нашей сборной последние нцать сезонов? В парах с постановкой как попадёт, в танцах полный мрак, в мальчиках лишь бы выкатали - почти у всех программы под копирку, какую-то музыку завели и вперед. И безумный конвейер Глейха, где целые куски одинаковые из года в год. ОЧ Щербаковой вовсе ни одной штучной проги не поставили после ее первого взрослого сезона, Валиева в КП три года одно и то же катает
победителей не судят, а остальнон происки завистников, золото то у нас, я про жен фк
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-1
-1
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Лакс
Ответ блОК
Насчет изобретательности, сейчас только Анжелика Крылова удивляет, все остальные явно стагнировали в какой-то момент, поэтому и результатов особых нет
Она говорила о всем ФК, а не о танцах и сама она и тренеровала в разных видах и чемпионка СССР в одиночном.И наряду с давно закончившими чемпионами мира и Европы в одиночном, она еще первый тренер Сони Муравьевой.
И подскажите плз чем в ФК удивляет ТОЛЬКО Анжелика.
+1
0
+1
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Stigmata
Чайковская смотрела ли программы фигуристов нашей сборной последние нцать сезонов? В парах с постановкой как попадёт, в танцах полный мрак, в мальчиках лишь бы выкатали - почти у всех программы под копирку, какую-то музыку завели и вперед. И безумный конвейер Глейха, где целые куски одинаковые из года в год. ОЧ Щербаковой вовсе ни одной штучной проги не поставили после ее первого взрослого сезона, Валиева в КП три года одно и то же катает
+1
-2
-1
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Aporte14
Надо работать над скольжением. Это наша ахиллесова пята
+1
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Лакс
Еще она сказала Максу, что хотела бы чтобы он взял еще пару. И что ей хочется чтобы после завершения Рыжики занялись тренерством. И аналогично чтобы Загитова, которая ей (ЕАЧ) нравится, тоже тренеровала.
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Vasily Ivanov
Сборная то сильная . Но во первых личной заслуги Чайковской в этом нет . Во вторых и показывать силу то негде ....
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блОК
Насчет изобретательности, сейчас только Анжелика Крылова удивляет, все остальные явно стагнировали в какой-то момент, поэтому и результатов особых нет
0
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0
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