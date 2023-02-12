Светлана Журова: «Баха уже задавили давлением. Я говорила, что его доведут до того, что он скажет – приезжайте вообще все без флагов»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Политика Коньки/шорт-трек

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о заявлении главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допуске россиян к международным стартам. 

Сегодня Бах вновь поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе. 

«Конечно, его уже задавили этим давлением. Буквально недавно я говорила, что Баха доведут до того, что он, по всем правилам олимпийской хартии, скажет – приезжайте вообще все без флагов, будем соревноваться просто спортсменами. И мир во всем спортивном мире.

Правительства стран не имеют права вмешиваться в работу и МОК, и своих национальных олимпийских комитетов», – сказала Журова. 

«Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международную арену

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
svft
не задавили, а забабахали!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий