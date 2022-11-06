Гран-при России. Общий зачет. Валиева лидирует, Яметова – 2-я, Петросян – 4-я, Трусова – 7-я

лидирует в общем зачете Гран-при России сезона-2022/23 по фигурному катанию после трех этапов.

Фигуристы получают очки в зависимости от мест, занятых на этапах (18 за первое, 16 за второе, 14 за третье и так далее). При равенстве показателей в расчет идет сумма оценок за все программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Общий зачет

Женщины

После 3 этапов

1. Камила Валиева – 36 баллов (2 старта)

2. – 28 (2 старта)

3. София Захарова – 20 (2 старта)

4. – 18

5. – 16 (236,68)

6. – 16 (218,73)

7. – 14 (208,55)

8. – 14 (207.55)

9. 14 (200,43)

10. Ксения Гущина 12 (190.78)