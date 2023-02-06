Чайковская о премии ISU Skating Awards: «Почему вы мне звоните по этому говну все время?»

Главный тренер сборной России по фигурному катанию высказалась о премии .

Церемония вручения наград состоялась накануне в Цюрихе. Победа в номинации «Самый ценный фигурист», на которую претендовала россиянка , досталась американцу Нэтану Чену.

«Я что ли эту премию вручала? Ну какое я имею отношение к премии ISU? Почему вы мне звоните по этому говну все время?» – сказала Чайковская.

Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?