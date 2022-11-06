Гран-при России. Общий зачет. Валиева лидирует, Яметова – 2-я, Петросян – 4-я, Трусова – 7-я
Камила Валиева лидирует в общем зачете Гран-при России сезона-2022/23 по фигурному катанию после трех этапов.
Фигуристы получают очки в зависимости от мест, занятых на этапах (18 за первое, 16 за второе, 14 за третье и так далее). При равенстве показателей в расчет идет сумма оценок за все программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Общий зачет
Женщины
После 3 этапов
1. Камила Валиева – 36 баллов (2 старта)
2. Вероника Яметова – 28 (2 старта)
3. София Захарова – 20 (2 старта)
4. Аделия Петросян – 18
5. Софья Акатьева – 16 (236,68)
6. Софья Самоделкина – 16 (218,73)
7. Александра Трусова – 14 (208,55)
8. Ксения Синицына – 14 (207.55)
9. Анастасия Зинина 14 (200,43)
10. Ксения Гущина 12 (190.78)
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