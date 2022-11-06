Гран-при России. Общий зачет. Валиева лидирует, Яметова – 2-я, Петросян – 4-я, Трусова – 7-я

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Ксения Синицына Камила Валиева Софья Акатьева Софья Самоделкина Аделия Петросян Анастасия Зинина Вероника Яметова София Захарова Серия Гран-при России Фигурное катание

Камила Валиева лидирует в общем зачете Гран-при России сезона-2022/23 по фигурному катанию после трех этапов. 

Фигуристы получают очки в зависимости от мест, занятых на этапах (18 за первое, 16 за второе, 14 за третье и так далее). При равенстве показателей в расчет идет сумма оценок за все программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Общий зачет 

Женщины

После 3 этапов

1. Камила Валиева – 36 баллов (2 старта)

2. Вероника Яметова – 28 (2 старта)

3. София Захарова – 20 (2 старта)

4. Аделия Петросян – 18

5. Софья Акатьева – 16 (236,68)

6. Софья Самоделкина – 16 (218,73)

7. Александра Трусова – 14 (208,55)

8. Ксения Синицына – 14 (207.55)

9. Анастасия Зинина 14 (200,43)

10. Ксения Гущина 12 (190.78)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные