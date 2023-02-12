Дмитрий Губерниев: «Всем руководителям стоит внимательно прислушаться к Баху. Ему в данной ситуации респект»

Теги сборная Норвегии сборная Швеции МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Томас Бах Тарьей Бо Йоханнес Бо Париж-2024 Политика Себастьян Самуэльссон Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допуске россиян к международным стартам. 

Сегодня Бах вновь поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе. 

«Не правительствам решать — это безо всякого сомнения. Эти слова Баха адресованы руководителям государств и спортивным руководителям, которые рассказывают, что россияне не должны выступать, что они организуют бойкот… Но это относится и к спортсменам.

Сейчас это с удовольствием прочитают и братья Бо, и Себастьян Самуэльссон… К слову, обратите внимание: тот же Самуэльссон не высказывает фи своим соотечественникам, которые в НХЛ играют против русских хоккеистов. И вообще ни один швед ничего подобного не говорил. Себастьян в данном случае уподобляется тем, кто хочет по национальному принципу запретить все, что связано с Россией.

Я лишь напомню, что степень коллективной ответственности декларировали, например, террористы, которые совершили ряд страшных преступлений и на территории США, и на территории России в недалеком прошлом. С этой идеей можно зайти очень далеко — это я адресую тем, кто сейчас сильно против россиян.

Всем руководителям стоит внимательно прислушаться к Баху, потому что не мэрия Парижа и не министры спорта тех или иных стран будут решать, кому принимать участие в соревнованиях, а именно МОК. Ну, а Баху в данной ситуации респект», – сказал Губерниев. 

«Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международную арену

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10 комментариев

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NoWar
Ответ maripous
И что же будет решать Бах? Лишить российских спортсменов флага или вообще не допустить ? Не надо переоценивать Баха. А кто, если не правительства решают этот вопрос? И зачем тогда всем флаги и гимны на ои? Или это только русских надо лишить флага, потребовать от них отречься от страны, от армии? Никакого респекта Бах не заслуживает. И ничего он решать не будет. Решать будет российская армия на фронте. Победитель получит все. И никаких бахов спрашивать не спросит.
Не будет никаких победителей. Будет один сплошной позор.
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Аркаимец
Ответ Maxim Vasnechov
Димка тапки переобувает со световой скоростью. Уверен, как ВВП отъедет, он станет оппозиционером, покруче Навального.
Не будет. Он на порядок умнее.
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152361435@vkontakte.ru
Ответ Viks
Да нет, пусть едут. За свой счёт. В сборную "беженцев-диссидентов"
И не возвращаются.
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Tima_Milan
К Баху не надо прислушиваться, его надо слушать. Классика же.
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maripous
И что же будет решать Бах? Лишить российских спортсменов флага или вообще не допустить ?
Не надо переоценивать Баха. А кто, если не правительства решают этот вопрос? И зачем тогда всем флаги и гимны на ои?
Или это только русских надо лишить флага, потребовать от них отречься от страны, от армии?
Никакого респекта Бах не заслуживает. И ничего он решать не будет.
Решать будет российская армия на фронте. Победитель получит все. И никаких бахов спрашивать не спросит.
+2
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Viks
Ответ Дмитрий
Деньги на олимпиадных спортсменов тратит государство РФ, а выступать они будут нейтрально, без РФ-символов. Нет уж, пусть дома сидят, будем сплачиваться!
Да нет, пусть едут. За свой счёт. В сборную "беженцев-диссидентов"
+3
-1
+2
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Дмитрий
Деньги на олимпиадных спортсменов тратит государство РФ, а выступать они будут нейтрально, без РФ-символов. Нет уж, пусть дома сидят, будем сплачиваться!
+4
-1
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Сергей Орлов
Конкретно к тебе, Дима, коллективная ответственность и не будет применятся (она, естественно - зло), ты вполне себе лично вёл путинг с буквой Z на пуховичке.
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Maxim Vasnechov
Ответ Viks
Опять мы все любим Баха? Как бы уже забыли, что именно Бах год назад был инициатором отстранения отовсюду?
Димка тапки переобувает со световой скоростью. Уверен, как ВВП отъедет, он станет оппозиционером, покруче Навального.
+7
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+6
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Viks
Опять мы все любим Баха?
Как бы уже забыли, что именно Бах год назад был инициатором отстранения отовсюду?
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