Светлана Журова: «Баха уже задавили давлением. Я говорила, что его доведут до того, что он скажет – приезжайте вообще все без флагов»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о заявлении главы Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян к международным стартам.

Сегодня Бах вновь поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе.

«Конечно, его уже задавили этим давлением. Буквально недавно я говорила, что Баха доведут до того, что он, по всем правилам олимпийской хартии, скажет – приезжайте вообще все без флагов, будем соревноваться просто спортсменами. И мир во всем спортивном мире.

Правительства стран не имеют права вмешиваться в работу и , и своих национальных олимпийских комитетов», – сказала Журова.

«Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международную арену