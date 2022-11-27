Алексей Ягудин: «Муравьева и Туктамышева выдали огненные прокаты. Побеждает не просто сильный спортсмен, а у кого еще сильная нервная система»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал итоги женского этапа Гран-при России в Перми.

Сегодня победу одержала Елизавета Туктамышева, второе место заняла Софья Муравьева.

«Что Соня Муравьева, что Елизавета Туктамышева просто выдали огненные прокаты. Обе блестяще справились с техническим оснащением. Крутая получилась борьба.

Может ли кто-то бороться с Туктамышевой? Конечно, нет недосягаемых спортсменов. Как бы шутливо ни звучала фраза «лед скользкий», все бывает. Выступают Акатьева, Трусова, Самоделкина, Петросян, Валиева, Туктамышева, Муравьева и так далее.

Нет такого человека, который бы считался условно лидером. Вернее, условно-то он может считаться, но это не значит, что этот лидер победит на данном отрезке. Тем наш спорт и прекрасен! Побеждает не просто сильный спортсмен, а тот, у кого еще и сильная нервная система», – сказал Ягудин.

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