Чайковская о премии ISU Skating Awards: «Почему вы мне звоните по этому говну все время?»

Теги Елена Чайковская сборная России женское катание Анна Щербакова ISU Skating Awards контент Фигурное катание

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о премии ISU Skating Awards.

Церемония вручения наград состоялась накануне в Цюрихе. Победа в номинации «Самый ценный фигурист», на которую претендовала россиянка Анна Щербакова, досталась американцу Нэтану Чену.

«Я что ли эту премию вручала? Ну какое я имею отношение к премии ISU? Почему вы мне звоните по этому говну все время?» – сказала Чайковская.

Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?

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65 комментариев

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Sweet Little Sister
кто аФтар этой статейки ????
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Тайга86
Ответ JSV
Правильно, именно так называется захолустное действо за занавеской с фриками.
))) Сейчас пусти клич, что все пути к главному открыты, все эти правильные, теряя тапки и волосы назад, полетят на встречу, и еще в полете начнут вспоминать все свои косяки) И все действа сразу станут Действами, и все фрики родными и милыми...А ведь так и будет...
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Ir_rish
Ответ Alex@82
Не журналисты, а журналюги.....(((((
Не журналюги, а журналюхи. И журнализды.
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Arty Novikoff
Теперь они все заново будут Чайковской звонить с вопросом : "Какое именно говно вы имели ввиду?" и писать "новости" с ее ответом.
Поэтому предлагаю ей сразу посылать журналистов *****. Чтобы рекурсия закончилась.
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Ir_rish
Ответ Кокич
Горшков бы ответил иначе...
И его о...ли бы еще больше.
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And-Rover
В данный момент ISU это реально г, политизированное г
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fewral
Фу, блин...а казалась одной из нормальных...
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azelana
Ответ Orange carrot
Это премия армянского продюсера, который во время пандемии решил помочь ИСУ хоть как-то не дать загнить фк. Не более. Ну какие премии, когда есть чм, фгп, че, ччк?
Я бы уточнила.
Это премия армянского продюсера, который ещё до пандемии решил сделать, как в НХЛ и как в Голливуде в одном флаконе.
Помочь ИСУ он никак не хотел. Он хотел прикрыться ИСУ, что у него и получилось. Он не хотел бы хоть как-то не дать загнить фк, он хочет попросту убить в нём спорт, превратив в помесь мыльных сериалов и реалити шоу. Бизнес на шоу и только под личным патронажем. Оскарян, одним словом.
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Adeen
Ответ Холден Колфилд
В мировой журналистике скорее
В мире :)
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encaro_one
Зековская "культура" во всех слоях общества. И у "воспитанных в СССР", типа Тарасовой и Чайковской.
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JSV
Правильно, именно так называется захолустное действо за занавеской с фриками.
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Кокич
Горшков бы ответил иначе...
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Анна Беляева
Ответ Ir_rish
Вы считаете, что качество работы федерации напрямую зависит от того, как часто главный тренер сборной называет вещи своими именами?
Ну, в принципе, от умения назвать вещи своими именами обычно качество работы зависит напрямую. И обычно в лучшую сторону.
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Lanapiano
Ответ Anna Morgan
Это она ще имела ввиду?😂😂😂😂
Че.
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Allbee
Хоть кто-то сказал, то, что все мы думаем о спортивной журналистике в нашей стране
+3
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Анна Беляева
Ответ Александр Шульгин
В это момент она она вспомнила Горшкова и подумала святой был человек
Между прочим, да. Терпение у Александра Георгиевича было безграничное.
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Tatiana Klm
Назвала все своими именами - спасибо!
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Viks
«Почему вы мне звоните по этому говну все время?» --- Это о премии ИСУ, в котором состоит ФФКР.
Это не премия ИСУ, а закарянка. Армянский продюсер предложил таким образом спасти ИСУ от банкротства и хоть как-то поднять интерес к ФК в мире, но не зашло и закарянка вызывает только смех
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Alex@82
Не журналисты, а журналюги.....(((((
+5
-1
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Anna Morgan
Это она ще имела ввиду?😂😂😂😂
+2
-8
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Александр Шульгин
В это момент она она вспомнила Горшкова и подумала святой был человек
+5
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Александр Шульгин
Молодец, так этих
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Холден Колфилд
Ответ Наталья Карлова
в принципе вполне себе компетентное мнение) достаточно точно отображается некоторые процессы в мировом ФК)
В мировой журналистике скорее
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Зоя Кудряшова
Ответ Саша Кутузова
Да. Но Москвина или Мишин нашли бы в себе силы и мудрость ответить иначе. С представителей высших уровней спрос больше. Зачем уподобляться?
А секретаря нет? Пусть Навку возьмет.
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Тайга86
Что это было?) Если не ошибаюсь, вновь избранный, один из главных наших людей, представляющий российское фк? Это же катастрофа....
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