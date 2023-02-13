Елена Чайковская: «Российское фигурное катание всегда отличалось изобретательностью, музыкальностью, прекрасными постановками. В этом наша сила, и она остается»

рассказала о задачах главного тренера сборной России по фигурному катанию.

– Я третий раз главный тренер сборной за всю историю моей тренерской работы. Сейчас я приняла очень сильную сборную.

Бывали времена, когда было и хуже. Сейчас у меня в руках очень сильная и интересная по составу команда. Я надеюсь, что они и дальше будут идти и показывать, что такое наше российское фигурное катание.

– А в чем сила нашей сборной?

– Сила в изобретательности. Сила в идеях. Сила в открытиях, потому что очень многие элементы, подходы к программам были здесь созданы.

Россия всегда отличалась удивительной изобретательностью, идеями, музыкальностью, прекрасными постановками. В этом наша сила, и она остается.

– А в чем заключается работа главного тренера? Все-таки индивидуальный вид спорта, у каждого свой личный тренер, тренерский штаб.

– Главный тренер смотрит за всеми спортсменами, которые являются членами сборной команды. И моя задача – помочь увидеть, где-то подсказать, где-то чуть-чуть поменять направление.

На тренировках тренер обязан создавать атмосферу, в которую хочется всегда приходить. У нас тяжелый вид спорта. И когда все говорят: как вы красиво катаетесь, легко, в легких платьях с цветами – нет. У нас очень тяжелая работа.

И чтобы эта тяжелая работа не превращалась в такой страшный труд, когда не хочется туда идти, задача всех тренеров и особенно меня – создать атмосферу заинтересованности, открытий, новых элементов, «у меня получилось». Когда у спортсмена это происходит, он сам хочет идти вперед.

Вот это создание общей заинтересованности... И самое главное – спортсмены должны доверять мне, доверять своим тренерам. Что мы никогда их не предадим, никогда не сделаем что-то, что было бы им во вред.

Они должны знать, что мы за них, это наши дети, наше творчество. Что они с нами, а мы с ними. Вот это – главный тренер, – сказала Чайковская.