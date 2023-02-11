Австралийская фигуристка Васильева: «Мне очень нравится, как катается Софья Акатьева. У нее потрясающие прыжки и очень интересные программы»

Австралийская фигуристка Влада Васильева поделилась мнением о действующей судейской системе и назвала любимых фигуристок.

— Есть мнение, что в современном фигурном катании техника важнее презентации. Ты с ним согласна?

— Возможно, специфика судейства и системы оценок действительно приводит к той ситуации, при которой технический арсенал играет большую роль, нежели навыки катания и артистизма. Для больших побед нужны сложные прыжки — это не секрет. Но по-настоящему хороший фигурист должен сочетать сложную технику с яркой презентацией.

В фигурном катании навыки катания, артистизм и техника важны в равной степени, и в идеале нужно стремиться развивать в себе все эти аспекты. Чем я и занимаюсь. У меня есть отдельные тренировки с хореографом, специалистом по танцам, так что работа над компонентами — это важная часть тренировочного плана.

— Пару лет назад звучали идеи, что фигурное катание нужно разделить на две дисциплины — техническое и артистическое. И выдавать за них разные комплекты наград. Что ты думаешь о такой инициативе?

— Мне нечего сказать. Я об этом не задумывалась, но, если честно, идея скорее странная, я бы ее не поддержала. Важно сочетать технику и артистизм, как я уже говорила.

— Какие фигуристы для тебя кумиры? Примеры для подражания?

— В современном фигурном катании очень много ярких имен, харизматичных фигуристов, за которыми следить — одно удовольствие. А если поднять архивные видео и посмотреть на легенд прошлых лет, то и устанешь всех перечислять.

Сложно назвать кого-то конкретно, но из тех, кого я знаю, я бы назвала Настю Голубеву. Она тренируется рядом со мной, и я стараюсь у нее учиться. Из других стран мне очень нравится, как катается Каори Сакомото, и . У нее потрясающие прыжки и очень интересные программы.

— Хотела бы выступить на одном турнире с Акатьевой?

— Пожалуй, это было бы интересно. Но я не очень хочу говорить о ситуации с отстранением россиян. Мне мало что об этом известно, так что мне сложно выразить свое однозначное мнение по этому поводу. В любом случае фигуристы в России сильные и отношение к этому виду спорта на высоте, – сказала Васильева.