Чайковская о премии ISU Skating Awards: «Почему вы мне звоните по этому говну все время?»
Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о премии ISU Skating Awards.
Церемония вручения наград состоялась накануне в Цюрихе. Победа в номинации «Самый ценный фигурист», на которую претендовала россиянка Анна Щербакова, досталась американцу Нэтану Чену.
«Я что ли эту премию вручала? Ну какое я имею отношение к премии ISU? Почему вы мне звоните по этому говну все время?» – сказала Чайковская.
Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?
Поэтому предлагаю ей сразу посылать журналистов *****. Чтобы рекурсия закончилась.
Это премия армянского продюсера, который ещё до пандемии решил сделать, как в НХЛ и как в Голливуде в одном флаконе.
Помочь ИСУ он никак не хотел. Он хотел прикрыться ИСУ, что у него и получилось. Он не хотел бы хоть как-то не дать загнить фк, он хочет попросту убить в нём спорт, превратив в помесь мыльных сериалов и реалити шоу. Бизнес на шоу и только под личным патронажем. Оскарян, одним словом.