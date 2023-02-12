Дмитрий Губерниев: «Всем руководителям стоит внимательно прислушаться к Баху. Ему в данной ситуации респект»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допуске россиян к международным стартам.

Сегодня Бах вновь поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе.

«Не правительствам решать — это безо всякого сомнения. Эти слова Баха адресованы руководителям государств и спортивным руководителям, которые рассказывают, что россияне не должны выступать, что они организуют бойкот… Но это относится и к спортсменам.

Сейчас это с удовольствием прочитают и братья Бо, и … К слову, обратите внимание: тот же Самуэльссон не высказывает фи своим соотечественникам, которые в НХЛ играют против русских хоккеистов. И вообще ни один швед ничего подобного не говорил. Себастьян в данном случае уподобляется тем, кто хочет по национальному принципу запретить все, что связано с Россией.

Я лишь напомню, что степень коллективной ответственности декларировали, например, террористы, которые совершили ряд страшных преступлений и на территории США, и на территории России в недалеком прошлом. С этой идеей можно зайти очень далеко — это я адресую тем, кто сейчас сильно против россиян.

Всем руководителям стоит внимательно прислушаться к Баху, потому что не мэрия и не министры спорта тех или иных стран будут решать, кому принимать участие в соревнованиях, а именно . Ну, а Баху в данной ситуации респект», – сказал Губерниев.

«Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международную арену